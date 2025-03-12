https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/bir-sigara-grubuna-gelen-zam-yansidi-en-ucuz-ve-pahalisi-ne-kadar-oldu-12-mart-zamli-sigara-1094415153.html
Bir sigara grubuna gelen zam yansıdı: En ucuz ve pahalısı ne kadar oldu? 12 Mart zamlı sigara fiyatları listesi
Bir sigara grubuna gelen zam yansıdı: En ucuz ve pahalısı ne kadar oldu? 12 Mart zamlı sigara fiyatları listesi
Sputnik Türkiye
Sigara fiyatlarına zam geldi! 12 Mart 2025 itibarıyla Imperial Tobacco sigara grubuna yapılan zam sonrası en ucuz sigara 74 TL, en pahalı sigara ise 88 TL oldu. İşte JTI, Esse, BAT ve Philip Morris gruplarındaki güncel fiyatlar!
2025-03-12T09:22+0300
2025-03-12T09:22+0300
2025-03-12T09:22+0300
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Sigara fiyatlarına yeni zam geldi! Tütün ürünlerine yapılan fiyat artışları sigara kullanıcılarının gündeminde. 12 Mart 2025 itibarıyla Imperial Tobacco grubundaki sigaralara zam yapıldığı açıklandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sigara fiyatlarının yeniden güncellendiğini duyurdu. Bu zamla birlikte, Imperial Tobacco grubunun en düşük fiyatlı sigarası 74 TL’ye, en yüksek fiyatlı sigarası ise 88 TL’ye yükseldi.Geçtiğimiz günlerde JTI, Esse, BAT ve Philip Morris sigara gruplarında da 8 ila 10 TL arasında fiyat artışı yaşanmıştı. Tütün kullanıcıları, "Sigara fiyatları ne kadar oldu?", "Sigaraya zam mı geldi?", "En ucuz sigara kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.Hangi sigara grupları zamlandı? Sigara fiyatları ne kadar oldu?Zamların ardından güncellenen fiyat listesi şöyle:JTI GrubuEsse GrubuBAT GrubuPhilip Morris (PM) Grubu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/sigaraya-bir-zam-daha-geldi--en-ucuz-ve-en-pahali-sigara-fiyatlari-degisti-11-12-mart-guncel-liste-1094400582.html
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Bir sigara grubuna gelen zam yansıdı: En ucuz ve pahalısı ne kadar oldu? 12 Mart zamlı sigara fiyatları listesi
Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Imperial Tobacco grubundaki sigaralara zam yapıldığını duyurdu. Bugünden itibaren geçerli olan yeni fiyat listesine göre, en düşük sigara fiyatı 74 TL, en yüksek fiyat ise 88 TL’ye yükseldi.
Sigara fiyatlarına yeni zam geldi! Tütün ürünlerine yapılan fiyat artışları sigara kullanıcılarının gündeminde. 12 Mart 2025 itibarıyla Imperial Tobacco grubundaki sigaralara zam yapıldığı açıklandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sigara fiyatlarının yeniden güncellendiğini duyurdu. Bu zamla birlikte, Imperial Tobacco grubunun en düşük fiyatlı sigarası 74 TL’ye, en yüksek fiyatlı sigarası ise 88 TL’ye yükseldi.
Geçtiğimiz günlerde JTI, Esse, BAT ve Philip Morris sigara gruplarında da 8 ila 10 TL arasında fiyat artışı yaşanmıştı. Tütün kullanıcıları, "Sigara fiyatları ne kadar oldu?", "Sigaraya zam mı geldi?", "En ucuz sigara kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.
Hangi sigara grupları zamlandı? Sigara fiyatları ne kadar oldu?
Zamların ardından güncellenen fiyat listesi şöyle:
Ortalama fiyat aralığı:
75-80 TL