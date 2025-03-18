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Altın fiyatlarında yeni rekor: Ons ve gram altın zirveye çıktı
Altın fiyatlarında yeni rekor: Ons ve gram altın zirveye çıktı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi ve Ortadoğu’da tırmanan jeopolitik gerilim nedeniyle altın fiyatları hızla yükseldi. Ons altın 3.017 dolar ile... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T09:31+0300
2025-03-18T09:31+0300
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Haftaya pozitif başlayan altın, yıl başından bu yana %15 değer kazandı. Ons altın 3.017 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Gram altın da bu yükselişe ayak uydurarak 3.551 lirayı aşarken, çeyrek altın 5.826 lirayı gördü.Piyasalarda gözler Fed’in faiz kararındaAltındaki yükselişin ana sebeplerinden biri de ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı. Piyasa beklentisi faizlerin sabit tutulacağı yönünde ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar altın piyasasında yeni hareketliliğe neden olabilir.Ortadoğu’daki gerilim altını destekliyorAltının yükselişinde Ortadoğu’daki çatışmaların şiddetlenmesi de etkili oluyor. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 322’yi aşarken, ateşkes müzakerelerinde ilerleme sağlanamıyor.Bu gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden olurken, fiyatlardaki yükselişi de destekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/resmi-gazetede-yayimlandi-bankadan-altin-alim-satimina-duzenleme-1094601989.html
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haberler, abd, merkez bankası, fed, altın, gram fiyatı, gram altın
haberler, abd, merkez bankası, fed, altın, gram fiyatı, gram altın

Altın fiyatlarında yeni rekor: Ons ve gram altın zirveye çıktı

09:31 18.03.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi ve Ortadoğu’da tırmanan jeopolitik gerilim nedeniyle altın fiyatları hızla yükseldi. Ons altın 3.017 dolar ile tarihi zirvesini görürken, gram altın 3.551 lirayı aştı. Çeyrek altın da 5.826 liraya ulaşarak yeni bir rekor kırdı.
Haftaya pozitif başlayan altın, yıl başından bu yana %15 değer kazandı. Ons altın 3.017 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Gram altın da bu yükselişe ayak uydurarak 3.551 lirayı aşarken, çeyrek altın 5.826 lirayı gördü.

Piyasalarda gözler Fed’in faiz kararında

Altındaki yükselişin ana sebeplerinden biri de ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı. Piyasa beklentisi faizlerin sabit tutulacağı yönünde ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar altın piyasasında yeni hareketliliğe neden olabilir.

Ortadoğu’daki gerilim altını destekliyor

Altının yükselişinde Ortadoğu’daki çatışmaların şiddetlenmesi de etkili oluyor. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 322’yi aşarken, ateşkes müzakerelerinde ilerleme sağlanamıyor.
Bu gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden olurken, fiyatlardaki yükselişi de destekliyor.
Altın fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
EKONOMİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bankadan altın alım satımına düzenleme
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