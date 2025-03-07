https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/meksika-devlet-baskani-sheinbaum-baskan-trump-ile-harika-ve-saygili-bir-gorusme-gerceklestirdik-1094269184.html

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: Başkan Trump ile harika ve saygılı bir görüşme gerçekleştirdik

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: Başkan Trump ile harika ve saygılı bir görüşme gerçekleştirdik

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Meksika lideri Sheinbaum görüşmeyle ilgili 'harika ve saygılı' tanımlamasını kullanarak, Trump'a... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T01:08+0300

2025-03-07T01:08+0300

2025-03-07T01:13+0300

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donald trump

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abd

claudia sheinbaum

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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüklerini belirtti.Görüşme Trump'ın Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerde ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu malların 2 Nisan'a kadar muaf tutulmasını öngören düzenlemeleri imzalamasının ardından gerçekleşti.Meksika'ya 2 Nisan'a kadar gümrük vergisi uygulanmayacağını belirten Sheinbaum, şu ifadelere yer verdi:Meksika'nın ülkeye fentanil girişini azaltma konusunda ocak ve şubat aylarında elde ettiği sonuçları Trump ile paylaştığını belirten Sheinbaum, Trump'ın Truth Social'daki açıklamasını alıntılayarak şunları ifade etti:Trump'tan Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerde USMCA kapsamındaki mallara muafiyet Trump, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması kapsamında Meksika ve Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik 4 Mart'ta yürürlüğe giren kararnamede değişikliğe gitti.Bu kapsamda USMCA ile uyumlu mallar, 2 Nisan'a kadar Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerden muaf tutuldu. Trump söz konusu malların 2 Nisan'a kadar muaf tutulmasını öngören düzenlemeleri imzaladı.Düzenlemeyle, USMCA gerekliliklerini karşılayan otomobiller de tarifelerden muaf tutulan ürünler arasında yer alırken, Kanada menşeli potasa (çiftçilerin kullandığı gübre) uygulanan gümrük vergisi oranı ise yüzde 10'a düşürüldü.Söz konusu düzenlemeleri imzalamasının ardından açıklamalarda bulunan Trump, "Son zamanlarda çok daha sıkı çalışıyorlar, fark ettiniz mi? Gelen insanlar ve uyuşturucu konusunda. İkisinde de muazzam ilerleme kaydettik." dedi.Trump, Meksika'nın ABD-Meksika-Kanada Anlaşması kapsamına giren ürünlerine gümrük tarifesi uygulamayacaklarını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/abd-baskani-trump-baska-secenekleri-yok-diyerek-konustu-ukrayna-baris-anlasmasini-kabul-etmek-1094268603.html

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