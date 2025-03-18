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DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Nevruz öncesi bir çağrı gelirse memnun oluruz
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Nevruz öncesi bir çağrı gelirse memnun oluruz
Sputnik Türkiye
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan bugün basına yaptığı açıklamada tekrar İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptıklarını belirterek... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
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TBMM'de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. DEM heyetinin tekrar İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvurduklarını ifade eden Bakırhan, yapılan çağrının sonuçlarını PKK elebaşı Öcalan ile paylaşılması gerektiğini ifade etti.Bakırhan, İmralı'ya tekrar gitmenin yaralı olacağını da belirterek "Nevruz öncesi halka tekrar çağrıyı perçinleyecek, güçlendirebilecek bir çağrı gelirse, memnun oluruz" dedi. Bakırhan, “Gidilmesi, oradan bir mesaj getirilmesinin kimseye bir zararı yok. Sürecek katkısı var. Bunu umuyoruz, bekliyoruz. Umarım heyetimiz gider” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/dem-parti-heyeti-mhp-ve-ak-parti-ziyareti-1094585620.html
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adalet bakanlığı, i̇mralı, pkk, tuncer bakırhan, nevruz, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti
adalet bakanlığı, i̇mralı, pkk, tuncer bakırhan, nevruz, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti

DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Nevruz öncesi bir çağrı gelirse memnun oluruz

14:03 18.03.2025 (güncellendi: 14:04 18.03.2025)
© AA / Mustafa HatipoğluBakırhan: Kürt ve Türklerin birbirini sevmesinin farz olduğunu söylüyoruz
Bakırhan: Kürt ve Türklerin birbirini sevmesinin farz olduğunu söylüyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© AA / Mustafa Hatipoğlu
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan bugün basına yaptığı açıklamada tekrar İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptıklarını belirterek "Nevruz öncesi halka tekrar çağrıyı perçinleyecek, güçlendirebilecek bir çağrı gelirse, memnun oluruz" dedi.
TBMM'de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. DEM heyetinin tekrar İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvurduklarını ifade eden Bakırhan, yapılan çağrının sonuçlarını PKK elebaşı Öcalan ile paylaşılması gerektiğini ifade etti.
Bakırhan, İmralı'ya tekrar gitmenin yaralı olacağını da belirterek "Nevruz öncesi halka tekrar çağrıyı perçinleyecek, güçlendirebilecek bir çağrı gelirse, memnun oluruz" dedi.
Bakırhan, “Gidilmesi, oradan bir mesaj getirilmesinin kimseye bir zararı yok. Sürecek katkısı var. Bunu umuyoruz, bekliyoruz. Umarım heyetimiz gider” dedi.
DEM Parti heyeti, MHP - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2025
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