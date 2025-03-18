https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/mhp-lideri-bahceli-110-yil-once-canakkaleyi-gecemeyenler-ebediyete-kadar-turkiyeyi-gecemeyecekler-1094596750.html
MHP lideri Bahçeli: 110 yıl önce Çanakkale'yi geçemeyenler, ebediyete kadar Türkiye'yi geçemeyecekler
MHP lideri Bahçeli: 110 yıl önce Çanakkale'yi geçemeyenler, ebediyete kadar Türkiye'yi geçemeyecekler
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin birlik ve... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
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Devlet Bahçeli, 18 Mart mesajında Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin birlik ve direniş ruhunu simgelediğini vurguladı.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, "110 yıl önce Çanakkale'yi geçemeyenler, ebediyete kadar Türkiye'yi geçemeyecekler. Kökeni, mezhebi, meşrebi ve memleketi ne olursa olsun aziz ecdadımız, Türk bayrağının altında toplanarak millet olmaktan kaynaklanan hak ve kazanımlarımızı tarihin derinliklerinde cesaret ve dirayetle nasıl muhafaza etmişse, bugün de aynısının yine tekrarlanabileceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. Bahçeli, Çanakkale Zaferi'nin sadece geçmişte kazanılmış bir savaş olmadığını, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığının ve sarsılmaz iradesinin bir sembolü olduğunu ifade etti. Türk milletinin ayrışma, bölünme ve farklılaştırma tuzaklarına düşmeyeceğini belirten Bahçeli "Oynanan oyunların farkına vararak dünün muhteşem mücadelelerine sahip çıkacak ve elbette feyz alacaktır" dedi.Devlet Bahçeli, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü büyük bir gurur ve minnetle kutladığını belirterek, "Bize bu zaferi emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cephe komutanları olmak üzere, kahraman şehitlerimize, gözü pek neferlerimize Cenabıallah'tan rahmetler diliyor, hepsini minnet ve şükran hislerimle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/mhp-lideri-bahceli-teroru-kalici-olarak-hayatimizdan-cikarma-zamani-geldi-1094559759.html
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çanakkale, mhp, devlet bahçeli, türkiye, türkiye cumhuriyeti, savaş, 18 mart, 18 mart çanakkale zaferi
çanakkale, mhp, devlet bahçeli, türkiye, türkiye cumhuriyeti, savaş, 18 mart, 18 mart çanakkale zaferi
MHP lideri Bahçeli: 110 yıl önce Çanakkale'yi geçemeyenler, ebediyete kadar Türkiye'yi geçemeyecekler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin birlik ve beraberliğini vurguladı. Çanakkale ruhunun bugün de yaşatıldığını belirten Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını dile getirdi.
Devlet Bahçeli, 18 Mart mesajında Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin birlik ve direniş ruhunu simgelediğini vurguladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, "110 yıl önce Çanakkale'yi geçemeyenler, ebediyete kadar Türkiye'yi geçemeyecekler. Kökeni, mezhebi, meşrebi ve memleketi ne olursa olsun aziz ecdadımız, Türk bayrağının altında toplanarak millet olmaktan kaynaklanan hak ve kazanımlarımızı tarihin derinliklerinde cesaret ve dirayetle nasıl muhafaza etmişse, bugün de aynısının yine tekrarlanabileceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Bahçeli, Çanakkale Zaferi'nin sadece geçmişte kazanılmış bir savaş olmadığını, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığının ve sarsılmaz iradesinin bir sembolü olduğunu ifade etti. Türk milletinin ayrışma, bölünme ve farklılaştırma tuzaklarına düşmeyeceğini belirten Bahçeli "Oynanan oyunların farkına vararak dünün muhteşem mücadelelerine sahip çıkacak ve elbette feyz alacaktır" dedi.
Devlet Bahçeli, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü büyük bir gurur ve minnetle kutladığını belirterek, "Bize bu zaferi emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cephe komutanları olmak üzere, kahraman şehitlerimize, gözü pek neferlerimize Cenabıallah'tan rahmetler diliyor, hepsini minnet ve şükran hislerimle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.