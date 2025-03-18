https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/meb-lgs-2025-kilavuzunu-paylasti-lgs-basvurulari-ne-zaman-basliyor-sonuclar-ne-zaman-aciklanacak-1094615722.html

MEB LGS 2025 kılavuzunu paylaştı: LGS başvuruları ne zaman başlıyor? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

MEB LGS 2025 kılavuzunu paylaştı: LGS başvuruları ne zaman başlıyor? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımladı. 15 Haziran'da yapılacak... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T14:06+0300

2025-03-18T14:06+0300

2025-03-18T14:06+0300

türki̇ye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

lgs

liseye geçiş sistemi (lgs)

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MEB, sınavla öğrenci alacak liselere giriş için merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzunu erişime açtı. Öğrenciler, başvurularını 2-11 Nisan tarihleri arasında e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.Başvuru sürecinde okul müdürlükleri öğrencilere rehberlik edecek ve tüm başvurular 14 Nisan’a kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.Yurt dışında eğitim gören ancak e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ise başvurularını kılavuzda belirtilen formu doldurarak yapacak. Başvuru durumu elektronik ortamdan takip edilebilecek.LGS 2025 sınav i̇çeriği ve süresi15 Haziran 2025'te düzenlenecek LGS sınavında, 8. sınıf müfredatına dayalı sorular yer alacak. Öğrencilerin;Sınav iki oturum halinde yapılacak: Birinci oturum: Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. Süre: 75 dakika.İkinci oturum: Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Süre: 80 dakika.Öğrencilerin sınav sonuçları, doğru ve yanlış cevap sayılarına göre hesaplanacak. Her üç yanlış bir doğruyu götürecek ve ham puanlar buna göre belirlenecek.Sınav giriş belgeleri 4 haziran’da yayınlanacakÖğrenciler, sınav giriş belgelerine 4 Haziran’dan itibaren erişebilecek.LGS sonuçları 11 temmuz’da açıklanacakLGS sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025’te MEB’in resmi web sitesi www.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), lgs, liseye geçiş sistemi (lgs)