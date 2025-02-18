https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/abdde-sel-ve-firtina-can-kaybi-13e-yukseldi-1093749957.html
ABD'de sel ve fırtına: Can kaybı 13'e yükseldi
ABD'de sel ve fırtına: Can kaybı 13'e yükseldi
Sputnik Türkiye
ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen sel ve fırtınada 13 kişi hayatını kaybetti. Binden fazla kişinin kurtarıldığı belirtilen sel felaketinde çok sayıda... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T02:47+0300
2025-02-18T02:47+0300
2025-02-18T02:47+0300
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fırtına
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ABD'nin Kentucky eyaletinde biri West Virginia'da 11'i ise Kentucky'de olmak üzere 12 kişi meydana gelen seller sebebiyle yaşamını yitirdi.Georgia eyaletinde ise bir kişi fırtınalardan dolayı oluşan rüzgarlarda bir ağacın evin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.West Virginia Valisi Patrick Morrisey seller sebebiyle birçok kişinin kayıp olduğunu bildirdi.Kentucky Valisi Andy Beshear, meydana gelen sellerde 1000'den fazla kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaşmıştı.ABD'de hafta sonu etkili olan yağışlar nedeniyle bazı eyaletlerde seller yaşanmıştı.Yağış, rüzgar ve seller nedeniyle New York'tan Alabama'ya kadar en az 700 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kalmıştı.Acil durum ilan edilen bölgedeki arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/minneapolis-toronto-seferini-yapan-ucak-iniste-ters-dondu-1093747584.html
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abd, sel, fırtına, kentucky
abd, sel, fırtına, kentucky
ABD'de sel ve fırtına: Can kaybı 13'e yükseldi
ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen sel ve fırtınada 13 kişi hayatını kaybetti. Binden fazla kişinin kurtarıldığı belirtilen sel felaketinde çok sayıda insan ise kayıp durumda.
ABD'nin Kentucky eyaletinde biri West Virginia'da 11'i ise Kentucky'de olmak üzere 12 kişi meydana gelen seller sebebiyle yaşamını yitirdi.
Georgia eyaletinde ise bir kişi fırtınalardan dolayı oluşan rüzgarlarda bir ağacın evin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
West Virginia Valisi Patrick Morrisey seller sebebiyle birçok kişinin kayıp olduğunu bildirdi.
Kentucky Valisi Andy Beshear, meydana gelen sellerde 1000'den fazla kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaşmıştı.
ABD'de hafta sonu etkili olan yağışlar nedeniyle bazı eyaletlerde seller yaşanmıştı.
Yağış, rüzgar ve seller nedeniyle New York'tan Alabama'ya kadar en az 700 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kalmıştı.
Acil durum ilan edilen bölgedeki arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.