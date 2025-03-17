https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/yesilcamin-usta-ismi-nuri-alco-vasiyetini-acikladi-1094570279.html

Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı

Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz yıl beş büyük ameliyat geçiren Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço, son sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eşi Burcu Alço’nun kendisine... 17.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-17T07:35+0300

2025-03-17T07:35+0300

2025-03-17T07:35+0300

yaşam

nuri alço

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'Taçsız Kraliçe', 'Kayıp Kızlar' ve 'Ver Elini İstanbul' gibi yapımlarla hafızalara kazınan Nuri Alço, geçtiğimiz yıl sağlık sorunları nedeniyle peş peşe beş büyük ameliyat geçirdi.Kanal D’de yayınlanan magazin programına konuk olan Alço, sağlık durumunun artık iyi olduğunu belirterek şunları söyledi:"O olmasaydı belki ölmüştüm"2020 yılında kendisinden yaşça küçük olan Burcu Alço ile evlenen sanatçı, eşi hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Eşinin vefakar tavrına dikkat çeken Alço, şu ifadeleri kullandı:Nuri Alço vasiyetini açıkladıYeşilçam’ın efsane ismi, hayata dair bakış açısını ve vasiyetini de ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Ünlü sanatçı, ölümle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

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