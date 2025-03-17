https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/yasadisi-bahis-sorusturmasinda-21-supheli-tutuklandi-1094594350.html

Yasadışı bahis soruşturmasında 21 şüpheli tutuklandı: Flash TV'nin sahibi de tutuklananlar arasında

Yasadışı bahis soruşturmasında 21 şüpheli tutuklandı: Flash TV'nin sahibi de tutuklananlar arasında

Sputnik Türkiye

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında aralarında Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un da bulunduğu 21 şüpheli tutuklandı, 31 kişi adli kontrolle serbest... 17.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-17T21:11+0300

2025-03-17T21:11+0300

2025-03-17T22:01+0300

türki̇ye

haberler

yasadışı

yasadışı bahis

son dakika

flash tv

erkan kork

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/0a/1054610492_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ad43cc4b96d02368ea290858cf045993.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aralarında Pozitifbank, Flash TV ve Payfix'in sahibi Erkan Kork'un da bulunduğu 21 şüpheli tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği 52 şüpheliden 31 şüphelinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.Soruşturmanın detaylarıSoruşturma kapsamında Erkan Kork'un 2014'ten itibaren Payfix ödeme kuruluşunun içindeki yazılımlarla yasadışı bahis panellerini firmanın finansal yazılım sistemine entegre ederek yurtdışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı belirlenmişti.Şüpheli Erkan Kork'un finansal sisteme Troyin Bilişim isimli şirketle girdiği ve planlı şekilde Türkiye'de yasadışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmelerle yoğun temasta bulunduğu ortaya çıkmıştı. Erkan Kork'un yasadışı bahis faaliyeti yürüten yapılar üzerinden haksız kazanç ve suçtan elde ettiği gelirlerle örgütsel sistem oluşturarak Payfixi kurduğu saptanmıştı.Soruşturmada 59 şüphelinin 'Payfix' isimli ödeme kuruluşunun hizmet altyapısını kullandığı ve bu yolla yasadışı bahis sitelerine para gönderme ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri tespit edilmişti. Aynı 59 şüphelinin üçüncü kişiler adına sahte Payfix hesap cüzdanları oluşturdukları ve bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplarda dolaştırarak maskeleme işlemi yaptıkları da ortaya çıkarılmıştı.Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda 52 şüpheli yakalanmıştı.Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Erkan Kork'a ait Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde yer alan Flash Haber TV isimli televizyon kanalına da bağlı bulunduğu şirketle beraber el konulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/flash-tv-pozitifbank-ve-payfixe-kayyum-atandi-1094526087.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, yasadışı, yasadışı bahis, son dakika, flash tv, erkan kork