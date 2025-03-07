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Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: Başkan Trump ile harika ve saygılı bir görüşme gerçekleştirdik
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: Başkan Trump ile harika ve saygılı bir görüşme gerçekleştirdik
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Meksika lideri Sheinbaum görüşmeyle ilgili 'harika ve saygılı' tanımlamasını kullanarak, Trump'a... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T01:08+0300
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dünya
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüklerini belirtti.Görüşme Trump'ın Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerde ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu malların 2 Nisan'a kadar muaf tutulmasını öngören düzenlemeleri imzalamasının ardından gerçekleşti.Meksika'ya 2 Nisan'a kadar gümrük vergisi uygulanmayacağını belirten Sheinbaum, şu ifadelere yer verdi:Meksika'nın ülkeye fentanil girişini azaltma konusunda ocak ve şubat aylarında elde ettiği sonuçları Trump ile paylaştığını belirten Sheinbaum, Trump'ın Truth Social'daki açıklamasını alıntılayarak şunları ifade etti:Trump'tan Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerde USMCA kapsamındaki mallara muafiyet Trump, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması kapsamında Meksika ve Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik 4 Mart'ta yürürlüğe giren kararnamede değişikliğe gitti.Bu kapsamda USMCA ile uyumlu mallar, 2 Nisan'a kadar Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerden muaf tutuldu. Trump söz konusu malların 2 Nisan'a kadar muaf tutulmasını öngören düzenlemeleri imzaladı.Düzenlemeyle, USMCA gerekliliklerini karşılayan otomobiller de tarifelerden muaf tutulan ürünler arasında yer alırken, Kanada menşeli potasa (çiftçilerin kullandığı gübre) uygulanan gümrük vergisi oranı ise yüzde 10'a düşürüldü.Söz konusu düzenlemeleri imzalamasının ardından açıklamalarda bulunan Trump, "Son zamanlarda çok daha sıkı çalışıyorlar, fark ettiniz mi? Gelen insanlar ve uyuşturucu konusunda. İkisinde de muazzam ilerleme kaydettik." dedi.Trump, Meksika'nın ABD-Meksika-Kanada Anlaşması kapsamına giren ürünlerine gümrük tarifesi uygulamayacaklarını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/abd-baskani-trump-baska-secenekleri-yok-diyerek-konustu-ukrayna-baris-anlasmasini-kabul-etmek-1094268603.html
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donald trump, meksika, abd, claudia sheinbaum

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: Başkan Trump ile harika ve saygılı bir görüşme gerçekleştirdik

01:08 07.03.2025 (güncellendi: 01:13 07.03.2025)
© AP Photo / Fernando LlanoClaudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Fernando Llano
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ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Meksika lideri Sheinbaum görüşmeyle ilgili 'harika ve saygılı' tanımlamasını kullanarak, Trump'a teşekkür etti. Trump, Meksika'nın ABD-Meksika-Kanada Anlaşması kapsamına giren ürünlerine gümrük tarifesi uygulamayacaklarını duyurmuştu.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüklerini belirtti.
Görüşme Trump'ın Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerde ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu malların 2 Nisan'a kadar muaf tutulmasını öngören düzenlemeleri imzalamasının ardından gerçekleşti.
Meksika'ya 2 Nisan'a kadar gümrük vergisi uygulanmayacağını belirten Sheinbaum, şu ifadelere yer verdi:

İki ülke, ABD'ye yasa dışı fentanil ve Meksika'ya silah geçişinin azaltılmasını da içeren göç ve güvenlik konularında işbirliğini sürdürecek.

Meksika'nın ülkeye fentanil girişini azaltma konusunda ocak ve şubat aylarında elde ettiği sonuçları Trump ile paylaştığını belirten Sheinbaum, Trump'ın Truth Social'daki açıklamasını alıntılayarak şunları ifade etti:
"Başkan Donald Trump'a çok teşekkür ederim. Harika ve saygılı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede, egemenliklerimize saygı çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmaların ve işbirliğimizin önemli sonuçlar verdiği konusunda mutabık kaldık. Özellikle göç ve güvenlik konularında, ABD'ye yasa dışı fentanil akışını ve Meksika'ya silah kaçakçılığını azaltmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Trump'tan Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerde USMCA kapsamındaki mallara muafiyet

Trump, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması kapsamında Meksika ve Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik 4 Mart'ta yürürlüğe giren kararnamede değişikliğe gitti.
Bu kapsamda USMCA ile uyumlu mallar, 2 Nisan'a kadar Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerden muaf tutuldu. Trump söz konusu malların 2 Nisan'a kadar muaf tutulmasını öngören düzenlemeleri imzaladı.
Düzenlemeyle, USMCA gerekliliklerini karşılayan otomobiller de tarifelerden muaf tutulan ürünler arasında yer alırken, Kanada menşeli potasa (çiftçilerin kullandığı gübre) uygulanan gümrük vergisi oranı ise yüzde 10'a düşürüldü.
Söz konusu düzenlemeleri imzalamasının ardından açıklamalarda bulunan Trump, "Son zamanlarda çok daha sıkı çalışıyorlar, fark ettiniz mi? Gelen insanlar ve uyuşturucu konusunda. İkisinde de muazzam ilerleme kaydettik." dedi.
Trump, Meksika'nın ABD-Meksika-Kanada Anlaşması kapsamına giren ürünlerine gümrük tarifesi uygulamayacaklarını duyurmuştu.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
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