https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/gonca-vuslaterinin-tanyeli-paylasimi-hem-uzdu-hem-elestirildi-son-saatlerin-mi-son-dakikalarin-mi-1094506515.html
Gonca Vuslateri'nin Tanyeli paylaşımı hem üzdü hem eleştirildi: 'Son saatlerin mi, son dakikaların mı hiç bilmiyorum'
Gonca Vuslateri'nin Tanyeli paylaşımı hem üzdü hem eleştirildi: 'Son saatlerin mi, son dakikaların mı hiç bilmiyorum'
Sputnik Türkiye
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli entübe edildi. Tanyeli'nin oğlu, oyuncu Gonca Vuslateri ve sanatçı Safiye Soyman sosyal medyada duygulandıran... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T10:20+0300
2025-03-14T10:20+0300
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Oryantal dünyasının sevilen isimlerinden olan Tanyeli'nin entübe edildiği öğrenildi.Karın ağrısı şikayetiyle gitiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrenen 54 yaşındaki Tanyeli son paylaşımında "Cevap verebilecek durumda olmuyorum hakkınızı helal edin ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.Tanyeli'nin oğlundan duygusal paylaşımDurumu kritik olan Tanyeli'nin oğlu Taylan duygusal bir paylaşımda bulundu.Annesiyle bir fotoğrafını paylaşan Taylan "Sonsuza dek gülümse. Güçlü kal" notunu düştü.'Son dakikaların mı hiç bilmiyorum'Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Usta sanatçı Safiye Soyman da Tanyeli ile karesini "Canım Tanyeli'm sen çok güçlüsün, bu mübarek günde inşallah bu entübeden de kurtulursun. Bir mucize olsun yaşama hep sarıldın ne olur bizi üzme tekrar eski günlere dönelim seni çok seviyorum" ifadeleriyle paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/pankreas-kanseri-tedavisi-goren-oryantal-tanyeli-entube-edildi--1094473779.html
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tanyeli, oryantal tanyeli, gonca vuslateri, safiye soyman, taylan
tanyeli, oryantal tanyeli, gonca vuslateri, safiye soyman, taylan
Gonca Vuslateri'nin Tanyeli paylaşımı hem üzdü hem eleştirildi: 'Son saatlerin mi, son dakikaların mı hiç bilmiyorum'
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli entübe edildi. Tanyeli'nin oğlu, oyuncu Gonca Vuslateri ve sanatçı Safiye Soyman sosyal medyada duygulandıran paylaşımlarda bulundu.
Oryantal dünyasının sevilen isimlerinden olan Tanyeli'nin entübe edildiği öğrenildi.
Karın ağrısı şikayetiyle gitiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrenen 54 yaşındaki Tanyeli son paylaşımında "Cevap verebilecek durumda olmuyorum hakkınızı helal edin ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.
Tanyeli'nin oğlundan duygusal paylaşım
Durumu kritik olan Tanyeli'nin oğlu Taylan duygusal bir paylaşımda bulundu.
Annesiyle bir fotoğrafını paylaşan Taylan "Sonsuza dek gülümse. Güçlü kal" notunu düştü.
'Son dakikaların mı hiç bilmiyorum'
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Tanyeli'm... Yoruldun artık. Son saatlerin mi bilmiyorum? Son dakikaların mı hiç bilmiyorum ama sonsuz bir bağ daima var aramızda, onu biliyorum. Hakkım, helal olsun."
Usta sanatçı Safiye Soyman da Tanyeli ile karesini "Canım Tanyeli'm sen çok güçlüsün, bu mübarek günde inşallah bu entübeden de kurtulursun. Bir mucize olsun yaşama hep sarıldın ne olur bizi üzme tekrar eski günlere dönelim seni çok seviyorum" ifadeleriyle paylaştı.