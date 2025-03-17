https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/piyasa-uzmani-islam-memis-kesme-altin-konusunda-uyardi-firsatcilardan-kacinin-1094587690.html

Piyasa uzmanı İslam Memiş, kesme altın konusunda uyardı: 'Fırsatçılardan kaçının'

Piyasa uzmanı İslam Memiş, kesme altın konusunda uyardı: 'Fırsatçılardan kaçının'

Sputnik Türkiye

Kesme altın satışının yasaklanmasıyla birlikte akıllara elinde kesme altın olan vatandaşların ne yapacağı sorusu geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam... 17.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-17T16:32+0300

2025-03-17T16:32+0300

2025-03-17T16:32+0300

ekonomi̇

i̇slam memiş

hazine ve maliye bakanlığı

kesme altın

altın fiyatları

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kesme altın satışını yasaklamasıyla birlikte elinde kesme altın bulunan yatırımcılar ne yapacak sorusunu gündeme geldi. Kesme altının son dönemde çok tercih edilirken neden böyle bir yasağın geldiği araştırılırken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, hem elinde kesme altın bulunanlara yol gösterdi, hem de önümüzdeki dönemde altının yol haritası hakkında bili verdi. Kesme altın neden yasaklandı?Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte artık kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen gerçek kişiler haricindekilere "kesme altın" olarak da bilinen çekili kıymetli madenlerin satışına izin verilmeyecek. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kesme altının yasaklanma sebebinin kayıt dışı ekonomiyi engellemeye yönelik olduğunu belirterek,. "İnsanlar döviz yerine altına yöneldiği için, kesme altının üretimi veya satışı üzerine düzenlemeler yapıldı" bilgisini paylaştı. Ancak, yasakların gerçek gerekçesinin tam olarak net olmadığını ifade eden İslam Memiş, kesme altının sahtesinin yapılmasının da piyasada dolanmasına neden olduğunu, bunun ise takibinin zor olduğunu belirtti. Kesme altını olan yatırımcı ne yapacak?Kesme altın yasağının ardından, elinde kesme altın bulunduran vatandaşlar ne yapacak? sorusunu da Memiş, "Kesme altının satışı yasaklandı, ancak alımı yasaklanmadı. Yani, elindeki kesme altını bozdurmak isteyen vatandaşlar, kuyumculardan herhangi bir sıkıntı yaşamadan işlemlerini gerçekleştirebilir" diyerek yanıtlarken, yatırımcıların fırsatçılardan kaçınması gerektiğinin de altını çizdi.

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