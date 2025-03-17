https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/trendyol-super-ligde-28-hafta-maclari-tamamlandi-ligde-son-gorunum-nasil-1094565425.html

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı, ligde son görünüm nasıl?

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı, ligde son görünüm nasıl?

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta sona ererken Galatasaray liderliğini sürdürdü. Sarı kırmızılı takımı Fenerbahçe takip ederken ayrıca ligde Adana Demirspor küme... 17.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-17T01:32+0300

2025-03-17T01:32+0300

2025-03-17T01:32+0300

spor

süper lig

trendyol süper lig

galatasaray

fenerbahçe

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Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın kapanış gününde Sipay Bodrum FK, deplasmanda Çaykur Rizepsor'u 2-0 mağlup etti.Göztepe de konuk ettiği ikas Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı. Atakaş Hatayspor, sahasında Net Global Sivasspor'u 3-2 ile geçerken, bir beraberlik de Fenerbahçe-Reeder Samsunspor arasında gerçekleşti. Maç 0-0 berabere kaldı.Konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray ligin 28. haftasının sona ermesiyle 71 puanla yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe de 62 puanla ve zirve takibini devam ettirdi.Ayrıca Adana Demirspor Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.Haftanın maç sonuçlarıysa şöyle:Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçları hangileri?28 Mart Cuma:16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)29 Mart Cumartesi:13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)31 Mart Pazartesi:20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

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