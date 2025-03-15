https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/entube-edilen-tanyeliden-uzen-haber-butun-yakinlarini-hastaneye-cagirdilar-1094537814.html
Entübe edilen Tanyeli'den üzen haber: 'Bütün yakınlarını hastaneye çağırdılar'
Entübe edilen Tanyeli'den üzen haber: 'Bütün yakınlarını hastaneye çağırdılar'
Sputnik Türkiye
Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildi. Oğlu Taylan, annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını... 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T11:33+0300
2025-03-15T11:33+0300
2025-03-15T11:33+0300
yaşam
tanyeli
ece erken
kanser
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kanser ilacı
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2,5 yıldır pankreas kanseri ile mücadele eden 54 yaşındaki ünlü oryantal Tanyeli, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakımda entübe edildi. Tedavi sürecinde güçlü duruşuyla bilinen sanatçının son durumu sevenlerini endişelendirdi.Oğlundan Yürek Burkan paylaşımTanyeli’nin oğlu Taylan, annesinin entübe edilmesinin ardından sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı. Annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Taylan, “Sonsuza kadar gülümseyebilir misin? Güçlü kal” sözleriyle annesine destek oldu. Bu paylaşım, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.Ece Erken: Bütün yakınlarını hastaneye çağırdılarGel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken, Tanyeli’nin son durumu hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. “Dün duyduğum bilgiye göre, bütün yakınlarını hastaneye çağırmışlar” diyen Erken, durumun ciddiyetine dikkat çekti.Bu gelişmelerin ardından sanat camiasından ve sevenlerinden Tanyeli’ye destek mesajları yağmaya başladı.Tanyeli’nin mücadelesiSanat hayatında uzun yıllar başarıyla yer alan Tanyeli, 2,5 yıl önce pankreas kanserine yakalandığını açıklamıştı. Bu süreçte tedaviye olumlu yanıt vermeye çalışsa da son günlerde sağlık durumu hızla kötüleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/dizi-setinde-korkutan-kaza-aras-bulut-iynemli-ameliyata-alindi--1094535071.html
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tanyeli, ece erken, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı, ölüm
tanyeli, ece erken, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı, ölüm
Entübe edilen Tanyeli'den üzen haber: 'Bütün yakınlarını hastaneye çağırdılar'
Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildi. Oğlu Taylan, annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı. Sunucu Ece Erken, Tanyeli’nin tüm yakınlarının hastaneye çağrıldığını duyurdu.
2,5 yıldır pankreas kanseri ile mücadele eden 54 yaşındaki ünlü oryantal Tanyeli, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakımda entübe edildi. Tedavi sürecinde güçlü duruşuyla bilinen sanatçının son durumu sevenlerini endişelendirdi.
Oğlundan Yürek Burkan paylaşım
Tanyeli’nin oğlu Taylan, annesinin entübe edilmesinin ardından sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı. Annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Taylan, “Sonsuza kadar gülümseyebilir misin? Güçlü kal” sözleriyle annesine destek oldu. Bu paylaşım, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
Ece Erken: Bütün yakınlarını hastaneye çağırdılar
Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken, Tanyeli’nin son durumu hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. “Dün duyduğum bilgiye göre, bütün yakınlarını hastaneye çağırmışlar” diyen Erken, durumun ciddiyetine dikkat çekti.
Bu gelişmelerin ardından sanat camiasından ve sevenlerinden Tanyeli’ye destek mesajları yağmaya başladı.
Sanat hayatında uzun yıllar başarıyla yer alan Tanyeli, 2,5 yıl önce pankreas kanserine yakalandığını açıklamıştı. Bu süreçte tedaviye olumlu yanıt vermeye çalışsa da son günlerde sağlık durumu hızla kötüleşti.