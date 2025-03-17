https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/memurlara-yari-zamanli-calisma-hakki-geliyor-haftada-20-saat-calisabilecek-1094584955.html

Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor: Haftada 20 saat çalışabilecek

Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor: Haftada 20 saat çalışabilecek

Sputnik Türkiye

Memur anne ve babalara çocuk bakımı için yeni bir hak geliyor. Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan ancak 8 yıldır uygulanmayan yarı zamanlı çalışma hakkı... 17.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-17T15:38+0300

2025-03-17T15:38+0300

2025-03-17T15:38+0300

ekonomi̇

memur

çocuk

yarı zamanlı çalışma

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Memur anne ve babalar için önemli bir düzenleme geliyor. Çocuk bakımı konusunda esneklik sağlayan yarı zamanlı çalışma hakkı, yeni bir yönetmelikle hayata geçirilmeye hazırlanıyor. 2016 yılında Devlet Memurları Kanunu'na eklenen ancak 8 yıldır uygulanmayan bu hak, Aile Yılı kapsamında yeniden düzenlenerek yürürlüğe girecek.Yeni düzenlemeye göre, doğum yapan ya da evlat edinen memurlar, çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Ancak bu süreçte memurun maaşı da yarıya düşecek. Yetkililer, özellikle çocuk bakımına daha fazla zaman ayırmak isteyen çalışanlar için büyük bir fırsat sunduğunu belirtiyor.NTV'nin haberine göre, bu düzenlemenin çalışan ebeveynlere esneklik sağlarken kamu hizmetinde aksaklıklara neden olmaması için belirli kurallar çerçevesinde uygulanacağı ifade ediliyor. Peki, memurlar yarı zamanlı çalışma hakkından nasıl faydalanacak? Hangi şartlar aranacak? İşte yeni yönetmelik taslağının detayları...Memurlar i̇çin yarı zamanlı çalışma dönemi başlıyorDoğum yapan ya da evlat edinen memurlar, çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Ancak eşlerden yalnızca biri bu haktan yararlanabilecek.Yarı zamanlı çalışma hakkı kullanıldığında:Bu düzenleme, 8 yıldır uygulanmayan kanunun hayata geçirilmesini sağlayacak.Yarı zamanlı çalışma seçenekleriYeni yönetmelik taslağına göre, memurlar iki farklı çalışma modeli arasından seçim yapabilecek:Yetkili amirler, ocak ve temmuz aylarında çalışma saatlerinde değişiklik yapma yetkisine sahip olacak.Yarı zamanlı çalışan annelere süt i̇zni verilmeyecekTaslağa göre yarı zamanlı çalışmak isteyen memurlar, başvurularını en az 1 ay önceden yazılı olarak yapmak zorunda. Ancak, bu haktan yararlanan annelere süt izni verilmeyecek.Evlat edinen memurlar da aynı haklardan faydalanabilecek ve her bir çocuk için ayrı ayrı bu hak kullanılabilecek.Düzenlemeye son şekli aile bakanlığı verecekHazırlanan yönetmelik taslağı, görüşe açıldı. Düzenlemeye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son şeklini verecek ve yürürlüğe girdikten sonra memurlar bu haktan resmi olarak yararlanabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/atm-para-cekme-limitlerine-guncelleme-geliyor-ne-zaman-yururluge-girecek--1094580773.html

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memur, çocuk, yarı zamanlı çalışma, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı