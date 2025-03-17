https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/sabiha-gokcen-havalimaninda-pasaport-sistemindeki-ariza-nedeniyle-uzun-kuyruklar-olustu-1094593375.html
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport sistemindeki arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport sistemindeki arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu
Sputnik Türkiye
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrol sisteminin arızalanması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Yaşanan aksaklık, yolcuların alkış ve... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T20:39+0300
2025-03-17T20:39+0300
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yaşanan teknik arıza, yolcuları zor durumda bıraktı.İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrol sistemindeki arıza, özellikle dış hatlardan seyahat eden yolcuların işlemlerini aksattı. Uzun kuyruklarda bekleyen yolcular, havalimanı yetkililerine tepki gösterdi. Bazı yolcular, sosyal medyadan yaşadıkları sıkıntıyı paylaşarak, "Pasaport kontrolü yapılamıyor, herkes bekliyor. Bu nasıl bir hizmettir?" gibi tepkilerini dile getirdi. Yaşanan gecikme, özellikle uçuş saatleri yaklaşan yolcular için endişe yarattı.Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri, yaşanan sistemsel sorunun kısa sürede giderildiğini ve pasaport kontrollerinin normale döndüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, "Polis Bilgi Sistemi'nde yaşanan teknik arıza nedeniyle pasaport kontrollerinde geçici bir aksama yaşanmıştır. Sorun hızlıca giderilmiş ve işlemler kaldığı yerden devam etmektedir. Yolcularımıza yaşattığımız sıkıntıdan dolayı özür dileriz" denildi.
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i̇stanbul, i̇stanbul havalimanı, i̇stanbul havalimanı taksiciler kooperatifi, i̇stanbul havalimanı açılışı, i̇stanbul yeni havalimanı, kuyruk, polis, pasaport
i̇stanbul, i̇stanbul havalimanı, i̇stanbul havalimanı taksiciler kooperatifi, i̇stanbul havalimanı açılışı, i̇stanbul yeni havalimanı, kuyruk, polis, pasaport
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport sistemindeki arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu
20:39 17.03.2025 (güncellendi: 20:58 17.03.2025)
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrol sisteminin arızalanması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Yaşanan aksaklık, yolcuların alkış ve ıslıklarla durumu protesto etmesine neden oldu. Havalimanı yönetimi, sistemdeki sorunun giderildiğini ve pasaport kontrollerinin normale döndüğünü açıkladı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yaşanan teknik arıza, yolcuları zor durumda bıraktı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrol sistemindeki arıza, özellikle dış hatlardan seyahat eden yolcuların işlemlerini aksattı. Uzun kuyruklarda bekleyen yolcular, havalimanı yetkililerine tepki gösterdi. Bazı yolcular, sosyal medyadan yaşadıkları sıkıntıyı paylaşarak, "Pasaport kontrolü yapılamıyor, herkes bekliyor. Bu nasıl bir hizmettir?" gibi tepkilerini dile getirdi. Yaşanan gecikme, özellikle uçuş saatleri yaklaşan yolcular için endişe yarattı.
Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri, yaşanan sistemsel sorunun kısa sürede giderildiğini ve pasaport kontrollerinin normale döndüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, "Polis Bilgi Sistemi'nde yaşanan teknik arıza nedeniyle pasaport kontrollerinde geçici bir aksama yaşanmıştır. Sorun hızlıca giderilmiş ve işlemler kaldığı yerden devam etmektedir. Yolcularımıza yaşattığımız sıkıntıdan dolayı özür dileriz" denildi.