https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/kuzey-makedonya-icin-ambulans-ucak-devreye-girdi-gece-kulubu-yangininda-agir-yaralananlar-turkiyeye-1094572297.html

Kuzey Makedonya için ambulans uçak devreye girdi: Gece kulübü yangınında ağır yaralananlar Türkiye’ye getirildi

Kuzey Makedonya için ambulans uçak devreye girdi: Gece kulübü yangınında ağır yaralananlar Türkiye’ye getirildi

Sputnik Türkiye

Kuzey Makedonya’nın Koçani kentinde bir gece kulübünde çıkan yangında ağır yaralanan 3 kişi, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla İstanbul’a getirildi... 17.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-17T08:29+0300

2025-03-17T08:29+0300

2025-03-17T08:29+0300

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kuzey makedonya

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Kuzey Makedonya’nın doğusunda bulunan Koçani kentindeki bir gece kulübünde çıkan yangında ağır yaralanan 3 kişi, Türkiye’ye getirildi.Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmasının ardından, yaralılar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin Yanık Merkezi’ne sevk edildi.Türkiye, Balkan ülkelerindeki sağlık krizlerinde aktif rol oynamaya devam ediyor.6 yaralı daha Ankara’ya nakledildiYangında yaralanan 6 kişinin daha ambulans uçakla Ankara’ya götürüldüğü öğrenildi. Yaralıların, Ankara’daki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kuzey Makedonya halkına başsağlığı dileyerek, Türkiye’nin her zaman Balkan ülkelerinin yanında olduğunu vurguladı.Bakan Memişoğlu’ndan açıklama: “Tedavi i̇çin yeni nakiller devam edecek”Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, olay sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Memişoğlu, ihtiyaç halinde yeni hastaların da Türkiye’ye getirileceğini belirterek, şu mesajı verdi:

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kemal memişoğlu, ankara, kuzey makedonya, sağlık bakanlığı, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi