Mourinho-Maximin arasında tansiyon düşmüyor: 'İstiyorsa karın kası yapsın, istiyorsa photoshop yapsın'

"Maximin'in son 3 ayda 4 gün üst üste antrenman yaptığı bir dönem olmadı. Çalıştığı insanlar illegal şekilde sizlerle bazı dataları paylaştı. 10 Mart'ta Rangers'la oynadığımız maç öncesinde taktiksel bir antrenman yaptık. Bu idmanda en fazla koşan kişi bendim. Eğitim amaçlı bir egzersizdi. Fiziksel anlamda düşük bir antrenmandı. Aynı gün Maximin bireysel bir çalışma yaptı. Böyle bir çalışma yapınca datalarda herkese göre daha fazla antrenman yüküne sahip olması normal. Ama birlikte çalıştığı insanların, bu iç bilgileri sizlerle paylaşması illegal ve bu yapılan da manipülasyon. Maximin oynayacak durumda değil, oynayacak fitlikte değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa karın kası yapsın, istiyorsa photoshop yapsın ama maalesef kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı şekilde oynamadığınız zaman da oynamak için fit olmuyorsunuz. Cenk'in durumu farklı, gitmek istiyorsa gidecektir, ona en iyi dileklerimi iletiyorum."