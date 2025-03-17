https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/musluk-suyuna-petrol-karismisti-karaman-il-saglik-mudurlugunden-aciklama-1094582798.html

Musluk suyuna petrol karışmıştı: Karaman İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

Musluk suyuna petrol karışmıştı: Karaman İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

Sputnik Türkiye

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, kent merkezinde kullanılan şebeke suyunun artık güvenli olduğunu ve içme suyu olarak kullanılabileceğini açıkladı. 12 Mart’ta... 17.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-17T13:56+0300

2025-03-17T13:56+0300

2025-03-17T13:56+0300

türki̇ye

karaman

su

şebeke

ankara

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Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, 12 Mart’ta yapılan su analizlerinde kent merkezindeki şebeke suyunda "petrol hidrokarbonları" bulunduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine, Karaman Belediyesi’ne derhal tedbir alınması ve iyileştirme çalışmaları yapılması gerektiği bildirilmişti.İbrala Barajı’ndan şehir şebekesine su verilmesi geçici olarak durdurulmuş, halk sağlığını korumak amacıyla günlük su analizleri yapılmaya başlanmıştı.Şebeke suyu temizlendiKaraman İl Sağlık Müdürlüğü, yapılan düzenli analizlerin ardından şebeke suyunun "petrol hidrokarbonları" açısından temizlendiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Karaman İl Sağlık Müdürlüğü olarak her gün şehir şebekesinden alınan numuneler, Karaman L2 Tip Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarlarında test edilmiştir. Düzenli analizler sonucunda şebeke suyunun petrol hidrokarbonları açısından temizlendiği belirlenmiştir."Şebeke suyu kullanılabilirYetkililer, 16 Mart itibarıyla Karaman’da şebeke suyunun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığını ve içme suyu olarak güvenle kullanılabileceğini belirtti."Vatandaşlarımızın şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmalarında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/sikayetler-dogru-cikti-icme-suyunda-petrol-cikti-1094436702.html

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karaman, su, şebeke, ankara