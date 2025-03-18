https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/isparta-valiligi-general-ihsan-alper-kislasinda-24-somali-uyruklu-asker-yaralanmistir-1094597360.html

Kışlada 'futbol' kavgası: 24 Somali uyruklu asker yaralandı

Kışlada 'futbol' kavgası: 24 Somali uyruklu asker yaralandı

Sputnik Türkiye

Isparta'da bulunan General İhsan Alper Kışlası'ndaki Somalili askerler arasında 'futbol maçı' ardından kavga çıktı. İlk belirlemelere göre 24 Somali uyruklu... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

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isparta

asker

yabancı asker

kışla

askeri kışla

kavga

futbol

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Isparta Valiliği, Isparta'da bulunan General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somali uyruklu askerler arasında kavga çıktığını açıkladı.Yapılan açıklamada kavganın 'futbol maçı' ardından çıktığı belirtilirken, kavganın sonucunda ilk belirlemelere göre 24 Somali uyruklu asker yaralandı. Yaralıların tedavi altına alındığı bildirilirken, bir kişi hariç kalan yaralıların durumunun iyi olduğu ifade edildi.Valilik açıklamasında, kışlada süregelen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedilirken, olay hakkında tahkikat başlatıldığı bildirildi.

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türki̇ye

somali

isparta

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somali, isparta, asker, yabancı asker, kışla, askeri kışla, kavga, futbol, maç