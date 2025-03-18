https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/istanbula-kar-geri-dondu-yuksek-kesimlerde-etkisini-gosteriyor-1094626849.html

İstanbul'a kar geri döndü: Yüksek kesimlerde etkisini gösteriyor

İstanbul'a kar geri döndü: Yüksek kesimlerde etkisini gösteriyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı. 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T18:18+0300

2025-03-18T18:18+0300

2025-03-18T18:18+0300

türki̇ye

i̇stanbul

kar yağışı

i̇stanbul kar yağışı

meteoroloji

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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü İstanbul'da yüksek kesimlere kar yağarken, kent genelinde yağmur etkili olmaya başladı. İstanbul, hafta sonu yaşanan güzel havanın ardından Meteoroloji'nin tahminleri doğrultusunda soğuk havanın etkisi altına girdi. Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, bugün de zaman zaman etkisini sürdürdü. Kent genelinde yağmur şeklinde görülen yağış, Silivri, Çatalca, Sultangazi, Başakşehir ve Hadımköy'de kara dönüştü. Kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/kar-yagisi-istanbulun-kapisina-dayandi-megakente-kar-yagacak-mi-1094622476.html

türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul kar yağışı

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i̇stanbul, kar yağışı, i̇stanbul kar yağışı, meteoroloji