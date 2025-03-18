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İspanya’yı fırtına vurdu: Bir kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi tahliye edildi
İspanya’yı fırtına vurdu: Bir kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İspanya, üçüncü haftasına giren şiddetli yağışlar nedeniyle kırmızı alarma ilan etti. Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde bazı nehirlerin taşması veya taşma... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
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Fırtınanın etkili olduğu İspanya'nın güneyinde nehirler taşarken yüzlerce kişi tahliye edildi.İspanya'nın güneyinde etkili olan yağışlar üçüncü haftasına girerken sele kapılan bir kişinin cesedine ulaşıldığı açıklandı. Kayıp olan iki kişinin ise arandığı açıklandı. Endülüs Özerk Bölgesi Başkanı Juan Manuel Moreno, halka dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunarak, "Yağmur dursa bile dikkatli olun, çünkü bir akarsuyu geçmek son derece tehlikelidir" dedi.Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbir amaçlı olarak bin 400 kişinin evlerinden tahliye edildiği açıklandı. Bazı bölgelerde su seviyesinin hızla yükselmesi nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken Sevilya ile Madrid kentini birleştiren otoyol ve Murcia’daki bazı yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.Şiddetli yağışların sadece Endülüs bölgesiyle sınırlı kalmadığı ülke genelinde 10 özerk yönetimde alarm seviyesinin yükseltildiği ifade edildi. Ülke genelinde kırmızı alarm ilan edildiği belirtilerek halkın dikkatli olması istendi.
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İspanya’yı fırtına vurdu: Bir kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi tahliye edildi

23:45 18.03.2025 (güncellendi: 23:46 18.03.2025)
© AP Photoİspanya Sel
İspanya Sel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© AP Photo
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İspanya, üçüncü haftasına giren şiddetli yağışlar nedeniyle kırmızı alarma ilan etti. Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde bazı nehirlerin taşması veya taşma riski nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edilirken, Sevilya kentinde iki kişinin kaybolduğu, bir kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.
Fırtınanın etkili olduğu İspanya'nın güneyinde nehirler taşarken yüzlerce kişi tahliye edildi.
İspanya'nın güneyinde etkili olan yağışlar üçüncü haftasına girerken sele kapılan bir kişinin cesedine ulaşıldığı açıklandı. Kayıp olan iki kişinin ise arandığı açıklandı. Endülüs Özerk Bölgesi Başkanı Juan Manuel Moreno, halka dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunarak, "Yağmur dursa bile dikkatli olun, çünkü bir akarsuyu geçmek son derece tehlikelidir" dedi.
Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbir amaçlı olarak bin 400 kişinin evlerinden tahliye edildiği açıklandı. Bazı bölgelerde su seviyesinin hızla yükselmesi nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken Sevilya ile Madrid kentini birleştiren otoyol ve Murcia’daki bazı yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.
Şiddetli yağışların sadece Endülüs bölgesiyle sınırlı kalmadığı ülke genelinde 10 özerk yönetimde alarm seviyesinin yükseltildiği ifade edildi. Ülke genelinde kırmızı alarm ilan edildiği belirtilerek halkın dikkatli olması istendi.
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