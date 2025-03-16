https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/mhp-lideri-bahceli-teroru-kalici-olarak-hayatimizdan-cikarma-zamani-geldi-1094559759.html
MHP lideri Bahçeli: Terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarma zamanı geldi
MHP lideri Bahçeli: Terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarma zamanı geldi
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin partisine ikinci ziyareti öncesi yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, DEM Parti heyetinin siyasi partilerle yaptığı... 16.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-16T16:41+0300
2025-03-16T16:41+0300
2025-03-16T16:44+0300
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dem parti i̇mralı çağrısı
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamada bulundu.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır. Çünkü terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur" ifadelerini kullanarak terörle mücadelede kararlılığını vurguladı. DEM Parti'nin ikinci ziyareti hakkında ise MHP lideri Bahçeli ''DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır. Hiç kuşkusuz DEM Parti heyetinin Milliyetçi Hareket Partisi’ne yarın gerçekleştireceği ikinci ziyaretinde de olmayı ve karşılık görüş alışverişinde bulunmayı arzu ederdim. Fakat partimizi temsilen görevlendirilen arkadaşlarım inanıyorum ki şahsımı aratmayacaklar, düşüncelerimizi berrak ve temiz bir mizaçla muhataplarına anlatacaklardır'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/mhp-genel-baskani-bahceliden-bakan-memisogluna-telefon-1094515026.html
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mhp, devlet bahçeli, dem parti i̇mralı heyeti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti
mhp, devlet bahçeli, dem parti i̇mralı heyeti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti
MHP lideri Bahçeli: Terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarma zamanı geldi
16:41 16.03.2025 (güncellendi: 16:44 16.03.2025)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin partisine ikinci ziyareti öncesi yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, DEM Parti heyetinin siyasi partilerle yaptığı görüşmeleri takdirle karşılayarak MHP heyetinin görüşmelerde düşüncelerini net bir şekilde aktaracağına inandığını belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamada bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır. Çünkü terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur" ifadelerini kullanarak terörle mücadelede kararlılığını vurguladı.
DEM Parti'nin ikinci ziyareti hakkında ise MHP lideri Bahçeli ''DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır. Hiç kuşkusuz DEM Parti heyetinin Milliyetçi Hareket Partisi’ne yarın gerçekleştireceği ikinci ziyaretinde de olmayı ve karşılık görüş alışverişinde bulunmayı arzu ederdim. Fakat partimizi temsilen görevlendirilen arkadaşlarım inanıyorum ki şahsımı aratmayacaklar, düşüncelerimizi berrak ve temiz bir mizaçla muhataplarına anlatacaklardır'' dedi.