https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/bir-sigara-grubuna-gelen-zam-yansidi-en-ucuz-ve-pahalisi-ne-kadar-oldu-12-mart-zamli-sigara-1094415153.html

Bir sigara grubuna gelen zam yansıdı: En ucuz ve pahalısı ne kadar oldu? 12 Mart zamlı sigara fiyatları listesi

Bir sigara grubuna gelen zam yansıdı: En ucuz ve pahalısı ne kadar oldu? 12 Mart zamlı sigara fiyatları listesi

Sputnik Türkiye

Sigara fiyatlarına zam geldi! 12 Mart 2025 itibarıyla Imperial Tobacco sigara grubuna yapılan zam sonrası en ucuz sigara 74 TL, en pahalı sigara ise 88 TL oldu. İşte JTI, Esse, BAT ve Philip Morris gruplarındaki güncel fiyatlar!

2025-03-12T09:22+0300

2025-03-12T09:22+0300

2025-03-12T09:22+0300

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Sigara fiyatlarına yeni zam geldi! Tütün ürünlerine yapılan fiyat artışları sigara kullanıcılarının gündeminde. 12 Mart 2025 itibarıyla Imperial Tobacco grubundaki sigaralara zam yapıldığı açıklandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sigara fiyatlarının yeniden güncellendiğini duyurdu. Bu zamla birlikte, Imperial Tobacco grubunun en düşük fiyatlı sigarası 74 TL’ye, en yüksek fiyatlı sigarası ise 88 TL’ye yükseldi.Geçtiğimiz günlerde JTI, Esse, BAT ve Philip Morris sigara gruplarında da 8 ila 10 TL arasında fiyat artışı yaşanmıştı. Tütün kullanıcıları, "Sigara fiyatları ne kadar oldu?", "Sigaraya zam mı geldi?", "En ucuz sigara kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.Hangi sigara grupları zamlandı? Sigara fiyatları ne kadar oldu?Zamların ardından güncellenen fiyat listesi şöyle:JTI GrubuEsse GrubuBAT GrubuPhilip Morris (PM) Grubu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/sigaraya-bir-zam-daha-geldi--en-ucuz-ve-en-pahali-sigara-fiyatlari-degisti-11-12-mart-guncel-liste-1094400582.html

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