https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/erdogandan-18-mart-canakkale-zaferi-mesaji-1094610772.html

Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıldönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. 18.03.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

18 mart çanakkale zaferi

çanakkale zaferi

mustafa kemal atatürk

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum. Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yad edeceğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla paylaşımda bulundu.Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirinden "Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer" dizelerine yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/mhp-lideri-bahceli-110-yil-once-canakkaleyi-gecemeyenler-ebediyete-kadar-turkiyeyi-gecemeyecekler-1094596750.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, 18 mart çanakkale zaferi, çanakkale zaferi, mustafa kemal atatürk