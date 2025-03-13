https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/fenerbahcede-maximin-mourinho-gerilimi-gece-yarisi-olay-mourinhoya-yanit-yalanlar-yaniti-1094465603.html

Fenerbahçe'de Maximin-Mourinho gerilimi: Gece yarısı Mourinho'ya 'yalanlar' yanıtı

Fenerbahçe'de Maximin-Mourinho gerilimi: Gece yarısı Mourinho'ya 'yalanlar' yanıtı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'de Saint-Maximin-Jose Mourinho gerilimi büyüyor. Yıldız futbolcu gece yarısı hocası Mourinho'nun sözlerine fotoğraflı yanıt verdi. Mourinho... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T09:55+0300

2025-03-13T09:55+0300

2025-03-13T09:55+0300

spor

jose mourinho

saint maximin

fenerbahçe

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynayacağı Rangers maçı öncesi Maximin-Mourinho gerilimi yaşanıyor.Maximin kadroda yokJose Mourinho tarafından kadroya alınmayan Maximin gece yarısı paylaşımıyla hocasına yanıt verdi. Mourinho'nun kilosunu eleştirdiği Fransız futbolcu güncel durumu hakkında paylaşım yaptı.Saint-Maximin, 2022 yılındaki ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu yayınladı.28 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez." ifadelerini kullandı.Mourinho-Maximin arasında ne var?Kadroya alınmayan Saint-Maximin, Jose Mourinho'ya gönderme yaptığı paylaşımında "Beni alt etmek için bundan daha fazlası gerekecek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar. Daha uzun sürer ama sonunda gelir." ifadelerini kullanmıştı.Ardından Mourinho, "Saint Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bu konuda ben de fena sayılmam. Bir futbolcu iyi çalıştığında, çok çalıştığında, her gün antrenman yaptığında fit olup merdivenleri çıkabilir. Asansöre ihtiyaç duymaz. Ancak bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse, kilosu fazlaysa, maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar. Çünkü merdivenlerde çabuk yorulur." diye konuşmuştu.Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?Peki, Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, 13 Mart Perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak.Ibrox Stayumu'nda saat 23.00'da başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/rangers-maci-icin-fenerbahceden-fred-ve-osayi-karari-muhtemel-11ler-beli-oldu-mac-ne-zaman-1094457669.html

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