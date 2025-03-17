https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/sabiha-gokcen-havalimaninda-pasaport-sistemindeki-ariza-nedeniyle-uzun-kuyruklar-olustu-1094593375.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport sistemindeki arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport sistemindeki arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu

Sputnik Türkiye

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrol sisteminin arızalanması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Yaşanan aksaklık, yolcuların alkış ve... 17.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-17T20:39+0300

2025-03-17T20:39+0300

2025-03-17T20:58+0300

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yaşanan teknik arıza, yolcuları zor durumda bıraktı.İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrol sistemindeki arıza, özellikle dış hatlardan seyahat eden yolcuların işlemlerini aksattı. Uzun kuyruklarda bekleyen yolcular, havalimanı yetkililerine tepki gösterdi. Bazı yolcular, sosyal medyadan yaşadıkları sıkıntıyı paylaşarak, "Pasaport kontrolü yapılamıyor, herkes bekliyor. Bu nasıl bir hizmettir?" gibi tepkilerini dile getirdi. Yaşanan gecikme, özellikle uçuş saatleri yaklaşan yolcular için endişe yarattı.Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri, yaşanan sistemsel sorunun kısa sürede giderildiğini ve pasaport kontrollerinin normale döndüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, "Polis Bilgi Sistemi'nde yaşanan teknik arıza nedeniyle pasaport kontrollerinde geçici bir aksama yaşanmıştır. Sorun hızlıca giderilmiş ve işlemler kaldığı yerden devam etmektedir. Yolcularımıza yaşattığımız sıkıntıdan dolayı özür dileriz" denildi.

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