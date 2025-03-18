https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/altin-fiyatlarinda-yeni-rekor-ons-ve-gram-altin-zirveye-cikti-1094602785.html

Altın fiyatlarında yeni rekor: Ons ve gram altın zirveye çıktı

Altın fiyatlarında yeni rekor: Ons ve gram altın zirveye çıktı

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi ve Ortadoğu’da tırmanan jeopolitik gerilim nedeniyle altın fiyatları hızla yükseldi. Ons altın 3.017 dolar ile... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T09:31+0300

2025-03-18T09:31+0300

2025-03-18T09:31+0300

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gram altın

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Haftaya pozitif başlayan altın, yıl başından bu yana %15 değer kazandı. Ons altın 3.017 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Gram altın da bu yükselişe ayak uydurarak 3.551 lirayı aşarken, çeyrek altın 5.826 lirayı gördü.Piyasalarda gözler Fed’in faiz kararındaAltındaki yükselişin ana sebeplerinden biri de ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı. Piyasa beklentisi faizlerin sabit tutulacağı yönünde ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar altın piyasasında yeni hareketliliğe neden olabilir.Ortadoğu’daki gerilim altını destekliyorAltının yükselişinde Ortadoğu’daki çatışmaların şiddetlenmesi de etkili oluyor. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 322’yi aşarken, ateşkes müzakerelerinde ilerleme sağlanamıyor.Bu gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden olurken, fiyatlardaki yükselişi de destekliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/resmi-gazetede-yayimlandi-bankadan-altin-alim-satimina-duzenleme-1094601989.html

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