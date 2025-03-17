https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/mourinho-maximin-arasindaki-gerilim-dinmedi--istiyorsa-karin-kasi-yapsin-istiyorsa-photoshop-yapsin-1094574319.html
Mourinho-Maximin arasında tansiyon düşmüyor: 'İstiyorsa karın kası yapsın, istiyorsa photoshop yapsın'
Mourinho-Maximin arasında tansiyon düşmüyor: 'İstiyorsa karın kası yapsın, istiyorsa photoshop yapsın'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de Saint-Maximin-Jose Mourinho gerilimi sürüyor. Kadroya alınmayan yıldız futbolcunun Mourinho'nun sözlerine fotoğraflı yanıt vermesi ve hocasını... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T10:05+0300
2025-03-17T10:05+0300
2025-03-17T10:06+0300
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Fenerbahçe'de Mourinho-Maximin gerilimi sürüyor.Mourinho tarafından kadroya alınmayan Maximin, gece yarısı yaptığı paylaşımla hocasının kilosunu eleştirmesinin ardından 2022 yılındaki ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu yayınlayarak, "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez." mesajını yayınlamıştı.Yıldız futbolcunun bu mesajına Mourinho Samsunspor maçının ardından yanıt verdi.Mourinho, Allan Saint-Maximin için sert konuştu.'İstiyorsa karın kası yapsın, istiyorsa photoshop yapsın'Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, Cenk Tosun'u çok fazla kullanamadığını çünkü takımda dördüncü forvet durumunda olduğunu söyledi.En-Nesyri, Dzeko ve Talisca'nın ardından Cenk Tosun'u acil durumlar için kulübede bulundurduğunu belirten Mourinho, tecrübeli futbolcunun hem iyi bir insan hem de iyi bir profesyonel olduğunu vurgulayarak "Muhtemelen burada oynadığından daha çok oynayacağı bir yere gitmek isteyecektir." açıklamasını yaptı.Maç kadrosunda olmayan Allan Saint-Maximin hakkında da konuşan Mourinho, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/fenerbahcede-maximin-mourinho-gerilimi-gece-yarisi-olay-mourinhoya-yanit-yalanlar-yaniti-1094465603.html
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fenerbahçe - samsunspor, fb samsun, fenerbahçe - samsunspor maçı, mourinho maximin
fenerbahçe - samsunspor, fb samsun, fenerbahçe - samsunspor maçı, mourinho maximin
Mourinho-Maximin arasında tansiyon düşmüyor: 'İstiyorsa karın kası yapsın, istiyorsa photoshop yapsın'
10:05 17.03.2025 (güncellendi: 10:06 17.03.2025)
Fenerbahçe'de Saint-Maximin-Jose Mourinho gerilimi sürüyor. Kadroya alınmayan yıldız futbolcunun Mourinho'nun sözlerine fotoğraflı yanıt vermesi ve hocasını yalancılıkla suçlamasının ardından Portekizli teknik direktör "İllegal şekilde verileri paylaşıyor." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de Mourinho-Maximin gerilimi sürüyor.
Mourinho tarafından kadroya alınmayan Maximin, gece yarısı yaptığı paylaşımla hocasının kilosunu eleştirmesinin ardından 2022 yılındaki ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu yayınlayarak, "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez." mesajını yayınlamıştı.
Yıldız futbolcunun bu mesajına Mourinho Samsunspor maçının ardından yanıt verdi.
Mourinho, Allan Saint-Maximin için sert konuştu.
'İstiyorsa karın kası yapsın, istiyorsa photoshop yapsın'
Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, Cenk Tosun'u çok fazla kullanamadığını çünkü takımda dördüncü forvet durumunda olduğunu söyledi.
En-Nesyri, Dzeko ve Talisca'nın ardından Cenk Tosun'u acil durumlar için kulübede bulundurduğunu belirten Mourinho, tecrübeli futbolcunun hem iyi bir insan hem de iyi bir profesyonel olduğunu vurgulayarak "Muhtemelen burada oynadığından daha çok oynayacağı bir yere gitmek isteyecektir." açıklamasını yaptı.
Maç kadrosunda olmayan Allan Saint-Maximin hakkında da konuşan Mourinho, şunları söyledi:
"Maximin'in son 3 ayda 4 gün üst üste antrenman yaptığı bir dönem olmadı. Çalıştığı insanlar illegal şekilde sizlerle bazı dataları paylaştı. 10 Mart'ta Rangers'la oynadığımız maç öncesinde taktiksel bir antrenman yaptık. Bu idmanda en fazla koşan kişi bendim. Eğitim amaçlı bir egzersizdi. Fiziksel anlamda düşük bir antrenmandı. Aynı gün Maximin bireysel bir çalışma yaptı. Böyle bir çalışma yapınca datalarda herkese göre daha fazla antrenman yüküne sahip olması normal. Ama birlikte çalıştığı insanların, bu iç bilgileri sizlerle paylaşması illegal ve bu yapılan da manipülasyon. Maximin oynayacak durumda değil, oynayacak fitlikte değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa karın kası yapsın, istiyorsa photoshop yapsın ama maalesef kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı şekilde oynamadığınız zaman da oynamak için fit olmuyorsunuz. Cenk'in durumu farklı, gitmek istiyorsa gidecektir, ona en iyi dileklerimi iletiyorum."