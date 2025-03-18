https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/ibb-baskani-imamoglu-diploma-iptali-umurumda-degil-1094630649.html
İBB Başkanı İmamoğlu: Diploma iptali umurumda değil
İBB Başkanı İmamoğlu: Diploma iptali umurumda değil
Sputnik Türkiye
İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğini açıkladı. Üniversite, İmamoğlu'nun ve benzer şekilde yatay geçiş yapan 28 kişinin... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T20:08+0300
2025-03-18T20:08+0300
2025-03-18T20:58+0300
poli̇ti̇ka
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
diploma
sahte diploma
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanı adayı
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İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen İmamoğlu, sosyal medyadan yanıt verdi.Sultanbeyli'de bir ailenin iftar yemeğine konuk olun İBB Başkanı İmamoğlu ''Allah'ın nasibi 2019'da Sultanbeyli'ye gitmiştim. Bir eve girerken seçimin iptal olduğunu öğrendik ve seçim iptal olduğunda ben dedim ki 'bu seçim iptal olmadı biz yine sandığa gideriz' ve o seçimde bize kat kat fazlasıyla oy verildi. Tarifsiz bir inancım var. Bugün de tarifsiz bir olay yaşandı. Buraya gelirken televizyonlarda 'İmamoğlu'nun 31 yıllık diploması iptal oldu' yazdı. Yangından mal kaçırır gibi yaptılar. Açıkçası diplomamın iptali falan umurumda değil. Bu ülkede kazanılan her hak artık tehdit altındadır. Herkesin elinden her şeyi elinden alınabilir. Unuttukları şu var bundan sonra milletin gücüyle ortaya çıkacak bir güç var. Bunun için çaba göstereceğiz. Ramazan sofasında bize ne konuşturuyorlar kul hakkı yediler. Mahkemeye başvuracağız ancak adalete ümidim yok'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/imamoglunun-diplomasi-iptal-edildi-1094626529.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), diploma, sahte diploma, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), diploma, sahte diploma, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayı
İBB Başkanı İmamoğlu: Diploma iptali umurumda değil
20:08 18.03.2025 (güncellendi: 20:58 18.03.2025)
İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğini açıkladı. Üniversite, İmamoğlu'nun ve benzer şekilde yatay geçiş yapan 28 kişinin diplomasının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal edildiğini duyurdu. İmamoğlu, karara tepki göstererek iftara geldiği ailenin evinden açıklama yaptı.
İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen İmamoğlu, sosyal medyadan yanıt verdi.
Sultanbeyli'de bir ailenin iftar yemeğine konuk olun İBB Başkanı İmamoğlu ''Allah'ın nasibi 2019'da Sultanbeyli'ye gitmiştim. Bir eve girerken seçimin iptal olduğunu öğrendik ve seçim iptal olduğunda ben dedim ki 'bu seçim iptal olmadı biz yine sandığa gideriz' ve o seçimde bize kat kat fazlasıyla oy verildi. Tarifsiz bir inancım var. Bugün de tarifsiz bir olay yaşandı. Buraya gelirken televizyonlarda 'İmamoğlu'nun 31 yıllık diploması iptal oldu' yazdı. Yangından mal kaçırır gibi yaptılar. Açıkçası diplomamın iptali falan umurumda değil. Bu ülkede kazanılan her hak artık tehdit altındadır. Herkesin elinden her şeyi elinden alınabilir. Unuttukları şu var bundan sonra milletin gücüyle ortaya çıkacak bir güç var. Bunun için çaba göstereceğiz. Ramazan sofasında bize ne konuşturuyorlar kul hakkı yediler. Mahkemeye başvuracağız ancak adalete ümidim yok'' dedi.