https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/klip-cekerken-tarihi-karakolu-yaktilar-iddiasi-unlu-rapci-gozaltina-alindi--1094590868.html
Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası: Ünlü rapçi gözaltına alındı
Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası: Ünlü rapçi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Rapçi Barış Koçak'ın klip çekmek için 10 kişiyle birlikte Sarıyer'de bulunan eski Topçu Karakolu'nda bir araya geldiği, gruptakilerin içtiği sigara... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T18:00+0300
2025-03-17T18:00+0300
2025-03-17T18:00+0300
türki̇ye
sarıyer
tarihi topçu karakolu
rapçi barış koçak
yangın
gözaltı
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Sarıyer'de eski Topçu Karakolu'nda meydana gelen yangınla ilgili aralarında rapçi Barış Koçak'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Yangınla ilgili soruşturmada, Koçak'ın klip çekmek için 10 kişi ile eski Topçu Karakolu binasında bir araya geldiği, gruptakilerin içtikleri sigara izmaritlerini yere atarak buradan ayrıldıkları belirlendi. Yangının sigara izmaritinden çıktığı değerlendiriliyor. Yangında bina kullanılamaz hale geldiSarıyer Büyükdere Mahallesi Topçu Karakolu Sokak'ta 3 katlı ahşap binada gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.11 kişi gözaltında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yangının çıkış nedenine ilişkin yürütülen çalışmalarda, rap müzik yapan Barış Koçak'ın klip çekmek için 10 kişi ile eski Topçu Karakolu binasında bir araya geldiği, gruptakilerin içtikleri sigara izmaritlerini yere atarak buradan ayrıldıkları belirlendi.Yangının sigara izmaritinden çıktığını değerlendiren ekipler, aralarında Barış Koçak'ın da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/istanbulda-muayeneden-gecemeyen-aracini-atese-verdi-bir-ampulden-kaliyor-1094563131.html
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sarıyer, tarihi topçu karakolu, rapçi barış koçak, yangın, gözaltı
sarıyer, tarihi topçu karakolu, rapçi barış koçak, yangın, gözaltı
Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası: Ünlü rapçi gözaltına alındı
Rapçi Barış Koçak'ın klip çekmek için 10 kişiyle birlikte Sarıyer'de bulunan eski Topçu Karakolu'nda bir araya geldiği, gruptakilerin içtiği sigara izmaritlerini yere atarak tarihi binada yangın çıkardıkları belirlendi.
Sarıyer'de eski Topçu Karakolu'nda meydana gelen yangınla ilgili aralarında rapçi Barış Koçak'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Yangınla ilgili soruşturmada, Koçak'ın klip çekmek için 10 kişi ile eski Topçu Karakolu binasında bir araya geldiği, gruptakilerin içtikleri sigara izmaritlerini yere atarak buradan ayrıldıkları belirlendi. Yangının sigara izmaritinden çıktığı değerlendiriliyor.
Yangında bina kullanılamaz hale geldi
Sarıyer Büyükdere Mahallesi Topçu Karakolu Sokak'ta 3 katlı ahşap binada gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yangının çıkış nedenine ilişkin yürütülen çalışmalarda, rap müzik yapan Barış Koçak'ın klip çekmek için 10 kişi ile eski Topçu Karakolu binasında bir araya geldiği, gruptakilerin içtikleri sigara izmaritlerini yere atarak buradan ayrıldıkları belirlendi.
Yangının sigara izmaritinden çıktığını değerlendiren ekipler, aralarında Barış Koçak'ın da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.