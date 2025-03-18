https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/istanbula-kar-geri-dondu-yuksek-kesimlerde-etkisini-gosteriyor-1094626849.html
İstanbul'a kar geri döndü: Yüksek kesimlerde etkisini gösteriyor
İstanbul'a kar geri döndü: Yüksek kesimlerde etkisini gösteriyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı. 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T18:18+0300
2025-03-18T18:18+0300
2025-03-18T18:18+0300
türki̇ye
i̇stanbul
kar yağışı
i̇stanbul kar yağışı
meteoroloji
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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü İstanbul'da yüksek kesimlere kar yağarken, kent genelinde yağmur etkili olmaya başladı. İstanbul, hafta sonu yaşanan güzel havanın ardından Meteoroloji'nin tahminleri doğrultusunda soğuk havanın etkisi altına girdi. Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, bugün de zaman zaman etkisini sürdürdü. Kent genelinde yağmur şeklinde görülen yağış, Silivri, Çatalca, Sultangazi, Başakşehir ve Hadımköy'de kara dönüştü. Kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/kar-yagisi-istanbulun-kapisina-dayandi-megakente-kar-yagacak-mi-1094622476.html
türki̇ye
i̇stanbul
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i̇stanbul, kar yağışı, i̇stanbul kar yağışı, meteoroloji
i̇stanbul, kar yağışı, i̇stanbul kar yağışı, meteoroloji
İstanbul'a kar geri döndü: Yüksek kesimlerde etkisini gösteriyor
İstanbul'da hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü İstanbul'da yüksek kesimlere kar yağarken, kent genelinde yağmur etkili olmaya başladı.
İstanbul, hafta sonu yaşanan güzel havanın ardından Meteoroloji'nin tahminleri doğrultusunda soğuk havanın etkisi altına girdi. Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, bugün de zaman zaman etkisini sürdürdü. Kent genelinde yağmur şeklinde görülen yağış, Silivri, Çatalca, Sultangazi, Başakşehir ve Hadımköy'de kara dönüştü. Kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.