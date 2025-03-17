https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/zimmetine-para-gecirerek-aklayan-kooperatif-baskani-ve-oglu-tutuklandi-1094593023.html

Zimmetine para geçirerek aklayan kooperatif başkanı ve oğlu tutuklandı

Zimmetine para geçirerek aklayan kooperatif başkanı ve oğlu tutuklandı

Sputnik Türkiye

Bursa'da Kumyaka Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ve oğlu zimmete para geçirme suçundan tutuklandı. 17.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-17T20:07+0300

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türki̇ye

bursa i̇l jandarma komutanlığı

bursa

zimmet

zimmetine para geçirme

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde teknelerin bağlama ücreti adı altında topladıkları paraları zimmetlerine geçirdikleri ve bu paraları akladıkları belirlenen Kumyaka Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı R.B. ve oğlu A.B. tutuklandı.Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonda 3 aylık teknik takip sonucu 67 yaşınaki R.B. ve 41 yaşındaki oğlu A.B'nin adreslerine operasyon düzenlendi. Aramalarda ele geçirilen bir miktar döviz ve altına el konuldu.Baba ile oğul jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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bursa i̇l jandarma komutanlığı, bursa, zimmet, zimmetine para geçirme