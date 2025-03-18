Özgür Özel: Emekli bayram ikramiyesi 22 bin lira olsun

Tutarsızlıklarını onların yüzüne vurmak değil, CHP'nin tutarlılığının gururunu yaşıyoruz biz. Bize MHP kurmayları soruyorlar, 'Terörsüz Türkiye hedefine karşı mısınız?' CHP terör sorunu ile Kürt sorunu arasına çizgi koyma konusunda Türkiye'nin takdirini kazanmıştır. Biz terörsüz bir Türkiye'den yanayız, terörün bitmesini istiyoruz. Ama biz mafya terörüne de her türlü teröre de karşıyız. Siz mafya terörüne karşı mısınız? Var mısınız Türkiye'deki tahsilat, uyuşturucu mafyalarının kökünü kazımaya var mısınız? Ankara'nın göbeğinde uyuşturucudan tetikçi tutup cumadan çıkan Sinan Ateş'i vurdular. Var mısınız terörün de mafyanın da kökü kazınsın. Bayrampaşa Belediyesi, 1.6 milyon TL'lik alım yapıyor onların döneminde. Şirketin adresi belediyede görünüyor. Naylon fatura kesiyorlar. Bu para, olmayan bir şirkete ödeniyor. Aralık 2024'te bu dosya savcılığa teslim ediliyor ama bu dosyanın kapağı hiç açılmıyor. Neden o dönemin belediye başkanını ifade için davet etmiyorsun. Neden sabah şafak vakti operasyon yapmıyorsun?"