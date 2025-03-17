https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/zimmetine-para-gecirerek-aklayan-kooperatif-baskani-ve-oglu-tutuklandi-1094593023.html
Zimmetine para geçirerek aklayan kooperatif başkanı ve oğlu tutuklandı
Zimmetine para geçirerek aklayan kooperatif başkanı ve oğlu tutuklandı
Sputnik Türkiye
Bursa'da Kumyaka Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ve oğlu zimmete para geçirme suçundan tutuklandı. 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T20:07+0300
2025-03-17T20:07+0300
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türki̇ye
bursa i̇l jandarma komutanlığı
bursa
zimmet
zimmetine para geçirme
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde teknelerin bağlama ücreti adı altında topladıkları paraları zimmetlerine geçirdikleri ve bu paraları akladıkları belirlenen Kumyaka Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı R.B. ve oğlu A.B. tutuklandı.Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonda 3 aylık teknik takip sonucu 67 yaşınaki R.B. ve 41 yaşındaki oğlu A.B'nin adreslerine operasyon düzenlendi. Aramalarda ele geçirilen bir miktar döviz ve altına el konuldu.Baba ile oğul jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/klip-cekerken-tarihi-karakolu-yaktilar-iddiasi-unlu-rapci-gozaltina-alindi--1094590868.html
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bursa i̇l jandarma komutanlığı, bursa, zimmet, zimmetine para geçirme
bursa i̇l jandarma komutanlığı, bursa, zimmet, zimmetine para geçirme
Zimmetine para geçirerek aklayan kooperatif başkanı ve oğlu tutuklandı
20:07 17.03.2025 (güncellendi: 20:08 17.03.2025)
Bursa'da Kumyaka Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ve oğlu zimmete para geçirme suçundan tutuklandı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde teknelerin bağlama ücreti adı altında topladıkları paraları zimmetlerine geçirdikleri ve bu paraları akladıkları belirlenen Kumyaka Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı R.B. ve oğlu A.B. tutuklandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonda 3 aylık teknik takip sonucu 67 yaşınaki R.B. ve 41 yaşındaki oğlu A.B'nin adreslerine operasyon düzenlendi. Aramalarda ele geçirilen bir miktar döviz ve altına el konuldu.
Baba ile oğul jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.