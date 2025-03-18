https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/kar-yagisi-istanbulun-kapisina-dayandi-megakente-kar-yagacak-mi-1094622476.html

Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı: Megakente kar yağacak mı?

Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı: Megakente kar yağacak mı?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Trakya, Karabük, Kocaeli ve Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Edirne, Kırklareli ve... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T16:44+0300

2025-03-18T16:44+0300

2025-03-18T16:44+0300

türki̇ye

kocaeli

trakya

karabük

meteoroloji genel müdürlüğü

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i̇stanbul

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Meteoroloji’nin yaptığı sağanak ve karla karışık yağmur uyarısının ardından Trakya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.Bölgede hava sıcaklığı gece sıfır dereceye kadar düşerken, gündüz sıcaklıkları Edirne ve Tekirdağ'da 5 derece, Kırklareli'nde ise 4 derece olarak ölçüldü.Karabük ve Kocaeli’de yüksek kesimler beyaza büründüKarabük ve Kocaeli’de de kar yağışı etkisini gösterdi.Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar etkili olduBolu’da sabah saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü.İstanbul'a kar yağacak mı?İstanbul'da bahar havası yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji'nin haritalı tahminine göre, cuma gününe kadar yağmur etkisini gösterecek. Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan ise "İstanbul’da yarın poyraz çok şiddetli, fırtına boyutunda esecek ve sulu kar başlayacak. Sonraki günlerde İstanbul’da kar yağışı ihtimali de var” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/hava-durumu-alarm-verdi--kar-yagmur-ve-firtina-geliyor-ramazan-bayraminda-hava-nasil-olacak-1094603459.html

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kocaeli, trakya, karabük, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, i̇stanbul kar yağışı, dilek çalışkan, i̇stanbul