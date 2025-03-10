https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/yemekten-sonra-siskinlik-hissi-neden-olur-doc-dr-ferhat-arslan-sis-hissetmeyi-onleyecek-3-besini-1094330223.html

Yemekten sonra şişkinlik hissi neden olur? Doç. Dr. Ferhat Arslan şiş hissetmeyi önleyecek 3 besini açıkladı

Yemekten sonra şişkinlik hissi neden olur? Doç. Dr. Ferhat Arslan şiş hissetmeyi önleyecek 3 besini açıkladı

Sputnik Türkiye

Yemeklerden hemen sonra özellikle alt karında oluşan şişlik, gaz problemleri ve sindirim sıkıntıları toplumun büyük bir kısmını etkiliyor. Şiş hissetmenin... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T09:41+0300

2025-03-10T09:41+0300

2025-03-10T10:03+0300

sağlik

pestisit

gıda

ferhat arslan

aile sağlığı merkezi

soğan

türkiye

intolerans

gıda intoleransı

iade

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Son yıllarda sık sık dile getirilen bir rahatsızlık var; yemeklerden hemen sonra oluşan şişlik, mide ve sindirimdeki rahatsızlık hissi. Bu şişlik ve hazım sorununun sebebi ne, neden yemeklerden sonra şiş hissediyoruz? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ferhat Arslan Sputnik Türkiye'ye konuştu ve 'Yemekten sonra neden şiş hissediyoruz?Doç. Dr. Ferhat Arslan konuya ilişkin bilimsel bir verinin henüz bulunmadığına dikkat çekti ancak 'Yaygın kanaate katılıyorum' dedi ve "Bu bir gözlem sorusu ve subjektif bulgulara dayanıyor. Bu gözlemin kesitsel çalışmalar ile ortaya konulması örneğin anket çalışmaları yapılarak toplumdaki sıklığına vurgu yapılması önemlidir. Dolaylı yoldan ise ülkemizdeki genelde Aile Sağlığı Merkezi hekimi ve dahiliye hekimleri özelinde ise gastronomi bölümüne yapılan başvurular ve özellikle bu nedenle yapılan endoskopik işlemlerin sayısının ortaya konması gerekir. Bununla birlikte bende bu yaygın kanaatin doğruluğuna katılıyorum" diye ekledi.Bağırsak florası neden bozuluyor?Arslan bağırsak florası için tehlike oluşturan hususları şöyle maddeledi:Gıda intoleransı nedir, kaç çeşit intolerans var?Huzursuz bağırsak sendromu nedir? Yine gıda intoleransı sebebiyle de baş gösterebilen huzursuz bağırsak sendromu. Sindirim ve boşaltım sistemindeki temel sıkıntılardan olan huzursuz bağırsak sendromu nedir?Yemekten sonra şiş hissetmemek için ne yapılabilir? Peki şişkinlik, gaz ve sindirim rahatsızlığını engellemek için ne yapılabilir? Dr. Arslan; 'zencefil, rezene ve papatya çayı tüketin' dedi ve şu noktalara dikkat çekti: 'Üretim ve saklama esnasında oluşacak toksinler denetlenmeli' Pestisit ve benzeri tarım ilacı kullanımı da yine mide ve bağırsak hastalıklarına yol açıyor. Son dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı birçok ürünün, farklı ülkelerden 'pestisit kullanımındaki doz aşımı' sebebiyle iade edildiğini açıkladı. Bakanlık bu ürünlerin imha edildiğini de duyurdu. Arslan, konunun 'büyük risk içerdiğine' vurgu yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/limonlarda-pestisit-cikti-dubaiye-gonderilen-tonlarca-limon-imha-edildi-1094211157.html

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