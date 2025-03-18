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Kuyumcunun 120 milyon liralık vurgunu: İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
Kuyumcunun 120 milyon liralık vurgunu: İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
Sputnik Türkiye
Mersin'de altın bozdurmak isteyenlere piyasanın üzerinde teklif vererek 116 kişiyi 120 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen kuyumcu ve 13 kişi gözaltına... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
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i̇stanbul havalimanı
cumhuriyet başsavcılığı
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Mersin'de müşterilerden satın aldıkları altınların parasını vermediği öne sürülen kuyumcuyla ilgili soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. 116 kişi şikayetçi olurken 120 milyon liralık zarar tespit edildi. 116 kişi şikayetçi olduAkdeniz ilçesinde faaliyet gösteren kuyumcuya sattıkları altınların parasını alamadıklarını iddia eden vatandaşlar, İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, 116 müştekinin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatıldı.Ekipler, çalışma kapsamında bölgedeki yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi.Kuyumcuda müşterilere piyasanın üstünde altın bozdurma teklifi yapıldığını belirleyen ekipler, ziynet eşyalarını satmaya karar verenlere "taahhütname, sözleşme" adı altında doküman verildiğini saptadı. Ekipler, kuyumcunun parasını daha sonra teslim edileceği beyan ederek müşterilerinden ziynet eşyalarını aldığını belirledi.120 milyon zarar tespit edildiÇalışmada, 116 kişinin altınları karşılığında 120 milyon lira zarara uğradığı, kuyumcu dükkanının da bir süredir kapalı olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği belirlenen 14 şüphelinin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 adrese operasyon düzenlendi.İstanbul Havalimanı'nda yakalandıOperasyonda, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan şirket sahibi Ö.A'nın aralarında olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 7 milyon lira değerinde döviz ve altın ile çok sayıda cep telefonu, fiş ve müşteri kayıtları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/sultan-vahdettinin-torununun-milyonlarca-liralik-ziynet-esyalari-calindi-13-milyonluk-mucevher-1094605287.html
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mersin, i̇stanbul havalimanı, cumhuriyet başsavcılığı, kuyumcu, altın
mersin, i̇stanbul havalimanı, cumhuriyet başsavcılığı, kuyumcu, altın

Kuyumcunun 120 milyon liralık vurgunu: İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

16:09 18.03.2025
© Serkan AvciMersin
Mersin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© Serkan Avci
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Mersin'de altın bozdurmak isteyenlere piyasanın üzerinde teklif vererek 116 kişiyi 120 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen kuyumcu ve 13 kişi gözaltına alındı.
Mersin'de müşterilerden satın aldıkları altınların parasını vermediği öne sürülen kuyumcuyla ilgili soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. 116 kişi şikayetçi olurken 120 milyon liralık zarar tespit edildi.

116 kişi şikayetçi oldu

Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren kuyumcuya sattıkları altınların parasını alamadıklarını iddia eden vatandaşlar, İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, 116 müştekinin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatıldı.
Ekipler, çalışma kapsamında bölgedeki yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi.
Kuyumcuda müşterilere piyasanın üstünde altın bozdurma teklifi yapıldığını belirleyen ekipler, ziynet eşyalarını satmaya karar verenlere "taahhütname, sözleşme" adı altında doküman verildiğini saptadı. Ekipler, kuyumcunun parasını daha sonra teslim edileceği beyan ederek müşterilerinden ziynet eşyalarını aldığını belirledi.

120 milyon zarar tespit edildi

Çalışmada, 116 kişinin altınları karşılığında 120 milyon lira zarara uğradığı, kuyumcu dükkanının da bir süredir kapalı olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği belirlenen 14 şüphelinin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 adrese operasyon düzenlendi.

İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Operasyonda, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan şirket sahibi Ö.A'nın aralarında olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 7 milyon lira değerinde döviz ve altın ile çok sayıda cep telefonu, fiş ve müşteri kayıtları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Polis-gözaltı-tutuklama-yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
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Sultan Vahdettin'in torununun 13 milyonluk ziynet eşyaları çalındı: Aralarında Osmanlı'dan kalan mücevherler de var
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