https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/atm-para-cekme-limitlerine-guncelleme-geliyor-ne-zaman-yururluge-girecek--1094580773.html

ATM para çekme limitlerine güncelleme geliyor: Ne zaman yürürlüğe girecek?

ATM para çekme limitlerine güncelleme geliyor: Ne zaman yürürlüğe girecek?

Sputnik Türkiye

Bankaların sabit bıraktığı günlük para çekme limitlerinde güncelleme bekleniyor. Artan fiyatlar karşısında mevcut limitlerin yetersiz olduğunu belirten... 17.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-17T12:09+0300

2025-03-17T12:09+0300

2025-03-17T12:09+0300

ekonomi̇

atm

limit

para çekme

kurban bayramı

ramazan bayramı

qr kodu

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Son yıllarda artan enflasyon ve yükselen fiyatlar, nakit kullanımını giderek zorlaştırıyor. ATM’lerden günlük çekilebilen nakit miktarı sabit tutulurken, birçok vatandaş mevcut limitlerin yetersiz olduğunu belirtiyor.Bankaların belirlediği günlük para çekme sınırını aşanlar, yüksek komisyon ücretleriyle karşılaşırken, bu durumun özellikle büyük tutarlı nakit ihtiyacı olanları mağdur ettiği ifade ediliyor.Bankalar para çekme limitlerini güncellemeye hazırlanıyorSözcü'nün haberine göre, enflasyonun etkisiyle nakit kullanımının zorlaşması, bankaları yeni bir düzenlemeye yöneltti. Yıl başında güncellenmeyen ATM para çekme limitlerinin, önümüzdeki aylarda artırılması planlanıyor.Bankacılık kaynaklarına göre, limit artışı özellikle Kurban Bayramı öncesinde hayata geçirilecek. Bayram döneminde artan nakit talebi ve kurbanlık alışverişleri, bankaları bu konuda adım atmaya zorladı.Yeni para çekme limitleri ne olacak?Halihazırda birçok özel banka, günlük nakit para çekme limitini şu seviyelerde tutuyor:QR kodla yapılan para çekme işlemlerinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Limit aşımı nedeniyle bazı bankalar, işlem başına yüzde 2 ila yüzde 5 arasında komisyon alabiliyor.

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