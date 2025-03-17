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Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı, ligde son görünüm nasıl?
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı, ligde son görünüm nasıl?
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta sona ererken Galatasaray liderliğini sürdürdü. Sarı kırmızılı takımı Fenerbahçe takip ederken ayrıca ligde Adana Demirspor küme... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T01:32+0300
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süper lig
trendyol süper lig
galatasaray
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Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın kapanış gününde Sipay Bodrum FK, deplasmanda Çaykur Rizepsor'u 2-0 mağlup etti.Göztepe de konuk ettiği ikas Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı. Atakaş Hatayspor, sahasında Net Global Sivasspor'u 3-2 ile geçerken, bir beraberlik de Fenerbahçe-Reeder Samsunspor arasında gerçekleşti. Maç 0-0 berabere kaldı.Konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray ligin 28. haftasının sona ermesiyle 71 puanla yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe de 62 puanla ve zirve takibini devam ettirdi.Ayrıca Adana Demirspor Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.Haftanın maç sonuçlarıysa şöyle:Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçları hangileri?28 Mart Cuma:16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)29 Mart Cumartesi:13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)31 Mart Pazartesi:20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
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Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı, ligde son görünüm nasıl?

01:32 17.03.2025
© AASüper Lig
Süper Lig - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2025
© AA
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Trendyol Süper Lig'de 28. hafta sona ererken Galatasaray liderliğini sürdürdü. Sarı kırmızılı takımı Fenerbahçe takip ederken ayrıca ligde Adana Demirspor küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın kapanış gününde Sipay Bodrum FK, deplasmanda Çaykur Rizepsor'u 2-0 mağlup etti.
Göztepe de konuk ettiği ikas Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı. Atakaş Hatayspor, sahasında Net Global Sivasspor'u 3-2 ile geçerken, bir beraberlik de Fenerbahçe-Reeder Samsunspor arasında gerçekleşti. Maç 0-0 berabere kaldı.
Konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray ligin 28. haftasının sona ermesiyle 71 puanla yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe de 62 puanla ve zirve takibini devam ettirdi.
Ayrıca Adana Demirspor Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
Haftanın maç sonuçlarıysa şöyle:
Galatasaray-Onvo Antalyaspor: 4-0
Gaziantep FK-Bellona Kayserispor: 1-0
Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 2-1
RAMS Başakşehir-Trabzonspor: 0-3
TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: 1-0
Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK: 0-2
Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor: 3-2
Göztepe-ikas Eyüpspor: 1-1
Fenerbahçe-Reeder Samsunspor: 0-0
Ligin 28. haftasının sona ermesinin ardından oluşan puan durumu

1.GALATASARAY

71

2.FENERBAHÇE

62

3.REEDER SAMSUNSPOR

51

4.BEŞİKTAŞ

44

5.İKAS EYÜPSPOR

44

6.GAZİANTEP FK

38

7.GÖZTEPE

37

8.RAMS BAŞAKŞEHİR

36

9.TRABZONSPOR

35

10.KASIMPAŞA

35

11.ÇAYKUR RİZESPOR

33

12.ONVO ANTALYASPOR

33

13.TÜMOSAN KONYASPOR

31

14.CORENDON ALANYASPOR

31

15.SİPAY BODRUM FK

30

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçları hangileri?

28 Mart Cuma:

16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)

29 Mart Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)
20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

31 Mart Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
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