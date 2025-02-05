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Münir Özkul'un kızı Güner Özkul'dan telif hakları davası: 'Çoğu yapımda yazılı bir sözleşme dahi yapılmadı'
Münir Özkul'un kızı Güner Özkul'dan telif hakları davası: 'Çoğu yapımda yazılı bir sözleşme dahi yapılmadı'
Sputnik Türkiye
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, yapım şirketlerine dava açtı. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T14:27+0300
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Türk sinemasının efsanelerinden Münir Özkul’un kızı Güner Özkul, babasının filmlerinden telif alamadığı gerekçesiyle yapım şirketlerine dava açtı.Yapım şirketlerine davaHababam Sınıfı’nda Mahmut Hoca; Aile Şerefi’nde Yaşar Usta, Neşeli Günler’de Turşucu Kazım gibi karakterlerle hafızalara kazınan ve 2018 yılında, 93 yaşında hayata veda eden Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, yapım şirketlerinden davacı oldu.Telif ücreti Dava dilekçesinde babasının filmlerinin yıllardır televizyon ve dijital platformlarda yayınlanmasına rağmen herhangi bir telif ücreti almadığını belirten Güner Özkul, mahkemeden hakkaniyetli bir karar çıkmasını beklediğini belirtti. Güner Özkul, İstanbul Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesine açtığı davada, babası Münir Özkul’ın Yeşilçam döneminde imza attığı yapımlar kapsamında o dönem var olmayan komşu haklarını doğal olarak devretmediğini ve çoğu yapımda yazılı bir sözleşme dahi yapılmadığını belirtti.T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre; 93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul’un mirasçıları, yapım şirketlerine telif hakları davası açtı. Usta sanatçının kızı Güner Özkul, babasının yer aldığı filmlerin izinleri olmadan kopyalandığını öne sürdü. Usta ismin hayattayken dahi en ufak bir maddi karşılık alamadığı da söylendi.Dava kazanılırsa, Hababam Sınıfı, Neşeli Günler ve Gülen Gözler gibi pek çok filmin hem televizyonlarda hem de dijital platformlarda yayınlaması telif hakları kapsamında gerçekleşecek.
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münir özkul, yapımcı, yeşilçam, yeşilçam, dava
münir özkul, yapımcı, yeşilçam, yeşilçam, dava

Münir Özkul'un kızı Güner Özkul'dan telif hakları davası: 'Çoğu yapımda yazılı bir sözleşme dahi yapılmadı'

14:27 05.02.2025
© AAMünir Özkul
Münir Özkul - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AA
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, yapım şirketlerine dava açtı.
Türk sinemasının efsanelerinden Münir Özkul’un kızı Güner Özkul, babasının filmlerinden telif alamadığı gerekçesiyle yapım şirketlerine dava açtı.

Yapım şirketlerine dava

Hababam Sınıfı’nda Mahmut Hoca; Aile Şerefi’nde Yaşar Usta, Neşeli Günler’de Turşucu Kazım gibi karakterlerle hafızalara kazınan ve 2018 yılında, 93 yaşında hayata veda eden Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, yapım şirketlerinden davacı oldu.

Telif ücreti

Dava dilekçesinde babasının filmlerinin yıllardır televizyon ve dijital platformlarda yayınlanmasına rağmen herhangi bir telif ücreti almadığını belirten Güner Özkul, mahkemeden hakkaniyetli bir karar çıkmasını beklediğini belirtti.
Güner Özkul, İstanbul Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesine açtığı davada, babası Münir Özkul’ın Yeşilçam döneminde imza attığı yapımlar kapsamında o dönem var olmayan komşu haklarını doğal olarak devretmediğini ve çoğu yapımda yazılı bir sözleşme dahi yapılmadığını belirtti.
T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre; 93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul’un mirasçıları, yapım şirketlerine telif hakları davası açtı. Usta sanatçının kızı Güner Özkul, babasının yer aldığı filmlerin izinleri olmadan kopyalandığını öne sürdü. Usta ismin hayattayken dahi en ufak bir maddi karşılık alamadığı da söylendi.
Dava kazanılırsa, Hababam Sınıfı, Neşeli Günler ve Gülen Gözler gibi pek çok filmin hem televizyonlarda hem de dijital platformlarda yayınlaması telif hakları kapsamında gerçekleşecek.
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