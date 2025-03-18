Özgür Özel: Emekli bayram ikramiyesi 22 bin lira olsun

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünya F-35'ten uzaklaşıyor
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Dijital platformlara rekabet soruşturması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Maliye, 'Fal' ve 'Astrolojinin' peşine düştü
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Osmanlı döneminde flört etmek.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sustable kavramı nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Suriye'de yabancı savaşçılar koordinasyon içinde. Burada bazı devletlerin rolü var’
16:05
91 dk
SESLİ HABER
Dünya F-35’i tartışıyor: ‘ABD istemezse uçamaz’
17:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Svalbard Adası ve Spitsbergen Anlaşması
18:16
29 dk
ÖZEL HABER
SGK Uzmanı Melis Elmen: Yeni doğum yapacak annelere destek yolda
18:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
SESLİ HABER
Suç makinesi yine serbest
20:41
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'da en fazla "Altın Vize"yi Türk vatandaşları aldı
22:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Norveç, anlaşmaya göre Svalbard Adaları’nı silahlandıramaz’
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kuraklık tehdidi üreticiyi korkutuyor
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
AB Gümrük Birliği Anlaşması ekonomide Türkiye’ye ‘eksi’ yazıyor
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Çanakkale'de muharebelerin kaderini tayin ederek tüm ordu tarafından saygı duyulan kişi Mustafa Kemal'dir'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Bugün kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı..
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ABD İran'a saldırır mı?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Beyazıt Karataş: ABD'nin çıkarına ters düşerseniz F-35'ler 'uçan bir çöp' olarak kalabilir
17:40
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
18 MART ZAFERİ
Kanla yazılan kahramanlık destanı: Çanakkale
18:09
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/ozgur-ozel-emekli-bayram-ikramiyesi-22-bin-lira-olsun-1094616350.html
Özgür Özel: Emekli bayram ikramiyesi 22 bin lira olsun
Özgür Özel: Emekli bayram ikramiyesi 22 bin lira olsun
Sputnik Türkiye
TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 4 bin lira olan emekli ikramiyesi konusunda " O 3 bin TL, 4 bin TL değil; bir... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T14:54+0300
2025-03-18T14:54+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
emekli
emekli ikramiyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/14/1093848406_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_1fca50cf0268c72cc052bd805eabd1d3.jpg
TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. '4 bin TL olacaksa biz yokuz'CHP lideri Özel "Bayram ikramiyesini 2015'te CHP söyledi ve birkaç yıl kulağının üzerine yattıktan sonra vermeye başladılar. O 3 bin TL, 4 bin TL değil; bir asgari ücret olsun ve emeklinin boynunu bu bayram bükük bırakmayın. 22 bin 400 yaparsan biz desteği veriyoruz. 3 bini 4 bin yapacaksa biz o işte yokuz kardeşim. En düşük emekli maaşı 8 çeyrek alıyordu şimdi 2.5 çeyrek altın alıyor." dedi ve emekli bayram ikramiyesinin yıllar içindeki durumunu anlattı:'Biz terörsüz bir Türkiye'den yanayız'Özel, terörle mücadele konusunda da değerlendirmede bulundu ve şunları dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/bayram-ikramiyesi-icin-geri-sayim-odemeler-bayram-oncesi-yapilacak-mi-kimler-yararlanacak--1094603049.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/14/1093848406_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_559260f512c2f54bc870ad147fa160c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emekli ikramiyesi, özgür özel emekli, chp grup toplantısı
emekli ikramiyesi, özgür özel emekli, chp grup toplantısı

Özgür Özel: Emekli bayram ikramiyesi 22 bin lira olsun

14:54 18.03.2025
© AA / Beyza CömertÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© AA / Beyza Cömert
Abone ol
TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 4 bin lira olan emekli ikramiyesi konusunda " O 3 bin TL, 4 bin TL değil; bir asgari ücret olsun ve emeklinin boynunu bu bayram bükük bırakmayın. 22 bin 400 yaparsan biz desteği veriyoruz" dedi.
TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'4 bin TL olacaksa biz yokuz'

CHP lideri Özel "Bayram ikramiyesini 2015'te CHP söyledi ve birkaç yıl kulağının üzerine yattıktan sonra vermeye başladılar. O 3 bin TL, 4 bin TL değil; bir asgari ücret olsun ve emeklinin boynunu bu bayram bükük bırakmayın. 22 bin 400 yaparsan biz desteği veriyoruz. 3 bini 4 bin yapacaksa biz o işte yokuz kardeşim. En düşük emekli maaşı 8 çeyrek alıyordu şimdi 2.5 çeyrek altın alıyor." dedi ve emekli bayram ikramiyesinin yıllar içindeki durumunu anlattı:
"4 bin TL 6 kilo bayram şekeri alıyor şu an. 2018'deki 1000 TL, 25 kilo bayram şekeri alıyordu. 19 kilo bayram şekeri kayboldu. 4 bin TL müjde değil, emekliye hakarettir. Anketleri soruyorsunuz ya, anketlerde CHP yine Türkiye'nin birinci partisi. Erdoğan kendi seçmeninin yüzde 80'i anketlerde ziyaretlerin aileler arası iftarların azaldığını söylüyor bu anketi gör Erdoğan. Partimiz tarihsel bir tutarlılık içindedir Kürt sorununu kabul ediyoruz. Bunun demokratikleşerek aşılacağını biliyoruz. İş birli, el birliği, gönül birliği yapmamız gerektiğini söylüyoruz. İktidarın küçük ortağı olur olmaz yere bize ateş ederek, algı yönetimi yapmaya çalışıyor. Eskiden CHP'ye DEM Parti ile nasıl el sıkışırsın, nasıl bayramlaşırsın diyorlardı."

'Biz terörsüz bir Türkiye'den yanayız'

Özel, terörle mücadele konusunda da değerlendirmede bulundu ve şunları dile getirdi:
Tutarsızlıklarını onların yüzüne vurmak değil, CHP'nin tutarlılığının gururunu yaşıyoruz biz. Bize MHP kurmayları soruyorlar, 'Terörsüz Türkiye hedefine karşı mısınız?' CHP terör sorunu ile Kürt sorunu arasına çizgi koyma konusunda Türkiye'nin takdirini kazanmıştır. Biz terörsüz bir Türkiye'den yanayız, terörün bitmesini istiyoruz. Ama biz mafya terörüne de her türlü teröre de karşıyız. Siz mafya terörüne karşı mısınız? Var mısınız Türkiye'deki tahsilat, uyuşturucu mafyalarının kökünü kazımaya var mısınız? Ankara'nın göbeğinde uyuşturucudan tetikçi tutup cumadan çıkan Sinan Ateş'i vurdular. Var mısınız terörün de mafyanın da kökü kazınsın. Bayrampaşa Belediyesi, 1.6 milyon TL'lik alım yapıyor onların döneminde. Şirketin adresi belediyede görünüyor. Naylon fatura kesiyorlar. Bu para, olmayan bir şirkete ödeniyor. Aralık 2024'te bu dosya savcılığa teslim ediliyor ama bu dosyanın kapağı hiç açılmıyor. Neden o dönemin belediye başkanını ifade için davet etmiyorsun. Neden sabah şafak vakti operasyon yapmıyorsun?"
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
EKONOMİ
Bayram ikramiyesi için geri sayım: Ödemeler bayram öncesi yapılacak mı? Kimler yararlanacak?
09:46

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала