https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/kuzey-makedonya-icin-ambulans-ucak-devreye-girdi-gece-kulubu-yangininda-agir-yaralananlar-turkiyeye-1094572297.html
Kuzey Makedonya için ambulans uçak devreye girdi: Gece kulübü yangınında ağır yaralananlar Türkiye’ye getirildi
Kuzey Makedonya için ambulans uçak devreye girdi: Gece kulübü yangınında ağır yaralananlar Türkiye’ye getirildi
Sputnik Türkiye
Kuzey Makedonya’nın Koçani kentinde bir gece kulübünde çıkan yangında ağır yaralanan 3 kişi, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla İstanbul’a getirildi... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T08:29+0300
2025-03-17T08:29+0300
2025-03-17T08:29+0300
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kuzey makedonya
sağlık bakanlığı
yangın
yangın söndürme
yangın felaketi
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Kuzey Makedonya’nın doğusunda bulunan Koçani kentindeki bir gece kulübünde çıkan yangında ağır yaralanan 3 kişi, Türkiye’ye getirildi.Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmasının ardından, yaralılar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin Yanık Merkezi’ne sevk edildi.Türkiye, Balkan ülkelerindeki sağlık krizlerinde aktif rol oynamaya devam ediyor.6 yaralı daha Ankara’ya nakledildiYangında yaralanan 6 kişinin daha ambulans uçakla Ankara’ya götürüldüğü öğrenildi. Yaralıların, Ankara’daki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kuzey Makedonya halkına başsağlığı dileyerek, Türkiye’nin her zaman Balkan ülkelerinin yanında olduğunu vurguladı.Bakan Memişoğlu’ndan açıklama: “Tedavi i̇çin yeni nakiller devam edecek”Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, olay sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Memişoğlu, ihtiyaç halinde yeni hastaların da Türkiye’ye getirileceğini belirterek, şu mesajı verdi:
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kemal memişoğlu, ankara, kuzey makedonya, sağlık bakanlığı, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi
kemal memişoğlu, ankara, kuzey makedonya, sağlık bakanlığı, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi
Kuzey Makedonya için ambulans uçak devreye girdi: Gece kulübü yangınında ağır yaralananlar Türkiye’ye getirildi
Kuzey Makedonya’nın Koçani kentinde bir gece kulübünde çıkan yangında ağır yaralanan 3 kişi, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla İstanbul’a getirildi. Yaralılar, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Öte yandan, 6 yaralı da ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.
Kuzey Makedonya’nın doğusunda bulunan Koçani kentindeki bir gece kulübünde çıkan yangında ağır yaralanan 3 kişi, Türkiye’ye getirildi.
Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmasının ardından, yaralılar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin Yanık Merkezi’ne sevk edildi.
Türkiye, Balkan ülkelerindeki sağlık krizlerinde aktif rol oynamaya devam ediyor.
6 yaralı daha Ankara’ya nakledildi
Yangında yaralanan 6 kişinin daha ambulans uçakla Ankara’ya götürüldüğü öğrenildi. Yaralıların, Ankara’daki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kuzey Makedonya halkına başsağlığı dileyerek, Türkiye’nin her zaman Balkan ülkelerinin yanında olduğunu vurguladı.
Bakan Memişoğlu’ndan açıklama: “Tedavi i̇çin yeni nakiller devam edecek”
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, olay sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Durumu ağır olan 3 yaralıyı, Bakanlığımıza ait ambulans uçakla İstanbul’a naklettik. Hastalarımız, Avrupa'nın en büyük yanık merkezi olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı."
Memişoğlu, ihtiyaç halinde yeni hastaların da Türkiye’ye getirileceğini belirterek, şu mesajı verdi:
"İnsan, Önce İnsan" anlayışıyla, gönül coğrafyamız olan Balkan ülkelerinin yanındayız. Kuzey Makedonya halkına taziyelerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."