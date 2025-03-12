https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/sikayetler-dogru-cikti-icme-suyunda-petrol-cikti-1094436702.html

Şikayetler doğru çıktı: İçme suyunda petrol bulundu

Şikayetler doğru çıktı: İçme suyunda petrol bulundu

Sputnik Türkiye

Karaman'da şikayetler doğrultusunda içme ve kullanım suyundan numune alındı. Analiz sonuçlarında suda petrol hidrokarbonları bulundu. 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T15:39+0300

2025-03-12T15:39+0300

2025-03-12T16:33+0300

türki̇ye

petrol

su

çeşme suyu

karaman

i̇l sağlık müdürlüğü

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Karaman’da birçok vatandaş, içme ve şebeke sularının petrol koktuğu iddiasında bulundu.Karaman'da çeşme suyunda petrolKaraman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada iddialar doğrulandı. Karaman Merkez İlçe şehir merkezine su sağlayan ana şebekeye bağlı depodan alınan ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’nda değerlendirilen numunenin, analiz sonuçlarında petrol hidrokarbonları bulundu.Açıklamada "Yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilmiştir." denildi.'Sadece temizlikte kullanın'Gerekli tedbirlerin alınması için belediyeye yazı gönderildiğinin belirtildiği açıklamada "Analiz sonuçları normale dönünceye kadar Karaman İli Merkez İlçe şebeke suyu sadece genel temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilecektir. Ancak, içme suyu, gıda hazırlığı (yemek, çay vb.) veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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karaman'da çeşme suyunda petrol