https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/piyasa-uzmani-islam-memis-kesme-altin-konusunda-uyardi-firsatcilardan-kacinin-1094587690.html
Piyasa uzmanı İslam Memiş, kesme altın konusunda uyardı: 'Fırsatçılardan kaçının'
Piyasa uzmanı İslam Memiş, kesme altın konusunda uyardı: 'Fırsatçılardan kaçının'
Sputnik Türkiye
Kesme altın satışının yasaklanmasıyla birlikte akıllara elinde kesme altın olan vatandaşların ne yapacağı sorusu geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T16:32+0300
2025-03-17T16:32+0300
2025-03-17T16:32+0300
ekonomi̇
i̇slam memiş
hazine ve maliye bakanlığı
kesme altın
altın fiyatları
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kesme altın satışını yasaklamasıyla birlikte elinde kesme altın bulunan yatırımcılar ne yapacak sorusunu gündeme geldi. Kesme altının son dönemde çok tercih edilirken neden böyle bir yasağın geldiği araştırılırken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, hem elinde kesme altın bulunanlara yol gösterdi, hem de önümüzdeki dönemde altının yol haritası hakkında bili verdi. Kesme altın neden yasaklandı?Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte artık kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen gerçek kişiler haricindekilere "kesme altın" olarak da bilinen çekili kıymetli madenlerin satışına izin verilmeyecek. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kesme altının yasaklanma sebebinin kayıt dışı ekonomiyi engellemeye yönelik olduğunu belirterek,. "İnsanlar döviz yerine altına yöneldiği için, kesme altının üretimi veya satışı üzerine düzenlemeler yapıldı" bilgisini paylaştı. Ancak, yasakların gerçek gerekçesinin tam olarak net olmadığını ifade eden İslam Memiş, kesme altının sahtesinin yapılmasının da piyasada dolanmasına neden olduğunu, bunun ise takibinin zor olduğunu belirtti. Kesme altını olan yatırımcı ne yapacak?Kesme altın yasağının ardından, elinde kesme altın bulunduran vatandaşlar ne yapacak? sorusunu da Memiş, "Kesme altının satışı yasaklandı, ancak alımı yasaklanmadı. Yani, elindeki kesme altını bozdurmak isteyen vatandaşlar, kuyumculardan herhangi bir sıkıntı yaşamadan işlemlerini gerçekleştirebilir" diyerek yanıtlarken, yatırımcıların fırsatçılardan kaçınması gerektiğinin de altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/esnaftan-yeni-hamle-kart-ile-odeme-resmen-rafa-kalkiyor-yeni-iban-donemi-basliyor-1094541961.html
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kesme altın, kesme altın yasak mı, kesme altın satılıyor mu, kesme altın satışı yasaklandı, kesme altınlar ne olacak, kesme altın neden yasaklandı, altın fiyatları, islam memiş altın yatırımcısı,
kesme altın, kesme altın yasak mı, kesme altın satılıyor mu, kesme altın satışı yasaklandı, kesme altınlar ne olacak, kesme altın neden yasaklandı, altın fiyatları, islam memiş altın yatırımcısı,
Piyasa uzmanı İslam Memiş, kesme altın konusunda uyardı: 'Fırsatçılardan kaçının'
Kesme altın satışının yasaklanmasıyla birlikte akıllara elinde kesme altın olan vatandaşların ne yapacağı sorusu geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyarırken, neler yapmaları gerektiğini anlattı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kesme altın satışını yasaklamasıyla birlikte elinde kesme altın bulunan yatırımcılar ne yapacak sorusunu gündeme geldi. Kesme altının son dönemde çok tercih edilirken neden böyle bir yasağın geldiği araştırılırken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, hem elinde kesme altın bulunanlara yol gösterdi, hem de önümüzdeki dönemde altının yol haritası hakkında bili verdi.
Kesme altın neden yasaklandı?
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte artık kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen gerçek kişiler haricindekilere "kesme altın" olarak da bilinen çekili kıymetli madenlerin satışına izin verilmeyecek.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kesme altının yasaklanma sebebinin kayıt dışı ekonomiyi engellemeye yönelik olduğunu belirterek,. "İnsanlar döviz yerine altına yöneldiği için, kesme altının üretimi veya satışı üzerine düzenlemeler yapıldı" bilgisini paylaştı. Ancak, yasakların gerçek gerekçesinin tam olarak net olmadığını ifade eden İslam Memiş, kesme altının sahtesinin yapılmasının da piyasada dolanmasına neden olduğunu, bunun ise takibinin zor olduğunu belirtti.
Kesme altını olan yatırımcı ne yapacak?
Kesme altın yasağının ardından, elinde kesme altın bulunduran vatandaşlar ne yapacak? sorusunu da Memiş, "Kesme altının satışı yasaklandı, ancak alımı yasaklanmadı. Yani, elindeki kesme altını bozdurmak isteyen vatandaşlar, kuyumculardan herhangi bir sıkıntı yaşamadan işlemlerini gerçekleştirebilir" diyerek yanıtlarken, yatırımcıların fırsatçılardan kaçınması gerektiğinin de altını çizdi.
Sabırlı olun ve kısa vadeli panik yapmayın
Altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceğine dair de yorumlarda bulunan Memiş, altın yatırımcılarına sabırlı olmalarını ve kısa vadeli panik yapmamalarını temmuz ayında yeniden yükseleceğini söyledi. Memiş gram altının sene sonunda 4 bin ile 4 bin 500 lira aralığından yükseleceğini, ons altının 3 bin 50 dolar ile 3 bin 80 dolar seviyesini kırarak 3 bin 200 dolar seviyesine kadar yükseliş beklendiğini ifade etti. 2026 yılının sonlarına doğru ise altın fiyatlarının tekrar yükselmesini beklediklerini belirtti.