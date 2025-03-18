https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/abb-baskani-yavas-cumhurbaskanligi-adayligimi-askiya-aldim-1094629149.html

ABB Başkanı Yavaş: Cumhurbaşkanlığı adaylığı kararımı askıya aldım

ABB Başkanı Yavaş: Cumhurbaşkanlığı adaylığı kararımı askıya aldım

Sputnik Türkiye

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti. Karara tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T19:04+0300

2025-03-18T19:04+0300

2025-03-18T19:06+0300

poli̇ti̇ka

diploma

sahte diploma

ankara

i̇stanbul

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

mansur yavaş

ekrem i̇mamoğlu

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi hakkında açıklama yaptı.İstanbul Üniversitesi'nin aldığı iptal kararının ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu. Yavaş, daha önce üçlü masada yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı adaylığını 'günü gelince değerlendireceğini' belirtmişti. Ancak İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle birlikte, Mansur Yavaş kararını askıya aldığını duyurdu. Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim. Ancak bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar kararımı askıya alıyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/imamoglunun-diplomasi-iptal-edildi-1094626529.html

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Sputnik Türkiye

diploma, sahte diploma, ankara, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), mansur yavaş, ekrem i̇mamoğlu