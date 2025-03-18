https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/bakan-ersoy-chpli-salicinin-arazi-iddialarini-yalanladi-5-kurusluk-tazminat-davasi-acacagini-1094596631.html

Bakan Ersoy, CHP'li Salıcı'nın arazi iddialarını yalanladı: 5 kuruşluk tazminat davası açacağını duyurdu

Bakan Ersoy, CHP'li Salıcı'nın arazi iddialarını yalanladı: 5 kuruşluk tazminat davası açacağını duyurdu

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın arazi tahsisi iddialarını yalanlayarak, söz konusu arazinin 1997 yılında iki... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T00:06+0300

2025-03-18T00:06+0300

2025-03-18T00:06+0300

poli̇ti̇ka

turizm

kültür ve turizm bakanlığı

otel

arazi

arazi satışı

çevre arazi suyu ve planlaması dairesi (delwp)

tarım arazisi

çed raporu

çevresel etki değerlendirmesi (çed) raporu

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Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’daki bir arazinin kendi şirketine tahsis edildiği yönündeki iddialara yanıt verdi.CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya'nın Kundu bölgesindeki bir arazinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a tahsis edildiğini öne sürmüştü. İddialara yanıt veren Bakan Ersoy, söz konusu arazinin 1997 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından iki ayrı firmaya tahsis edildiğini ve bu tahsisin kendi bakanlığıyla bir ilgisi olmadığını belirtti. Bakan Ersoy, firmaların talebi üzerine parsel ayırma işlemi yapıldığını ve bu işlemin ardından kendi firmasının şirketlerden birini satın alarak arsa üzerinde söz sahibi olduğunu açıkladı.Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, otel yapımında ÇED raporu alınmadığı iddiasına da yanıt verdi. Yasal düzenlemelere göre yalnızca 250 oda ve üstü tesisler için ÇED raporunun zorunlu olduğunu hatırlan Ersoy, söz konusu projede 240 odalı bir yapı planlandığı duyurdu. Ersoy'un söz konusu iddialar hakkında 5 kuruşluk tazminat davası açacağı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/bakan-ersoy-boludaki-yangin-faciasina-iliskin-ilk-kez-konustu-yetki-bolu-itfaiyesindeydi-1093031486.html

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Sputnik Türkiye

turizm, kültür ve turizm bakanlığı, otel, arazi, arazi satışı, çevre arazi suyu ve planlaması dairesi (delwp), tarım arazisi, çed raporu, çevresel etki değerlendirmesi (çed) raporu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)