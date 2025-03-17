https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/oecd-turkiye-icin-enflasyon-beklentisini-yukseltti-1094584056.html
OECD, Türkiye için enflasyon beklentisini yükseltti
OECD, Türkiye için enflasyon beklentisini yükseltti
Sputnik Türkiye
OECD, Türkiye için büyüme beklentisini ve yıl sonu enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etti. 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T13:37+0300
2025-03-17T13:37+0300
2025-03-17T13:37+0300
ekonomi̇
oecd
enflasyon
büyüme oranı
büyüme hedefi
büyüme beklentisi
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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), "Ekonomik Görünüm" raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye için büyüme beklentisini yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e çıkarıldı. Ekonomik büyüme beklentisini yükselten OECD, Türkiye için 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 30,7'den yüzde 31,4'e yükseltti.2026 yılı için tahminlerini de açıkladıBu yıl için büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize eden OECD, Türkiye'nin 2026 yılındaki büyüme beklentisini yüzde 4'ten yüzde 3,9'a indirdi. Enflasyon tahmini ise yüzde 17,2'den yüzde 17,3'e çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/faizsiz-kredi-almak-isteyenler-dikkat-kimler-faydalanabilir-1094544053.html
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oecd, enflasyon, büyüme oranı, büyüme hedefi, büyüme beklentisi
oecd, enflasyon, büyüme oranı, büyüme hedefi, büyüme beklentisi
OECD, Türkiye için enflasyon beklentisini yükseltti
OECD, Türkiye için büyüme beklentisini ve yıl sonu enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etti.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), "Ekonomik Görünüm" raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye için büyüme beklentisini yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e çıkarıldı. Ekonomik büyüme beklentisini yükselten OECD, Türkiye için 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 30,7'den yüzde 31,4'e yükseltti.
2026 yılı için tahminlerini de açıkladı
Bu yıl için büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize eden OECD, Türkiye'nin 2026 yılındaki büyüme beklentisini yüzde 4'ten yüzde 3,9'a indirdi. Enflasyon tahmini ise yüzde 17,2'den yüzde 17,3'e çıktı.