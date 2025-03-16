https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/mhp-lideri-bahceli-teroru-kalici-olarak-hayatimizdan-cikarma-zamani-geldi-1094559759.html

MHP lideri Bahçeli: Terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarma zamanı geldi

MHP lideri Bahçeli: Terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarma zamanı geldi

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin partisine ikinci ziyareti öncesi yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, DEM Parti heyetinin siyasi partilerle yaptığı... 16.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-16T16:41+0300

2025-03-16T16:41+0300

2025-03-16T16:44+0300

poli̇ti̇ka

mhp

devlet bahçeli

dem parti i̇mralı heyeti

dem parti i̇mralı çağrısı

dem parti

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamada bulundu.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır. Çünkü terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur" ifadelerini kullanarak terörle mücadelede kararlılığını vurguladı. DEM Parti'nin ikinci ziyareti hakkında ise MHP lideri Bahçeli ''DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır. Hiç kuşkusuz DEM Parti heyetinin Milliyetçi Hareket Partisi’ne yarın gerçekleştireceği ikinci ziyaretinde de olmayı ve karşılık görüş alışverişinde bulunmayı arzu ederdim. Fakat partimizi temsilen görevlendirilen arkadaşlarım inanıyorum ki şahsımı aratmayacaklar, düşüncelerimizi berrak ve temiz bir mizaçla muhataplarına anlatacaklardır'' dedi.

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mhp, devlet bahçeli, dem parti i̇mralı heyeti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti