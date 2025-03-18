https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/isparta-valiligi-general-ihsan-alper-kislasinda-24-somali-uyruklu-asker-yaralanmistir-1094597360.html
Kışlada 'futbol' kavgası: 24 Somali uyruklu asker yaralandı
Kışlada 'futbol' kavgası: 24 Somali uyruklu asker yaralandı
Sputnik Türkiye
Isparta'da bulunan General İhsan Alper Kışlası'ndaki Somalili askerler arasında 'futbol maçı' ardından kavga çıktı. İlk belirlemelere göre 24 Somali uyruklu... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T01:59+0300
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2025-03-18T02:28+0300
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yabancı asker
kışla
askeri kışla
kavga
futbol
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Isparta Valiliği, Isparta'da bulunan General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somali uyruklu askerler arasında kavga çıktığını açıkladı.Yapılan açıklamada kavganın 'futbol maçı' ardından çıktığı belirtilirken, kavganın sonucunda ilk belirlemelere göre 24 Somali uyruklu asker yaralandı. Yaralıların tedavi altına alındığı bildirilirken, bir kişi hariç kalan yaralıların durumunun iyi olduğu ifade edildi.Valilik açıklamasında, kışlada süregelen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedilirken, olay hakkında tahkikat başlatıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/turk-sihasi-suriyede-9-kisiyi-katletti-iddiasina-dmm-yanit-verdi-1094596884.html
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somali, isparta, asker, yabancı asker, kışla, askeri kışla, kavga, futbol, maç
somali, isparta, asker, yabancı asker, kışla, askeri kışla, kavga, futbol, maç
Kışlada 'futbol' kavgası: 24 Somali uyruklu asker yaralandı
01:59 18.03.2025 (güncellendi: 02:28 18.03.2025)
Isparta'da bulunan General İhsan Alper Kışlası'ndaki Somalili askerler arasında 'futbol maçı' ardından kavga çıktı. İlk belirlemelere göre 24 Somali uyruklu asker yaralandı.
Isparta Valiliği, Isparta'da bulunan General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somali uyruklu askerler arasında kavga çıktığını açıkladı.
Yapılan açıklamada kavganın 'futbol maçı' ardından çıktığı belirtilirken, kavganın sonucunda ilk belirlemelere göre 24 Somali uyruklu asker yaralandı. Yaralıların tedavi altına alındığı bildirilirken, bir kişi hariç kalan yaralıların durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Valilik açıklamasında, kışlada süregelen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedilirken, olay hakkında tahkikat başlatıldığı bildirildi.