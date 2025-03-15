https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/entube-edilen-tanyeliden-uzen-haber-butun-yakinlarini-hastaneye-cagirdilar-1094537814.html

Entübe edilen Tanyeli'den üzen haber: 'Bütün yakınlarını hastaneye çağırdılar'

Entübe edilen Tanyeli'den üzen haber: 'Bütün yakınlarını hastaneye çağırdılar'

Sputnik Türkiye

Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildi. Oğlu Taylan, annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını... 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T11:33+0300

2025-03-15T11:33+0300

2025-03-15T11:33+0300

yaşam

tanyeli

ece erken

kanser

kanser tedavisi

kanser ilacı

ölüm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092188278_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7279d21f902823e75557572616597cb2.jpg

2,5 yıldır pankreas kanseri ile mücadele eden 54 yaşındaki ünlü oryantal Tanyeli, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakımda entübe edildi. Tedavi sürecinde güçlü duruşuyla bilinen sanatçının son durumu sevenlerini endişelendirdi.Oğlundan Yürek Burkan paylaşımTanyeli’nin oğlu Taylan, annesinin entübe edilmesinin ardından sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı. Annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Taylan, “Sonsuza kadar gülümseyebilir misin? Güçlü kal” sözleriyle annesine destek oldu. Bu paylaşım, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.Ece Erken: Bütün yakınlarını hastaneye çağırdılarGel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken, Tanyeli’nin son durumu hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. “Dün duyduğum bilgiye göre, bütün yakınlarını hastaneye çağırmışlar” diyen Erken, durumun ciddiyetine dikkat çekti.Bu gelişmelerin ardından sanat camiasından ve sevenlerinden Tanyeli’ye destek mesajları yağmaya başladı.Tanyeli’nin mücadelesiSanat hayatında uzun yıllar başarıyla yer alan Tanyeli, 2,5 yıl önce pankreas kanserine yakalandığını açıklamıştı. Bu süreçte tedaviye olumlu yanıt vermeye çalışsa da son günlerde sağlık durumu hızla kötüleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/dizi-setinde-korkutan-kaza-aras-bulut-iynemli-ameliyata-alindi--1094535071.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tanyeli, ece erken, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı, ölüm