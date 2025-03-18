https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/galatasaray-baskani-ozbek-fenerbahce-4-yildizi-takamadan-biz-5i-takariz-demistim-8-sene-once-o-1094633889.html

Galatasaray Başkanı Özbek: Fenerbahçe 4. yıldızı takamadan biz 5'i takarız demiştim 8 sene önce. O yolda gidiyoruz

Galatasaray Başkanı Özbek: Fenerbahçe 4. yıldızı takamadan biz 5'i takarız demiştim 8 sene önce. O yolda gidiyoruz

Sputnik Türkiye

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeğinde söz alan Galatasaray Başkanı... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T22:23+0300

2025-03-18T22:23+0300

2025-03-18T22:35+0300

spor

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

galatasaray

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

kupa

yıldız

dursun özbek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/12/1094633503_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_23925d0facd58cc60a17ec3880202941.jpg

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (1905 GSYİAD) iftar yemeği İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.İftar yemeğinde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig’de namağlup lider olduklarını ve zorlu bir sezonun sonuna yaklaşıldığını belirtti. Özbek, "Çok zor bir sezonun sonuna geliyoruz. Mücadelemiz sadece saha içinde değil, saha dışında da büyük bir mücadele veriyoruz. Başarıya odaklıyız ve bu süreçte sizlerin desteğine çok ihtiyacımız var" dedi.Kulübün finansal yapısının sürdürülebilir hale gelmesi ve tesisleşme çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Özbek "Galatasaray, 500 yılı aşan kültürüyle kendi değerlerine sahip bir kulüptür. Taraftarımızın desteği, 25. şampiyonluğumuz ve 5. yıldız hedefimiz için en önemli etken olacak" ifadelerini kullandı.Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Başkan Özbek "Sataşmalar, algı yaratma çabaları en üst seviyede. Geçen yıl da benzerini yaşadık ama tarih tekerrürden ibarettir. Ne yaparlarsa yapsınlar, çıktığımız bu yolda başarıya ulaşacağız. 2017'de, 'Fenerbahçe dördüncü yıldızı takamadan biz beşinci yıldızı takarız.' demiştim. Bugün de aynı yolda ilerliyoruz" diyerek şampiyonluk hedeflerine olan inancını yineledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/samsunspor-fenerbahceyi-tffye-sikayet-etti-konunun-takipcisi-olacagiz-1094632426.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, kupa, yıldız, dursun özbek, i̇ftar, iftar yemeği