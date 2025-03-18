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İtfaiye erinin büyük acısı: Eşi ve iki çocuğunu yangında kaybetti
İtfaiye erinin büyük acısı: Eşi ve iki çocuğunu yangında kaybetti
Sputnik Türkiye
Aydın'da bir itfaiye erine ait evde çıkan yangında, itfaiye erinin eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetti. 18.03.2025, Sputnik Türkiye
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Turgay Gezgin'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın müdahale sonucu söndürüldü.Anne ve iki çocuğu hayatını kaybettiYangında Turgay Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirdi.Yangın sırasında dışarda olan ve olayı mesai arkadaşlarından öğrenerek eve gelen Turgay Gezgin, evin önünde fenalaştı.Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Turgay arkadaşımız her gün yangına giden bir arkadaşımızdı. Eşi ve iki çocuğunun dumandan zehirlendiği söyleniyor." dedi.
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aydın, yangın, yangın söndürme, i̇tfaiye, aydın i̇tfaiye dairesi
aydın, yangın, yangın söndürme, i̇tfaiye, aydın i̇tfaiye dairesi

İtfaiye erinin büyük acısı: Eşi ve iki çocuğunu yangında kaybetti

10:30 18.03.2025
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© AA
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Aydın'da bir itfaiye erine ait evde çıkan yangında, itfaiye erinin eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Turgay Gezgin'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın müdahale sonucu söndürüldü.

Anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti

Yangında Turgay Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirdi.Yangın sırasında dışarda olan ve olayı mesai arkadaşlarından öğrenerek eve gelen Turgay Gezgin, evin önünde fenalaştı.
Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Turgay arkadaşımız her gün yangına giden bir arkadaşımızdı. Eşi ve iki çocuğunun dumandan zehirlendiği söyleniyor." dedi.
Sarıyer - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2025
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