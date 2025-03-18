https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/mattia-ahmet-minguzzinin-katil-zanlilari-10-nisanda-hakim-karsisina-cikacak-1094614247.html
Mattia Ahmet Minguzzi'nin katil zanlıları 10 Nisan'da hakim karşısına çıkacak
Mattia Ahmet Minguzzi'nin katil zanlıları 10 Nisan'da hakim karşısına çıkacak
Sputnik Türkiye
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava 10 Nisan'da başlayacak. 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T13:32+0300
2025-03-18T13:32+0300
2025-03-18T13:32+0300
türki̇ye
mattia ahmet minguzzi
cinayet
bıçaklı saldırı
dava
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Arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy'deki sit pazarında İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren iki katil zanlısı 10 Nisan'da ilk kez hakim karşısına çıkacak. Şüphelilerin yaşları 18'den küçük oldukları için çocuk mahkemesinde yargılanacaklar. İki çocuk şüphelinin 24'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı davayla ilgili Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan tensip zaptında suça sürüklenen çocuklar U.B. (15) ve B.B'nin (15) tutukluluklarının devamı kararlaştırıldı. Mahkeme heyeti, duruşmanın 10 Nisan'da görülmesine hükmetti.Ne olmuştu?Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi B.B. tarafından 5 kez bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti. Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Minguzzi, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/mattia-ahmet-minguzzinin-katil-zanlilari-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1094151861.html
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mattia ahmet minguzzi, cinayet, bıçaklı saldırı, dava
mattia ahmet minguzzi, cinayet, bıçaklı saldırı, dava
Mattia Ahmet Minguzzi'nin katil zanlıları 10 Nisan'da hakim karşısına çıkacak
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava 10 Nisan'da başlayacak.
Arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy'deki sit pazarında İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren iki katil zanlısı 10 Nisan'da ilk kez hakim karşısına çıkacak. Şüphelilerin yaşları 18'den küçük oldukları için çocuk mahkemesinde yargılanacaklar.
İki çocuk şüphelinin 24'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı davayla ilgili Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan tensip zaptında suça sürüklenen çocuklar U.B. (15) ve B.B'nin (15) tutukluluklarının devamı kararlaştırıldı. Mahkeme heyeti, duruşmanın 10 Nisan'da görülmesine hükmetti.
Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi B.B. tarafından 5 kez bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti. Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Minguzzi, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.