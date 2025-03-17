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Kış geri dönüyor: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı ve AKOM tarih verdi
Kış geri dönüyor: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı ve AKOM tarih verdi
Sputnik Türkiye
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'a kar geri mi dönüyor? Mart ayının bu ani hava değişimi, bahar bekleyenleri şaşırtsa da kışın henüz tam olarak bitmediğini gösteriyor. AKOM ve Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı tarihini verdi.
2025-03-17T10:18+0300
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Mart ayı sürpriz yapmaya devam ediyor! Son günlerde bahar havası etkisini gösterse de, kara kış yeniden geri dönüyor. Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 20 derece birden düşeceğini ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışının görülebileceğini açıkladı.Balkanlar üzerinden gelen güçlü soğuk hava dalgası, yurt genelinde sert hava koşullarına neden olacak. Özellikle İstanbul ve Ankara’da sıcaklıklar 4-5 dereceye kadar gerilerken, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de kar yağışı ihtimali artıyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son açıklamalar, önümüzdeki günlerde hava şartlarının hızla değişeceğini ve kuvvetli yağışların etkili olacağını gösteriyor. Peki, İstanbul’da kar ne zaman yağacak? Sıcaklıklar ne kadar düşecek? İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar…Sıcaklıklar 20 Derece Birden DüşecekMeteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, NTV'ye yaptğı açıklamada, soğuk hava dalgasının etkisini detaylarıyla anlattı. "Sıcaklıklar geçtiğimiz günlere göre 20 derece birden düşecek. Bugün İstanbul ve Marmara’da sağanak yağmur başlıyor. Yarın Karadeniz üzerinden şiddetli bir soğuk hava dalgası inecek. Öyle ki Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de kar yağışları bekleniyor" dedi.Soğuk hava dalgasının etkisiyle:İstanbul’da kar yağacak mı?Meteoroloji uzmanlarına göre, İstanbul’da kar yağışı ihtimali oldukça yüksek. Dilek Çalışkan, "İstanbul’da yarın poyraz çok şiddetli, fırtına boyutunda esecek ve sulu kar başlayacak. Sonraki günlerde İstanbul’da kar yağışı ihtimali de var" şeklinde konuştu.AKOM’dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:"İstanbul'da hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkili olacak. Hafta sonu 26-30°C aralığında olan sıcaklıklar, rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle 15-20°C birden düşerek kış değerlerine gerileyecek. 19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günü yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor."Soğuk hava dalgası hangi bölgeleri etkileyecek?Meteoroloji tahminlerine göre, soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili olacak. Özellikle:
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Kış geri dönüyor: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı ve AKOM tarih verdi

10:18 17.03.2025
© AAİstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2025
© AA
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Bahar havası yerini yeniden kara kışa bırakıyor! Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, bu hafta sert bir düşüş yaşayacak. Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklıklarının 20 dereceye kadar düşeceğini ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışının görülebileceğini duyurdu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Mart ayı sürpriz yapmaya devam ediyor! Son günlerde bahar havası etkisini gösterse de, kara kış yeniden geri dönüyor. Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 20 derece birden düşeceğini ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışının görülebileceğini açıkladı.
Balkanlar üzerinden gelen güçlü soğuk hava dalgası, yurt genelinde sert hava koşullarına neden olacak. Özellikle İstanbul ve Ankara’da sıcaklıklar 4-5 dereceye kadar gerilerken, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de kar yağışı ihtimali artıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son açıklamalar, önümüzdeki günlerde hava şartlarının hızla değişeceğini ve kuvvetli yağışların etkili olacağını gösteriyor. Peki, İstanbul’da kar ne zaman yağacak? Sıcaklıklar ne kadar düşecek? İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar…

Sıcaklıklar 20 Derece Birden Düşecek

Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, NTV'ye yaptğı açıklamada, soğuk hava dalgasının etkisini detaylarıyla anlattı. "Sıcaklıklar geçtiğimiz günlere göre 20 derece birden düşecek. Bugün İstanbul ve Marmara’da sağanak yağmur başlıyor. Yarın Karadeniz üzerinden şiddetli bir soğuk hava dalgası inecek. Öyle ki Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de kar yağışları bekleniyor" dedi.
Soğuk hava dalgasının etkisiyle:
İstanbul ve Ankara’da sıcaklıklar 4-5 dereceye kadar düşecek.
Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de kar yağışı görülecek.
Şiddetli poyraz ve karayel fırtınaları etkili olacak.

İstanbul’da kar yağacak mı?

Meteoroloji uzmanlarına göre, İstanbul’da kar yağışı ihtimali oldukça yüksek. Dilek Çalışkan, "İstanbul’da yarın poyraz çok şiddetli, fırtına boyutunda esecek ve sulu kar başlayacak. Sonraki günlerde İstanbul’da kar yağışı ihtimali de var" şeklinde konuştu.
AKOM’dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
"İstanbul'da hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkili olacak. Hafta sonu 26-30°C aralığında olan sıcaklıklar, rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle 15-20°C birden düşerek kış değerlerine gerileyecek. 19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günü yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor."

Soğuk hava dalgası hangi bölgeleri etkileyecek?

Meteoroloji tahminlerine göre, soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili olacak. Özellikle:
İstanbul, Ankara ve İzmir’de sıcaklıklar hızla düşecek.
Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de kar yağışı görülebilecek.
Şiddetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.
İstanbul son dakika kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
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Soğuk hava dalgası için tarih verildi, AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Kar ne zaman yağacak?
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