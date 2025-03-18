MEB LGS 2025 kılavuzunu paylaştı: LGS başvuruları ne zaman başlıyor? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
© AALGS sınav tarihi 2025
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımladı. 15 Haziran'da yapılacak sınav için başvurular, 2-11 Nisan tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden alınacak. Sonuçlar ise 11 Temmuz’da ilan edilecek.
MEB, sınavla öğrenci alacak liselere giriş için merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzunu erişime açtı. Öğrenciler, başvurularını 2-11 Nisan tarihleri arasında e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.
Başvuru sürecinde okul müdürlükleri öğrencilere rehberlik edecek ve tüm başvurular 14 Nisan’a kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.
Yurt dışında eğitim gören ancak e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ise başvurularını kılavuzda belirtilen formu doldurarak yapacak. Başvuru durumu elektronik ortamdan takip edilebilecek.
LGS 2025 sınav i̇çeriği ve süresi
15 Haziran 2025'te düzenlenecek LGS sınavında, 8. sınıf müfredatına dayalı sorular yer alacak. Öğrencilerin;
Okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini ölçen sorularla karşılaşacağı belirtildi.
Sınav iki oturum halinde yapılacak:
Birinci oturum: Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. Süre: 75 dakika.
İkinci oturum: Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Süre: 80 dakika.
Birinci oturum: Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. Süre: 75 dakika.
İkinci oturum: Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Süre: 80 dakika.
Öğrencilerin sınav sonuçları, doğru ve yanlış cevap sayılarına göre hesaplanacak. Her üç yanlış bir doğruyu götürecek ve ham puanlar buna göre belirlenecek.
Sınav giriş belgeleri 4 haziran’da yayınlanacak
Öğrenciler, sınav giriş belgelerine 4 Haziran’dan itibaren erişebilecek.
Belgeler okul müdürlükleri tarafından mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
Öğrencilerin sınav günü, fotoğraflı sınav giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.
LGS sonuçları 11 temmuz’da açıklanacak
LGS sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025’te MEB’in resmi web sitesi www.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek.
Sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
Tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos’ta açıklanacak.
1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları 4-14 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.