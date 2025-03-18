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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/bakan-ersoy-chpli-salicinin-arazi-iddialarini-yalanladi-5-kurusluk-tazminat-davasi-acacagini-1094596631.html
Bakan Ersoy, CHP'li Salıcı'nın arazi iddialarını yalanladı: 5 kuruşluk tazminat davası açacağını duyurdu
Bakan Ersoy, CHP'li Salıcı'nın arazi iddialarını yalanladı: 5 kuruşluk tazminat davası açacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın arazi tahsisi iddialarını yalanlayarak, söz konusu arazinin 1997 yılında iki... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
turizm
kültür ve turizm bakanlığı
otel
arazi
arazi satışı
çevre arazi suyu ve planlaması dairesi (delwp)
tarım arazisi
çed raporu
çevresel etki değerlendirmesi (çed) raporu
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Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’daki bir arazinin kendi şirketine tahsis edildiği yönündeki iddialara yanıt verdi.CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya'nın Kundu bölgesindeki bir arazinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a tahsis edildiğini öne sürmüştü. İddialara yanıt veren Bakan Ersoy, söz konusu arazinin 1997 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından iki ayrı firmaya tahsis edildiğini ve bu tahsisin kendi bakanlığıyla bir ilgisi olmadığını belirtti. Bakan Ersoy, firmaların talebi üzerine parsel ayırma işlemi yapıldığını ve bu işlemin ardından kendi firmasının şirketlerden birini satın alarak arsa üzerinde söz sahibi olduğunu açıkladı.Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, otel yapımında ÇED raporu alınmadığı iddiasına da yanıt verdi. Yasal düzenlemelere göre yalnızca 250 oda ve üstü tesisler için ÇED raporunun zorunlu olduğunu hatırlan Ersoy, söz konusu projede 240 odalı bir yapı planlandığı duyurdu. Ersoy'un söz konusu iddialar hakkında 5 kuruşluk tazminat davası açacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/bakan-ersoy-boludaki-yangin-faciasina-iliskin-ilk-kez-konustu-yetki-bolu-itfaiyesindeydi-1093031486.html
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turizm, kültür ve turizm bakanlığı, otel, arazi, arazi satışı, çevre arazi suyu ve planlaması dairesi (delwp), tarım arazisi, çed raporu, çevresel etki değerlendirmesi (çed) raporu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
turizm, kültür ve turizm bakanlığı, otel, arazi, arazi satışı, çevre arazi suyu ve planlaması dairesi (delwp), tarım arazisi, çed raporu, çevresel etki değerlendirmesi (çed) raporu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Bakan Ersoy, CHP'li Salıcı'nın arazi iddialarını yalanladı: 5 kuruşluk tazminat davası açacağını duyurdu

00:06 18.03.2025
© AA / Eren BozkurtKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Müze Kompleksi'nde Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen basın toplantısına katılarak açıklama yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Müze Kompleksi'nde Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen basın toplantısına katılarak açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© AA / Eren Bozkurt
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın arazi tahsisi iddialarını yalanlayarak, söz konusu arazinin 1997 yılında iki ayrı firmaya tahsis edildiğini ve kendi şirketinin bu firmalardan birini satın aldığını belirtti. Bakan Ersoy, iddialar nedeniyle 5 kuruşluk tazminat davası açacağını duyurdu.
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’daki bir arazinin kendi şirketine tahsis edildiği yönündeki iddialara yanıt verdi.
CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya'nın Kundu bölgesindeki bir arazinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a tahsis edildiğini öne sürmüştü. İddialara yanıt veren Bakan Ersoy, söz konusu arazinin 1997 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından iki ayrı firmaya tahsis edildiğini ve bu tahsisin kendi bakanlığıyla bir ilgisi olmadığını belirtti. Bakan Ersoy, firmaların talebi üzerine parsel ayırma işlemi yapıldığını ve bu işlemin ardından kendi firmasının şirketlerden birini satın alarak arsa üzerinde söz sahibi olduğunu açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, otel yapımında ÇED raporu alınmadığı iddiasına da yanıt verdi. Yasal düzenlemelere göre yalnızca 250 oda ve üstü tesisler için ÇED raporunun zorunlu olduğunu hatırlan Ersoy, söz konusu projede 240 odalı bir yapı planlandığı duyurdu. Ersoy'un söz konusu iddialar hakkında 5 kuruşluk tazminat davası açacağı öğrenildi.
Mehmet Nuri Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
TÜRKİYE
Bakan Ersoy, Bolu'daki yangın faciasına ilişkin ilk kez konuştu: 'Yetki Bolu İtfaiyesi'ndeydi'
24 Ocak, 20:28
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