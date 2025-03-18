https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/abb-baskani-yavas-cumhurbaskanligi-adayligimi-askiya-aldim-1094629149.html
ABB Başkanı Yavaş: Cumhurbaşkanlığı adaylığı kararımı askıya aldım
ABB Başkanı Yavaş: Cumhurbaşkanlığı adaylığı kararımı askıya aldım
Sputnik Türkiye
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti. Karara tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T19:04+0300
2025-03-18T19:04+0300
2025-03-18T19:06+0300
poli̇ti̇ka
diploma
sahte diploma
ankara
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
mansur yavaş
ekrem i̇mamoğlu
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi hakkında açıklama yaptı.İstanbul Üniversitesi'nin aldığı iptal kararının ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu. Yavaş, daha önce üçlü masada yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı adaylığını 'günü gelince değerlendireceğini' belirtmişti. Ancak İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle birlikte, Mansur Yavaş kararını askıya aldığını duyurdu. Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim. Ancak bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar kararımı askıya alıyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/imamoglunun-diplomasi-iptal-edildi-1094626529.html
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diploma, sahte diploma, ankara, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), mansur yavaş, ekrem i̇mamoğlu
diploma, sahte diploma, ankara, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), mansur yavaş, ekrem i̇mamoğlu
ABB Başkanı Yavaş: Cumhurbaşkanlığı adaylığı kararımı askıya aldım
19:04 18.03.2025 (güncellendi: 19:06 18.03.2025)
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti. Karara tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığını daha önce ifade ettiği gibi günü gelince değerlendireceğini belirterek kararını hukuksuzluk ortadan kalkana kadar askıya aldığını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi hakkında açıklama yaptı.
İstanbul Üniversitesi'nin aldığı iptal kararının ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu. Yavaş, daha önce üçlü masada yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı adaylığını 'günü gelince değerlendireceğini' belirtmişti. Ancak İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle birlikte, Mansur Yavaş kararını askıya aldığını duyurdu. Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim. Ancak bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar kararımı askıya alıyorum" dedi.