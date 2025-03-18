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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Trakya, Karabük, Kocaeli ve Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Edirne, Kırklareli ve... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji’nin yaptığı sağanak ve karla karışık yağmur uyarısının ardından Trakya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.Bölgede hava sıcaklığı gece sıfır dereceye kadar düşerken, gündüz sıcaklıkları Edirne ve Tekirdağ'da 5 derece, Kırklareli'nde ise 4 derece olarak ölçüldü.Karabük ve Kocaeli’de yüksek kesimler beyaza büründüKarabük ve Kocaeli’de de kar yağışı etkisini gösterdi.Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar etkili olduBolu’da sabah saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü.İstanbul'a kar yağacak mı?İstanbul'da bahar havası yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji'nin haritalı tahminine göre, cuma gününe kadar yağmur etkisini gösterecek. Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan ise "İstanbul’da yarın poyraz çok şiddetli, fırtına boyutunda esecek ve sulu kar başlayacak. Sonraki günlerde İstanbul’da kar yağışı ihtimali de var” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/hava-durumu-alarm-verdi--kar-yagmur-ve-firtina-geliyor-ramazan-bayraminda-hava-nasil-olacak-1094603459.html
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kocaeli, trakya, karabük, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, i̇stanbul kar yağışı, dilek çalışkan, i̇stanbul
kocaeli, trakya, karabük, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, i̇stanbul kar yağışı, dilek çalışkan, i̇stanbul

Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı: Megakente kar yağacak mı?

16:44 18.03.2025
© AABolu kar yağışı
Bolu kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Trakya, Karabük, Kocaeli ve Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın bazı bölgeleri beyaza bürünürken, Kocaeli ve Bolu’da kayak merkezleri kar yağışıyla birlikte hareketlendi.
Meteoroloji’nin yaptığı sağanak ve karla karışık yağmur uyarısının ardından Trakya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı Kadın Kule ve Jandarma Kule bölgeleri tamamen beyaza büründü.
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde öğleden sonra başlayan hafif kar yağışı aralıklarla devam etti.
Edirne’nin yüksek kesimlerinde zaman zaman kar yağışı görüldü.
Bölgede hava sıcaklığı gece sıfır dereceye kadar düşerken, gündüz sıcaklıkları Edirne ve Tekirdağ'da 5 derece, Kırklareli'nde ise 4 derece olarak ölçüldü.

Karabük ve Kocaeli’de yüksek kesimler beyaza büründü

Karabük ve Kocaeli’de de kar yağışı etkisini gösterdi.
Karabük’te gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Keltepe Kayak Merkezi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek noktaları beyaza büründü.
Kocaeli’de Kartepe Kayak Merkezi ve Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Bolu’da sabah saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Köroğlu Dağı’nın zirvesi, Sarıalan ve Aladağ yaylaları kar yağışıyla beyaza büründü.
Gece başlayan yağış aralıklarla devam ederken, bölge kış manzarasına kavuştu.

İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'da bahar havası yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji'nin haritalı tahminine göre, cuma gününe kadar yağmur etkisini gösterecek.
Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan ise "İstanbul’da yarın poyraz çok şiddetli, fırtına boyutunda esecek ve sulu kar başlayacak. Sonraki günlerde İstanbul’da kar yağışı ihtimali de var” diye konuştu.
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
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