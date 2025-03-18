https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/dem-parti-es-baskani-bakirhan-nevruz-oncesi-bir-cagri-gelirse-memnun-oluruz-1094614372.html

DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Nevruz öncesi bir çağrı gelirse memnun oluruz

DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Nevruz öncesi bir çağrı gelirse memnun oluruz

Sputnik Türkiye

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan bugün basına yaptığı açıklamada tekrar İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptıklarını belirterek... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T14:03+0300

2025-03-18T14:03+0300

2025-03-18T14:04+0300

poli̇ti̇ka

adalet bakanlığı

i̇mralı

pkk

tuncer bakırhan

nevruz

dem parti i̇mralı çağrısı

dem parti i̇mralı heyeti

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TBMM'de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. DEM heyetinin tekrar İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvurduklarını ifade eden Bakırhan, yapılan çağrının sonuçlarını PKK elebaşı Öcalan ile paylaşılması gerektiğini ifade etti.Bakırhan, İmralı'ya tekrar gitmenin yaralı olacağını da belirterek "Nevruz öncesi halka tekrar çağrıyı perçinleyecek, güçlendirebilecek bir çağrı gelirse, memnun oluruz" dedi. Bakırhan, “Gidilmesi, oradan bir mesaj getirilmesinin kimseye bir zararı yok. Sürecek katkısı var. Bunu umuyoruz, bekliyoruz. Umarım heyetimiz gider” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/dem-parti-heyeti-mhp-ve-ak-parti-ziyareti-1094585620.html

i̇mralı

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adalet bakanlığı, i̇mralı, pkk, tuncer bakırhan, nevruz, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti