ÖSYM 2025 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı: MSÜ sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünya F-35'ten uzaklaşıyor
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Dijital platformlara rekabet soruşturması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Maliye, 'Fal' ve 'Astrolojinin' peşine düştü
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Osmanlı döneminde flört etmek.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sustable kavramı nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
91 dk
SESLİ HABER
Dünya F-35’i tartışıyor: ‘ABD istemezse uçamaz’
17:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Svalbard Adası ve Spitsbergen Anlaşması
18:16
29 dk
ÖZEL HABER
SGK Uzmanı Melis Elmen: Yeni doğum yapacak annelere destek yolda
18:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
SESLİ HABER
Suç makinesi yine serbest
20:41
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'da en fazla "Altın Vize"yi Türk vatandaşları aldı
22:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İsrail Ordusu ateşkesi bozdu
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Gazze’de ateşkes bozuldu
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Beyazıt Karataş: ABD'nin çıkarına ters düşerseniz F-35'ler 'uçan bir çöp' olarak kalabilir
17:40
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/osym-2025-msu-sinav-sonuclari-sorgulama-ekrani-msu-sonuclari-aciklandi-mi-nasil-sorgulanir-1094602577.html
ÖSYM 2025 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı: MSÜ sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
ÖSYM 2025 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı: MSÜ sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) yıllara göre taban puanları, sınava katılan adayların gündeminde. Kara, Deniz, Harp Okulu ile Sahil Güvenlik ve meslek... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T09:28+0300
2025-03-18T09:28+0300
türki̇ye
milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü)
milli savunma üniversitesi
sahil güvenlik
türkçe
ösym
haberler
sınav
sınav soruları
sınav sistemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090335605_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2c6fee07d968f477f69b20cdb7d9db0a.jpg
2025-2026 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından yapılan 2025-MSÜ sınavına ilişkin sonuçlar ilan edilmek üzere. ÖSYM, yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçları adayların erişimine açacak. Sonrasında ise tercih süreçlerine dair duyurular takip edilecek. 2025 MSÜ sonuçları saat kaçta açıklanacak?ÖSYM'nin 2025 yılı takvimine göre MSÜ sınav sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak.MSÜ 2025 sınav sonuçlarının, bugün saat 11.00'a kadar erişime açılması bekleniyor.Söz konusu MSÜ oturumuna katılan ve sonuçları bekleyen adayların, sabah saatlerinden itibaren ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesapları ve web sitesini kontrol etmesi gerekli.MSÜ sonuçları sorgulama ekranıAdaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.MSÜ sonuç ekranında ne olacak?MSÜ sınav sonuçları ekranında adayların Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri oturumlarından toplam doğru-yanlış cevap sayısı yer alacak. MSÜ sonuç ekranında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türleriyle birlikte başarı sıralamaları bulunacak.2025 MSÜ tercihleri ne zaman?2024-MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı.Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılmıştı.Bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında tercih sürecinin başlaması bekleniyor.2025 MSÜ taban puanlarıMilli Savunma Üniversitesi (MSÜ) için taban puanları, önceki yıl okula en son katılan öğrencinin puanına göre şekilleniyor. MSÜ kadın - erkek Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Sahil Güvenlik ve Bando bölümleri için taban puanları aşağıdaki gibi:Harp Okulları Erkek AdaylarHHO - Sayısal - 360,51074KHO, DHO, SG - Sayısal - 303,88396KHO - Eşit ağırlık - 303,19929KHO - Sözel - 342, 96547Harp Okulları Kadın AdaylarHHO - Sayısal - 389,34501KHO, DHO, SG - Sayısal - 381,46140KHO - Eşit ağırlık - 379,48876Astsubay MYO AdaylarıKMYO, HMYO, DMYO, SG MYO - Genel puan türü - 264,49782Bando Astsubay MYO AdaylarBando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) - Genel puan türü - 117,77636Bando MYO (İlk tercihi bando olan) - Genel puan türü - 145,20848
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/msu-sonuclari-aciklandi-mi-msu-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-1094596348.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090335605_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7a5316269f42938f90bbc336d8ee8bb9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ösym, msü açıklandı mı, msü saat kaçta açıklanacak, msü ne zaman açıklanacak, osym, ösym giriş, msü sonuçları, ösym sonuç, osym ais, msü sınav sonuçları, sonuç ösym, msü sonuç, ösym ais, msü, ösym msü sınav sonuçları, msü sonuçları ne zaman açıklanacak, msü sonuçları 2025, msü sonuçları saat kaçta açıklanacak, msü kaçta açıklanıyor, msü ne zaman açıklanacak saat kaçta, osym giris, msü 2025, 2025 msü saat kaçta açıklanacak, osym sonuc, msü sonuç, msü açıklandı mı 2025, sonuc.osym.gov.tr msü, msü ne zaman, ösym msü sonuçları, saat kaçta msü
ösym, msü açıklandı mı, msü saat kaçta açıklanacak, msü ne zaman açıklanacak, osym, ösym giriş, msü sonuçları, ösym sonuç, osym ais, msü sınav sonuçları, sonuç ösym, msü sonuç, ösym ais, msü, ösym msü sınav sonuçları, msü sonuçları ne zaman açıklanacak, msü sonuçları 2025, msü sonuçları saat kaçta açıklanacak, msü kaçta açıklanıyor, msü ne zaman açıklanacak saat kaçta, osym giris, msü 2025, 2025 msü saat kaçta açıklanacak, osym sonuc, msü sonuç, msü açıklandı mı 2025, sonuc.osym.gov.tr msü, msü ne zaman, ösym msü sonuçları, saat kaçta msü

ÖSYM 2025 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı: MSÜ sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

09:28 18.03.2025
© AAÖSYM sınav takvimi 2025
ÖSYM sınav takvimi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© AA
Abone ol
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) yıllara göre taban puanları, sınava katılan adayların gündeminde. Kara, Deniz, Harp Okulu ile Sahil Güvenlik ve meslek yüksekokulları taban puanları ile başarı sıralamalarına göre öğrenciler tercih işlemlerini yapacak. 2025 MSÜ sınavı 23 Şubat günü yapılmıştı. İşte, MSÜ kadın-erkek HHO-DHO-HHO taban puanları.
2025-2026 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından yapılan 2025-MSÜ sınavına ilişkin sonuçlar ilan edilmek üzere. ÖSYM, yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçları adayların erişimine açacak. Sonrasında ise tercih süreçlerine dair duyurular takip edilecek.

2025 MSÜ sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM'nin 2025 yılı takvimine göre MSÜ sınav sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak.

MSÜ 2025 sınav sonuçlarının, bugün saat 11.00'a kadar erişime açılması bekleniyor.

Söz konusu MSÜ oturumuna katılan ve sonuçları bekleyen adayların, sabah saatlerinden itibaren ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesapları ve web sitesini kontrol etmesi gerekli.

MSÜ sonuçları sorgulama ekranı

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

MSÜ sonuç ekranında ne olacak?

MSÜ sınav sonuçları ekranında adayların Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri oturumlarından toplam doğru-yanlış cevap sayısı yer alacak. MSÜ sonuç ekranında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türleriyle birlikte başarı sıralamaları bulunacak.

2025 MSÜ tercihleri ne zaman?

2024-MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı.

Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılmıştı.

Bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

2025 MSÜ taban puanları

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) için taban puanları, önceki yıl okula en son katılan öğrencinin puanına göre şekilleniyor. MSÜ kadın - erkek Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Sahil Güvenlik ve Bando bölümleri için taban puanları aşağıdaki gibi:

Harp Okulları Erkek Adaylar

HHO - Sayısal - 360,51074
KHO, DHO, SG - Sayısal - 303,88396
KHO - Eşit ağırlık - 303,19929
KHO - Sözel - 342, 96547

Harp Okulları Kadın Adaylar

HHO - Sayısal - 389,34501
KHO, DHO, SG - Sayısal - 381,46140
KHO - Eşit ağırlık - 379,48876

Astsubay MYO Adayları

KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO - Genel puan türü - 264,49782

Bando Astsubay MYO Adaylar

Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) - Genel puan türü - 117,77636
Bando MYO (İlk tercihi bando olan) - Genel puan türü - 145,20848
ÖSYM - Sınav - Öğrenci - Üniversiteye Giriş Sınavı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2025
TÜRKİYE
MSÜ sonuçları açıklandı mı? MSÜ Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dün, 23:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала