https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/osym-2025-msu-sinav-sonuclari-sorgulama-ekrani-msu-sonuclari-aciklandi-mi-nasil-sorgulanir-1094602577.html

ÖSYM 2025 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı: MSÜ sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

ÖSYM 2025 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı: MSÜ sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) yıllara göre taban puanları, sınava katılan adayların gündeminde. Kara, Deniz, Harp Okulu ile Sahil Güvenlik ve meslek... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T09:28+0300

2025-03-18T09:28+0300

2025-03-18T09:28+0300

türki̇ye

milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü)

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2025-2026 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından yapılan 2025-MSÜ sınavına ilişkin sonuçlar ilan edilmek üzere. ÖSYM, yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçları adayların erişimine açacak. Sonrasında ise tercih süreçlerine dair duyurular takip edilecek. 2025 MSÜ sonuçları saat kaçta açıklanacak?ÖSYM'nin 2025 yılı takvimine göre MSÜ sınav sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak.MSÜ 2025 sınav sonuçlarının, bugün saat 11.00'a kadar erişime açılması bekleniyor.Söz konusu MSÜ oturumuna katılan ve sonuçları bekleyen adayların, sabah saatlerinden itibaren ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesapları ve web sitesini kontrol etmesi gerekli.MSÜ sonuçları sorgulama ekranıAdaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.MSÜ sonuç ekranında ne olacak?MSÜ sınav sonuçları ekranında adayların Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri oturumlarından toplam doğru-yanlış cevap sayısı yer alacak. MSÜ sonuç ekranında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türleriyle birlikte başarı sıralamaları bulunacak.2025 MSÜ tercihleri ne zaman?2024-MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı.Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılmıştı.Bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında tercih sürecinin başlaması bekleniyor.2025 MSÜ taban puanlarıMilli Savunma Üniversitesi (MSÜ) için taban puanları, önceki yıl okula en son katılan öğrencinin puanına göre şekilleniyor. MSÜ kadın - erkek Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Sahil Güvenlik ve Bando bölümleri için taban puanları aşağıdaki gibi:Harp Okulları Erkek AdaylarHHO - Sayısal - 360,51074KHO, DHO, SG - Sayısal - 303,88396KHO - Eşit ağırlık - 303,19929KHO - Sözel - 342, 96547Harp Okulları Kadın AdaylarHHO - Sayısal - 389,34501KHO, DHO, SG - Sayısal - 381,46140KHO - Eşit ağırlık - 379,48876Astsubay MYO AdaylarıKMYO, HMYO, DMYO, SG MYO - Genel puan türü - 264,49782Bando Astsubay MYO AdaylarBando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) - Genel puan türü - 117,77636Bando MYO (İlk tercihi bando olan) - Genel puan türü - 145,20848

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/msu-sonuclari-aciklandi-mi-msu-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-1094596348.html

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