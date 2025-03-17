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Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı
Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz yıl beş büyük ameliyat geçiren Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço, son sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eşi Burcu Alço’nun kendisine... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T07:35+0300
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'Taçsız Kraliçe', 'Kayıp Kızlar' ve 'Ver Elini İstanbul' gibi yapımlarla hafızalara kazınan Nuri Alço, geçtiğimiz yıl sağlık sorunları nedeniyle peş peşe beş büyük ameliyat geçirdi.Kanal D’de yayınlanan magazin programına konuk olan Alço, sağlık durumunun artık iyi olduğunu belirterek şunları söyledi:"O olmasaydı belki ölmüştüm"2020 yılında kendisinden yaşça küçük olan Burcu Alço ile evlenen sanatçı, eşi hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Eşinin vefakar tavrına dikkat çeken Alço, şu ifadeleri kullandı:Nuri Alço vasiyetini açıkladıYeşilçam’ın efsane ismi, hayata dair bakış açısını ve vasiyetini de ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Ünlü sanatçı, ölümle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:
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Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı

07:35 17.03.2025
© Fotoğraf : YouTubeNuri Alço
Nuri Alço - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2025
© Fotoğraf : YouTube
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Geçtiğimiz yıl beş büyük ameliyat geçiren Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço, son sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eşi Burcu Alço’nun kendisine büyük destek olduğunu vurgulayan sanatçı, "O olmasaydı belki ölmüştüm" dedi. Alço, ayrıca vasiyetini de ilk kez kamuoyuyla paylaştı.
'Taçsız Kraliçe', 'Kayıp Kızlar' ve 'Ver Elini İstanbul' gibi yapımlarla hafızalara kazınan Nuri Alço, geçtiğimiz yıl sağlık sorunları nedeniyle peş peşe beş büyük ameliyat geçirdi.
Kanal D’de yayınlanan magazin programına konuk olan Alço, sağlık durumunun artık iyi olduğunu belirterek şunları söyledi:
“5 tane büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok.”

"O olmasaydı belki ölmüştüm"

© HürriyetNuri Alço - Burcu Sezginoğlu
Nuri Alço - Burcu Sezginoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2025
Nuri Alço - Burcu Sezginoğlu
© Hürriyet
2020 yılında kendisinden yaşça küçük olan Burcu Alço ile evlenen sanatçı, eşi hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Eşinin vefakar tavrına dikkat çeken Alço, şu ifadeleri kullandı:
"Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim.”

Nuri Alço vasiyetini açıkladı

Yeşilçam’ın efsane ismi, hayata dair bakış açısını ve vasiyetini de ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Ünlü sanatçı, ölümle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:
“Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok.”
Tanyeli - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2025
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