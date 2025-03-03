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Mattia Ahmet Minguzzi'nin katil zanlıları için istenen ceza belli oldu
Mattia Ahmet Minguzzi'nin katil zanlıları için istenen ceza belli oldu
Sputnik Türkiye
İtalyan şefin oğlu 14 yaşındaki Ahmet Minguzzi’yi öldüren saldırganlar için iddianame hazırlandı. İki şüpheli hakkında çocuğa karşı kasten öldürmek suçundan 24... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T17:26+0300
2025-03-03T17:40+0300
türki̇ye
mattia ahmet minguzzi
katil zanlısı
cinayet
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Kadıköy’deki bit pazarında İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde öğrenim gören Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldürmek suçundan tutuklanan iki şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 18 yaşından küçük şüpheliler B.B.(15) ve U.B.(16)’nin "Çocuğa karşı kasten öldürmek” suçundan 24 yıla kadar hapsi istendi.Sabah'ın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede olay günü maktulün bit pazarının içinde yarı bilinci açık şekilde yatar vaziyette polis ekiplerince görüldüğü, ambulansla hastaneye götürüldüğü ancak hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı. Alınan Adli Tıp raporuna göre kalbine aldığı bıçak darbesiyle hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandığı, olaydan 17 gün sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.Arkadaşları yaşananları anlattıİddianamede olay günü maktulün yanında bulunan arkadaşlarının da tanık sıfatıyla alınan ifadelerine yer verildi. Tanık D.A.D.'nin olay günü arkadaş grubu olarak pazara gittiklerini, önceden tanıdığı bir çocuğun kendilerine "bisiklet çetesi" şeklinde laf attığını, maktulün de şahsa "bisiklet değil kaykay" dediğini, aralarında sözlü tartışma çıktığını, esnafların ayırdığını, sonrasında pazardan çıkacakken şüphelilerin tekrar geldiğini ve birisinin maktule saldırmaya başladığını, ardından diğerinin de 3-4 kez bıçakladığını anlattığı kaydedildi.Sanıklardan tahrik savunması Şüpheliler U.B. ve B.B.'nin de ifadelerine de iddianamede yazıldı. Şüphelilerden U.B.'nin ifadesinde diğer şüpheli B.B.'nin maktülü 5-6 kez bıçakladığını gördüğünü söylerken şüpheli B.B.'nin ise tahrik altında olduğunu, maktulün annesi ve kız kardeşine küfür ettiğini, tahrik ettiği için bıçakladığını ve korkudan kaçtıklarını söylediği açıklandı.24 yıla kadar hapisleri istendiSavcılık, şüphelilerin olay yerinde önce maktulle sözlü tartışma yaşadıklarını, "deşerim seni" şeklinde sözlerle tehdit ettiklerini, sonrasında ise tekme ve yumrukla saldırdıklarını ve şüpheli U.B. tekmelerken B.B.'nin de tezgahtan aldığı bıçakla maktulü birden fazla kez bıçakladığını kaydederek 18 yaşından küçük şüpheliler B.B. ve U.B.'nin "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/oglu-mattia-minguzziyi-kaybeden-anne-yasemin-minguzzi-ilk-kez-konustu-katil-katildir-bunlara-cocuk-1093801543.html
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mattia ahmet minguzzi, katil zanlısı, cinayet
mattia ahmet minguzzi, katil zanlısı, cinayet

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katil zanlıları için istenen ceza belli oldu

17:26 03.03.2025 (güncellendi: 17:40 03.03.2025)
© AAAhmet Mattia Minguzzi
Ahmet Mattia Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İtalyan şefin oğlu 14 yaşındaki Ahmet Minguzzi’yi öldüren saldırganlar için iddianame hazırlandı. İki şüpheli hakkında çocuğa karşı kasten öldürmek suçundan 24 yıla kadar hapis istendi.
Kadıköy’deki bit pazarında İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde öğrenim gören Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldürmek suçundan tutuklanan iki şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 18 yaşından küçük şüpheliler B.B.(15) ve U.B.(16)’nin "Çocuğa karşı kasten öldürmek” suçundan 24 yıla kadar hapsi istendi.
Sabah'ın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede olay günü maktulün bit pazarının içinde yarı bilinci açık şekilde yatar vaziyette polis ekiplerince görüldüğü, ambulansla hastaneye götürüldüğü ancak hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı. Alınan Adli Tıp raporuna göre kalbine aldığı bıçak darbesiyle hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandığı, olaydan 17 gün sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

Arkadaşları yaşananları anlattı

İddianamede olay günü maktulün yanında bulunan arkadaşlarının da tanık sıfatıyla alınan ifadelerine yer verildi. Tanık D.A.D.'nin olay günü arkadaş grubu olarak pazara gittiklerini, önceden tanıdığı bir çocuğun kendilerine "bisiklet çetesi" şeklinde laf attığını, maktulün de şahsa "bisiklet değil kaykay" dediğini, aralarında sözlü tartışma çıktığını, esnafların ayırdığını, sonrasında pazardan çıkacakken şüphelilerin tekrar geldiğini ve birisinin maktule saldırmaya başladığını, ardından diğerinin de 3-4 kez bıçakladığını anlattığı kaydedildi.

Sanıklardan tahrik savunması

Şüpheliler U.B. ve B.B.'nin de ifadelerine de iddianamede yazıldı. Şüphelilerden U.B.'nin ifadesinde diğer şüpheli B.B.'nin maktülü 5-6 kez bıçakladığını gördüğünü söylerken şüpheli B.B.'nin ise tahrik altında olduğunu, maktulün annesi ve kız kardeşine küfür ettiğini, tahrik ettiği için bıçakladığını ve korkudan kaçtıklarını söylediği açıklandı.

24 yıla kadar hapisleri istendi

Savcılık, şüphelilerin olay yerinde önce maktulle sözlü tartışma yaşadıklarını, "deşerim seni" şeklinde sözlerle tehdit ettiklerini, sonrasında ise tekme ve yumrukla saldırdıklarını ve şüpheli U.B. tekmelerken B.B.'nin de tezgahtan aldığı bıçakla maktulü birden fazla kez bıçakladığını kaydederek 18 yaşından küçük şüpheliler B.B. ve U.B.'nin "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.
Mattia Ahmet Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
TÜRKİYE
Oğlu Mattia Minguzzi'yi kaybeden anne Yasemin Minguzzi ilk kez konuştu: "Katil, katildir. Bunlara ‘çocuk’ diyemezsiniz"
19 Şubat, 13:58
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