https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/galatasaray-baskani-ozbek-fenerbahce-4-yildizi-takamadan-biz-5i-takariz-demistim-8-sene-once-o-1094633889.html
Galatasaray Başkanı Özbek: Fenerbahçe 4. yıldızı takamadan biz 5'i takarız demiştim 8 sene önce. O yolda gidiyoruz
Galatasaray Başkanı Özbek: Fenerbahçe 4. yıldızı takamadan biz 5'i takarız demiştim 8 sene önce. O yolda gidiyoruz
Sputnik Türkiye
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeğinde söz alan Galatasaray Başkanı... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T22:23+0300
2025-03-18T22:23+0300
2025-03-18T22:35+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
galatasaray
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
kupa
yıldız
dursun özbek
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1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (1905 GSYİAD) iftar yemeği İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.İftar yemeğinde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig’de namağlup lider olduklarını ve zorlu bir sezonun sonuna yaklaşıldığını belirtti. Özbek, "Çok zor bir sezonun sonuna geliyoruz. Mücadelemiz sadece saha içinde değil, saha dışında da büyük bir mücadele veriyoruz. Başarıya odaklıyız ve bu süreçte sizlerin desteğine çok ihtiyacımız var" dedi.Kulübün finansal yapısının sürdürülebilir hale gelmesi ve tesisleşme çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Özbek "Galatasaray, 500 yılı aşan kültürüyle kendi değerlerine sahip bir kulüptür. Taraftarımızın desteği, 25. şampiyonluğumuz ve 5. yıldız hedefimiz için en önemli etken olacak" ifadelerini kullandı.Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Başkan Özbek "Sataşmalar, algı yaratma çabaları en üst seviyede. Geçen yıl da benzerini yaşadık ama tarih tekerrürden ibarettir. Ne yaparlarsa yapsınlar, çıktığımız bu yolda başarıya ulaşacağız. 2017'de, 'Fenerbahçe dördüncü yıldızı takamadan biz beşinci yıldızı takarız.' demiştim. Bugün de aynı yolda ilerliyoruz" diyerek şampiyonluk hedeflerine olan inancını yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/samsunspor-fenerbahceyi-tffye-sikayet-etti-konunun-takipcisi-olacagiz-1094632426.html
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, kupa, yıldız, dursun özbek, i̇ftar, iftar yemeği
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, kupa, yıldız, dursun özbek, i̇ftar, iftar yemeği
Galatasaray Başkanı Özbek: Fenerbahçe 4. yıldızı takamadan biz 5'i takarız demiştim 8 sene önce. O yolda gidiyoruz
22:23 18.03.2025 (güncellendi: 22:35 18.03.2025)
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeğinde söz alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu sezon şampiyon olarak Fenerbahçe'nin dördüncü yıldızı takmasından önce Galatasaray’ın beşinci yıldıza ulaşacağına inandığını söyledi.
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (1905 GSYİAD) iftar yemeği İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.
İftar yemeğinde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig’de namağlup lider olduklarını ve zorlu bir sezonun sonuna yaklaşıldığını belirtti. Özbek, "Çok zor bir sezonun sonuna geliyoruz. Mücadelemiz sadece saha içinde değil, saha dışında da büyük bir mücadele veriyoruz. Başarıya odaklıyız ve bu süreçte sizlerin desteğine çok ihtiyacımız var" dedi.
Kulübün finansal yapısının sürdürülebilir hale gelmesi ve tesisleşme çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Özbek "Galatasaray, 500 yılı aşan kültürüyle kendi değerlerine sahip bir kulüptür. Taraftarımızın desteği, 25. şampiyonluğumuz ve 5. yıldız hedefimiz için en önemli etken olacak" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Başkan Özbek "Sataşmalar, algı yaratma çabaları en üst seviyede. Geçen yıl da benzerini yaşadık ama tarih tekerrürden ibarettir. Ne yaparlarsa yapsınlar, çıktığımız bu yolda başarıya ulaşacağız. 2017'de, 'Fenerbahçe dördüncü yıldızı takamadan biz beşinci yıldızı takarız.' demiştim. Bugün de aynı yolda ilerliyoruz" diyerek şampiyonluk hedeflerine olan inancını yineledi.