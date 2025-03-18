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Kaçak mahkum, kaybolunca jandarmayı 'beni bulun' diye aradı
Kaçak mahkum, kaybolunca jandarmayı 'beni bulun' diye aradı
Sputnik Türkiye
Cezaevinden izinli çıkan mahkum, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken arazide kaybolunca çareyi jandarmayı aramakta buldu. 18.03.2025, Sputnik Türkiye
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Cezaevinde izinli çıkan bir mahkum, Artvin'den kaçak yollarla Gürcistan'a geçmeye çalıştı. Ama yolu kaybedip arazide mahsur kalınca jandarmayı arayarak 'beni bulun' dedi. Jandarma ekiplerinin üç saatli araması sonucunda bulunan mahkum yeniden cezaevine gönderildi. Dron destekli aramayla bulunduArtvin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 15 Mart'ta gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan M.Ç.K (44), Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Çamurlu köyü mevkisinde yasa dışı yollarla Gürcistan'a geçmeye çalıştığı sırada arazide mahsur kaldığını ve konumunu bilmediği ihbar etti.Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önce Jandarma Coğrafi Analiz Sistemi vasıtasıyla M.Ç.K'nin konumu tespit etti, ardından dron destekli 3 saatlik zorlu yaya intikal neticesinde olay yerine ulaştı. Ekipler, ikinci derece Askeri Yasak Bölge'de mahsur kalan M.Ç.K'yi tahliye etti.Yapılan araştırma neticesinde M.Ç.K'nin farklı suçlardan 25 suç kaydının bulunduğu, Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıktığı, ayrıca devam eden dava dosyaları nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı olduğu tespit edildi. M.Ç.K, adli işlemlerin ardından Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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gürcistan, artvin, jandarma, artvin valiliği, mahkum
gürcistan, artvin, jandarma, artvin valiliği, mahkum

Kaçak mahkum, kaybolunca jandarmayı 'beni bulun' diye aradı

17:01 18.03.2025
© DHAJandarma - 156
Jandarma - 156 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© DHA
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Cezaevinden izinli çıkan mahkum, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken arazide kaybolunca çareyi jandarmayı aramakta buldu.
Cezaevinde izinli çıkan bir mahkum, Artvin'den kaçak yollarla Gürcistan'a geçmeye çalıştı. Ama yolu kaybedip arazide mahsur kalınca jandarmayı arayarak 'beni bulun' dedi. Jandarma ekiplerinin üç saatli araması sonucunda bulunan mahkum yeniden cezaevine gönderildi.

Dron destekli aramayla bulundu

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 15 Mart'ta gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan M.Ç.K (44), Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Çamurlu köyü mevkisinde yasa dışı yollarla Gürcistan'a geçmeye çalıştığı sırada arazide mahsur kaldığını ve konumunu bilmediği ihbar etti.
Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önce Jandarma Coğrafi Analiz Sistemi vasıtasıyla M.Ç.K'nin konumu tespit etti, ardından dron destekli 3 saatlik zorlu yaya intikal neticesinde olay yerine ulaştı. Ekipler, ikinci derece Askeri Yasak Bölge'de mahsur kalan M.Ç.K'yi tahliye etti.
Yapılan araştırma neticesinde M.Ç.K'nin farklı suçlardan 25 suç kaydının bulunduğu, Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıktığı, ayrıca devam eden dava dosyaları nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı olduğu tespit edildi. M.Ç.K, adli işlemlerin ardından Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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