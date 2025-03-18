https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/karin-agrisiyla-hastaneye-gitti-rahminden-7-kilogramlik-kitle-cikti-1094625369.html
Karın ağrısıyla hastaneye gitti: Rahminden 7 kilogramlık kitle çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye gitti: Rahminden 7 kilogramlık kitle çıktı
Sputnik Türkiye
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran 43 yaşındaki Semra Akgeyik'in rahminden, ameliyatla 7 kilogram ağırlığında kitle... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T17:38+0300
2025-03-18T17:38+0300
2025-03-18T17:38+0300
türki̇ye
malatya
malatya valiliği
malatya tabip odası
malatya adli tıp kurumu
ameliyat
doktor
uzman doktor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/12/1094624967_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_74a4c25f034b0c43eaf4333728406873.jpg
Malatya’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın rahminden 7 kilogram ağırlığındaki kitle ameliyatla çıkarıldı.Şiddetli karın ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri yaşayan 43 yaşındaki Semra Akgeyik, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde, hastanın rahminden başlayıp göğüs altına kadar uzanan, yaklaşık 40 santimetre çapında büyük bir kitle olduğu belirlendi.Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Engin Yıldırım ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 3 saatlik başarılı bir operasyonla, hastanın rahmindeki dev kitle alındı.Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Yıldırım “Hastamız, kliniğimize başvurduğunda nefes darlığı ve karın ağrısı şikayetleri yaşıyordu. Yapılan ultrasonda rahimden başlayıp göğüs altına kadar uzanan, 40 santimetre çapında dev bir kitle fark ettik. Bu kitlenin sınırlarını tam olarak kestirmekte zorlandık ve hastamızı hızlıca ameliyata aldık. Yaklaşık 7 kilogram ağırlığında olan bu kitleyi başarılı bir şekilde çıkardık. Şu an hastamızın durumu iyi, patoloji sonucunu bekliyoruz. Eğer sonuçlar olumlu gelirse, hastamız kemoterapi veya radyoterapi gibi ek tedavilere ihtiyaç duymadan sağlığına kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Semra Akgeyik “Ağrılarım çok fazlaydı, karın ve sırt bölgemde ciddi rahatsızlık hissediyordum. Nefes almakta bile zorlanıyordum. Doktorlar sağlığıma kavuşmam için ellerinden geleni yaptı. Şimdi çok iyiyim, büyük bir ameliyat geçirdim ama ağrılarımdan kurtulduğum için çok mutluyum” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/antalyada-universite-ogrencisi-ameliyat-oldu-boyu-5-cm-uzadi-1092801719.html
türki̇ye
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/12/1094624967_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_01ff4ca301e10debfc6308d7722d3f9d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
malatya, malatya valiliği, malatya tabip odası, malatya adli tıp kurumu, ameliyat, doktor, uzman doktor
malatya, malatya valiliği, malatya tabip odası, malatya adli tıp kurumu, ameliyat, doktor, uzman doktor
Karın ağrısıyla hastaneye gitti: Rahminden 7 kilogramlık kitle çıktı
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran 43 yaşındaki Semra Akgeyik'in rahminden, ameliyatla 7 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı. Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Engin Yıldırım, nadir görülen bu durumun hastada ciddi şişkinlik ve nefes darlığına yol açtığını belirtti.
Malatya’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın rahminden 7 kilogram ağırlığındaki kitle ameliyatla çıkarıldı.
Şiddetli karın ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri yaşayan 43 yaşındaki Semra Akgeyik, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde, hastanın rahminden başlayıp göğüs altına kadar uzanan, yaklaşık 40 santimetre çapında büyük bir kitle olduğu belirlendi.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Engin Yıldırım ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 3 saatlik başarılı bir operasyonla, hastanın rahmindeki dev kitle alındı.
Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Yıldırım “Hastamız, kliniğimize başvurduğunda nefes darlığı ve karın ağrısı şikayetleri yaşıyordu. Yapılan ultrasonda rahimden başlayıp göğüs altına kadar uzanan, 40 santimetre çapında dev bir kitle fark ettik. Bu kitlenin sınırlarını tam olarak kestirmekte zorlandık ve hastamızı hızlıca ameliyata aldık. Yaklaşık 7 kilogram ağırlığında olan bu kitleyi başarılı bir şekilde çıkardık. Şu an hastamızın durumu iyi, patoloji sonucunu bekliyoruz. Eğer sonuçlar olumlu gelirse, hastamız kemoterapi veya radyoterapi gibi ek tedavilere ihtiyaç duymadan sağlığına kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.
Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Semra Akgeyik “Ağrılarım çok fazlaydı, karın ve sırt bölgemde ciddi rahatsızlık hissediyordum. Nefes almakta bile zorlanıyordum. Doktorlar sağlığıma kavuşmam için ellerinden geleni yaptı. Şimdi çok iyiyim, büyük bir ameliyat geçirdim ama ağrılarımdan kurtulduğum için çok mutluyum” dedi.