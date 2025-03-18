https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/karin-agrisiyla-hastaneye-gitti-rahminden-7-kilogramlik-kitle-cikti-1094625369.html

Karın ağrısıyla hastaneye gitti: Rahminden 7 kilogramlık kitle çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti: Rahminden 7 kilogramlık kitle çıktı

Sputnik Türkiye

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran 43 yaşındaki Semra Akgeyik'in rahminden, ameliyatla 7 kilogram ağırlığında kitle... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T17:38+0300

2025-03-18T17:38+0300

2025-03-18T17:38+0300

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Malatya’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın rahminden 7 kilogram ağırlığındaki kitle ameliyatla çıkarıldı.Şiddetli karın ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri yaşayan 43 yaşındaki Semra Akgeyik, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde, hastanın rahminden başlayıp göğüs altına kadar uzanan, yaklaşık 40 santimetre çapında büyük bir kitle olduğu belirlendi.Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Engin Yıldırım ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 3 saatlik başarılı bir operasyonla, hastanın rahmindeki dev kitle alındı.Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Yıldırım “Hastamız, kliniğimize başvurduğunda nefes darlığı ve karın ağrısı şikayetleri yaşıyordu. Yapılan ultrasonda rahimden başlayıp göğüs altına kadar uzanan, 40 santimetre çapında dev bir kitle fark ettik. Bu kitlenin sınırlarını tam olarak kestirmekte zorlandık ve hastamızı hızlıca ameliyata aldık. Yaklaşık 7 kilogram ağırlığında olan bu kitleyi başarılı bir şekilde çıkardık. Şu an hastamızın durumu iyi, patoloji sonucunu bekliyoruz. Eğer sonuçlar olumlu gelirse, hastamız kemoterapi veya radyoterapi gibi ek tedavilere ihtiyaç duymadan sağlığına kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Semra Akgeyik “Ağrılarım çok fazlaydı, karın ve sırt bölgemde ciddi rahatsızlık hissediyordum. Nefes almakta bile zorlanıyordum. Doktorlar sağlığıma kavuşmam için ellerinden geleni yaptı. Şimdi çok iyiyim, büyük bir ameliyat geçirdim ama ağrılarımdan kurtulduğum için çok mutluyum” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/antalyada-universite-ogrencisi-ameliyat-oldu-boyu-5-cm-uzadi-1092801719.html

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