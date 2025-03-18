Özgür Özel: Emekli bayram ikramiyesi 22 bin lira olsun
© AA / Beyza CömertÖzgür Özel
© AA / Beyza Cömert
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TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 4 bin lira olan emekli ikramiyesi konusunda " O 3 bin TL, 4 bin TL değil; bir asgari ücret olsun ve emeklinin boynunu bu bayram bükük bırakmayın. 22 bin 400 yaparsan biz desteği veriyoruz" dedi.
TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
'4 bin TL olacaksa biz yokuz'
CHP lideri Özel "Bayram ikramiyesini 2015'te CHP söyledi ve birkaç yıl kulağının üzerine yattıktan sonra vermeye başladılar. O 3 bin TL, 4 bin TL değil; bir asgari ücret olsun ve emeklinin boynunu bu bayram bükük bırakmayın. 22 bin 400 yaparsan biz desteği veriyoruz. 3 bini 4 bin yapacaksa biz o işte yokuz kardeşim. En düşük emekli maaşı 8 çeyrek alıyordu şimdi 2.5 çeyrek altın alıyor." dedi ve emekli bayram ikramiyesinin yıllar içindeki durumunu anlattı:
"4 bin TL 6 kilo bayram şekeri alıyor şu an. 2018'deki 1000 TL, 25 kilo bayram şekeri alıyordu. 19 kilo bayram şekeri kayboldu. 4 bin TL müjde değil, emekliye hakarettir. Anketleri soruyorsunuz ya, anketlerde CHP yine Türkiye'nin birinci partisi. Erdoğan kendi seçmeninin yüzde 80'i anketlerde ziyaretlerin aileler arası iftarların azaldığını söylüyor bu anketi gör Erdoğan. Partimiz tarihsel bir tutarlılık içindedir Kürt sorununu kabul ediyoruz. Bunun demokratikleşerek aşılacağını biliyoruz. İş birli, el birliği, gönül birliği yapmamız gerektiğini söylüyoruz. İktidarın küçük ortağı olur olmaz yere bize ateş ederek, algı yönetimi yapmaya çalışıyor. Eskiden CHP'ye DEM Parti ile nasıl el sıkışırsın, nasıl bayramlaşırsın diyorlardı."
'Biz terörsüz bir Türkiye'den yanayız'
Özel, terörle mücadele konusunda da değerlendirmede bulundu ve şunları dile getirdi:
Tutarsızlıklarını onların yüzüne vurmak değil, CHP'nin tutarlılığının gururunu yaşıyoruz biz. Bize MHP kurmayları soruyorlar, 'Terörsüz Türkiye hedefine karşı mısınız?' CHP terör sorunu ile Kürt sorunu arasına çizgi koyma konusunda Türkiye'nin takdirini kazanmıştır. Biz terörsüz bir Türkiye'den yanayız, terörün bitmesini istiyoruz. Ama biz mafya terörüne de her türlü teröre de karşıyız. Siz mafya terörüne karşı mısınız? Var mısınız Türkiye'deki tahsilat, uyuşturucu mafyalarının kökünü kazımaya var mısınız? Ankara'nın göbeğinde uyuşturucudan tetikçi tutup cumadan çıkan Sinan Ateş'i vurdular. Var mısınız terörün de mafyanın da kökü kazınsın. Bayrampaşa Belediyesi, 1.6 milyon TL'lik alım yapıyor onların döneminde. Şirketin adresi belediyede görünüyor. Naylon fatura kesiyorlar. Bu para, olmayan bir şirkete ödeniyor. Aralık 2024'te bu dosya savcılığa teslim ediliyor ama bu dosyanın kapağı hiç açılmıyor. Neden o dönemin belediye başkanını ifade için davet etmiyorsun. Neden sabah şafak vakti operasyon yapmıyorsun?"