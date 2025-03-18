https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/dem-parti-es-baskani-bakirhan-nevruz-oncesi-bir-cagri-gelirse-memnun-oluruz-1094614372.html
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Nevruz öncesi bir çağrı gelirse memnun oluruz
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Nevruz öncesi bir çağrı gelirse memnun oluruz
Sputnik Türkiye
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan bugün basına yaptığı açıklamada tekrar İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptıklarını belirterek... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T14:03+0300
2025-03-18T14:03+0300
2025-03-18T14:04+0300
poli̇ti̇ka
adalet bakanlığı
i̇mralı
pkk
tuncer bakırhan
nevruz
dem parti i̇mralı çağrısı
dem parti i̇mralı heyeti
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TBMM'de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. DEM heyetinin tekrar İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvurduklarını ifade eden Bakırhan, yapılan çağrının sonuçlarını PKK elebaşı Öcalan ile paylaşılması gerektiğini ifade etti.Bakırhan, İmralı'ya tekrar gitmenin yaralı olacağını da belirterek "Nevruz öncesi halka tekrar çağrıyı perçinleyecek, güçlendirebilecek bir çağrı gelirse, memnun oluruz" dedi. Bakırhan, “Gidilmesi, oradan bir mesaj getirilmesinin kimseye bir zararı yok. Sürecek katkısı var. Bunu umuyoruz, bekliyoruz. Umarım heyetimiz gider” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/dem-parti-heyeti-mhp-ve-ak-parti-ziyareti-1094585620.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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adalet bakanlığı, i̇mralı, pkk, tuncer bakırhan, nevruz, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti
adalet bakanlığı, i̇mralı, pkk, tuncer bakırhan, nevruz, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Nevruz öncesi bir çağrı gelirse memnun oluruz
14:03 18.03.2025 (güncellendi: 14:04 18.03.2025)
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan bugün basına yaptığı açıklamada tekrar İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptıklarını belirterek "Nevruz öncesi halka tekrar çağrıyı perçinleyecek, güçlendirebilecek bir çağrı gelirse, memnun oluruz" dedi.
TBMM'de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. DEM heyetinin tekrar İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvurduklarını ifade eden Bakırhan, yapılan çağrının sonuçlarını PKK elebaşı Öcalan ile paylaşılması gerektiğini ifade etti.
Bakırhan, İmralı'ya tekrar gitmenin yaralı olacağını da belirterek "Nevruz öncesi halka tekrar çağrıyı perçinleyecek, güçlendirebilecek bir çağrı gelirse, memnun oluruz" dedi.
Bakırhan, “Gidilmesi, oradan bir mesaj getirilmesinin kimseye bir zararı yok. Sürecek katkısı var. Bunu umuyoruz, bekliyoruz. Umarım heyetimiz gider” dedi.