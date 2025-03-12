https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/sikayetler-dogru-cikti-icme-suyunda-petrol-cikti-1094436702.html
Şikayetler doğru çıktı: İçme suyunda petrol bulundu
Şikayetler doğru çıktı: İçme suyunda petrol bulundu
Sputnik Türkiye
Karaman'da şikayetler doğrultusunda içme ve kullanım suyundan numune alındı. Analiz sonuçlarında suda petrol hidrokarbonları bulundu. 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T15:39+0300
2025-03-12T15:39+0300
2025-03-12T16:33+0300
türki̇ye
petrol
su
çeşme suyu
karaman
i̇l sağlık müdürlüğü
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Karaman’da birçok vatandaş, içme ve şebeke sularının petrol koktuğu iddiasında bulundu.Karaman'da çeşme suyunda petrolKaraman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada iddialar doğrulandı. Karaman Merkez İlçe şehir merkezine su sağlayan ana şebekeye bağlı depodan alınan ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’nda değerlendirilen numunenin, analiz sonuçlarında petrol hidrokarbonları bulundu.Açıklamada "Yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilmiştir." denildi.'Sadece temizlikte kullanın'Gerekli tedbirlerin alınması için belediyeye yazı gönderildiğinin belirtildiği açıklamada "Analiz sonuçları normale dönünceye kadar Karaman İli Merkez İlçe şebeke suyu sadece genel temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilecektir. Ancak, içme suyu, gıda hazırlığı (yemek, çay vb.) veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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karaman'da çeşme suyunda petrol
karaman'da çeşme suyunda petrol
Şikayetler doğru çıktı: İçme suyunda petrol bulundu
15:39 12.03.2025 (güncellendi: 16:33 12.03.2025)
Karaman'da şikayetler doğrultusunda içme ve kullanım suyundan numune alındı. Analiz sonuçlarında suda petrol hidrokarbonları bulundu.
Karaman’da birçok vatandaş, içme ve şebeke sularının petrol koktuğu iddiasında bulundu.
Karaman'da çeşme suyunda petrol
Karaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada iddialar doğrulandı. Karaman Merkez İlçe şehir merkezine su sağlayan ana şebekeye bağlı depodan alınan ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’nda değerlendirilen numunenin, analiz sonuçlarında petrol hidrokarbonları bulundu.
Açıklamada "Yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilmiştir." denildi.
'Sadece temizlikte kullanın'
Gerekli tedbirlerin alınması için belediyeye yazı gönderildiğinin belirtildiği açıklamada "Analiz sonuçları normale dönünceye kadar Karaman İli Merkez İlçe şebeke suyu sadece genel temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilecektir. Ancak, içme suyu, gıda hazırlığı (yemek, çay vb.) veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.