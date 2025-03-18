https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/imamogluna-diploma-sorusturmasinda-yeni-gelisme-girne-amerikan-universitesi-kurucu-ortaginin-1094607753.html

İmamoğlu'na diploma soruşturmasında yeni gelişme: Girne Amerikan Üniversitesi kurucu ortağının ifadesi ortaya çıktı

İmamoğlu'na diploma soruşturmasında yeni gelişme: Girne Amerikan Üniversitesi kurucu ortağının ifadesi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, “resmi belgede sahtecilik” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Girne Amerikan... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T11:36+0300

2025-03-18T11:36+0300

2025-03-18T11:41+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

türkiye

diploma

i̇stanbul üniversitesi

denklik

denklik yönetmeliği

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiası mercek altına alındı.Soruşturma kapsamında, Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucu ortaklarından Özalp Tozan’ın ifadesi alındı. Tozan, üniversitenin kuruluş sürecini ve diploma sistemini detaylarıyla anlattı.'Girne Amerikan Üniversitesi’nin Türkiye’de denkliği yoktu'Özalp Tozan, ifadesinde 1986 yılında Serhat Akpınar ile birlikte Girne Amerikan Üniversitesi’ni kurduklarını belirtti. Üniversitenin, Amerika’daki Southeastern Üniversitesi ile afiliye (bağlı) bir yapı içinde faaliyet gösterdiğini ifade eden Tozan, o dönemde Türkiye’de denklik başvurularının olmadığını söyledi.“Benim yöneticilik yaptığım 1986-1992 yılları arasında Girne Amerikan Üniversitesi’nin Türkiye’de denkliği yoktu. Diplomalar, Amerika’daki Southeastern Üniversitesi tarafından veriliyordu.” diyen Tozan, öğrencilerin bu durumu bilerek kayıt yaptırdığını belirtti.'Üniversite kendi diplomasını basamazdı'Tozan, Girne Amerikan Üniversitesi’nin o dönemde kendi diplomasını basmadığını, tüm mezuniyet belgelerinin ABD’den gelen Southeastern Üniversitesi tarafından onaylandığını vurguladı.“O yıllarda Türkiye’de denkliğimiz yoktu, ancak Amerika’daki üniversitenin denkliği üzerinden fayda sağlanıyordu” diyen Tozan, bu durumun öğrenciler tarafından da bilindiğini ifade etti.'İmamoğlu’nu tanımıyorum'Özalp Tozan, Ekrem İmamoğlu ile hiçbir kişisel bağlantısının olmadığını ve neden hakkında bilgi alınacaklar listesine yazıldığını bilmediğini belirtti.“Kendisini şahsen kesinlikle tanımıyorum. Neden böyle bir şey yazdı bilmiyorum. İstanbul Üniversitesi de beni bu konu hakkında hiç aramadı.” şeklinde konuşan Tozan, o dönemde üniversiteye kayıt yaptıran çok sayıda öğrencisi olduğunu ve hepsini hatırlamasının mümkün olmadığını dile getirdi.'Özel Üniversiteden devlet üniversitesine geçiş mümkün değildi'O dönemde Girne Amerikan Üniversitesi’nin bir vakıf üniversitesi değil, özel bir şirket üniversitesi olduğunu vurgulayan Tozan, bu yüzden öğrencilerin devlet üniversitelerine yatay geçiş yapmasının mümkün olmadığını belirtti.“Girne Amerikan Üniversitesi, özel bir şirketin kurduğu üniversiteydi. Türkiye’deki devlet üniversitelerine nasıl geçiş yapılabildiğini anlamıyorum.” diyerek, konuyla ilgili şaşkınlığını dile getirdi.Tozan, İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yapan herhangi bir öğrenciyi tanımadığını ve hatırlamadığını da ekledi.'Kimseye referans olmadım'Özalp Tozan, kendisinin kimseye referans olmadığını, üniversitenin Türkiye’de denkliği olmadığını her zaman açıkça ifade ettiğini belirterek, “Benim tek amacım, Kıbrıs’a ekonomik anlamda katkı sağlamaktı” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/ekrem-imamoglunun-diplomasinin-sahte-oldugunu-iddia-eden-kisiyi-tehdit-eden-2-kisi-izmirde-1094579043.html

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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye, diploma, i̇stanbul üniversitesi, denklik, denklik yönetmeliği