https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/istanbulda-muayeneden-gecemeyen-aracini-atese-verdi-bir-ampulden-kaliyor-1094563131.html
İstanbul'da muayeneden geçemeyen aracını ateşe verdi: 'Bir ampulden kalıyor'
İstanbul'da muayeneden geçemeyen aracını ateşe verdi: 'Bir ampulden kalıyor'
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Tuzla ilçesinde araç muayenesinden geçemeyen Yavuz K. otomobilini ateşe verdi. Sinyal lambasının yanmadığı gerekçesiyle muayeneden geçemediğini... 16.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-16T20:43+0300
2025-03-16T20:43+0300
2025-03-16T20:43+0300
türki̇ye
muayene
araç muayene
egzoz muayenesi
muayenehane
araba
i̇kinci el araba satıcısı
sigorta
tüv
tüvtürk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/10/1094562960_7:0:1200:671_1920x0_80_0_0_a1f6951d63c8039be44fb5888349d779.jpg
Otomobil muayenesinden geçemeyen aracını ateşe veren adam sosyal medyada gündem oldu.İstanbul'da Yavuz K. isimli bir kişi, aracının sinyal lambasının yanmadığı gerekçesiyle muayeneden geçemediğini öğrenince görevliye tepki gösterdi. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde Yavuz K.'nin sinyal lambasının çalıştığını ispatlamaya çalıştığı ancak başarılı olamayınca aracını ateşe verdiği görüldü. Araçtan yükselen dumanlar çevredekileri alarma geçirirken, yangın tüpleriyle müdahale edilmesine rağmen alevler büyüdü.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak araçta ciddi hasar meydana geldi. Olayın ardından Yavuz K. polise ifade verirken, videoda ''Bir ampulden kalıyor'' diyerek isyan ettiği duyuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/arac-muayene-istasyonlarinda-ihale-sonucu-aciklandi-kazanan-sirket-belli-oldu-1093946777.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/10/1094562960_286:0:1181:671_1920x0_80_0_0_02c002f674d32ad2475d6351c323034b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
muayene, araç muayene, egzoz muayenesi, muayenehane , araba, i̇kinci el araba satıcısı, sigorta, tüv, tüvtürk
muayene, araç muayene, egzoz muayenesi, muayenehane , araba, i̇kinci el araba satıcısı, sigorta, tüv, tüvtürk
İstanbul'da muayeneden geçemeyen aracını ateşe verdi: 'Bir ampulden kalıyor'
İstanbul'un Tuzla ilçesinde araç muayenesinden geçemeyen Yavuz K. otomobilini ateşe verdi. Sinyal lambasının yanmadığı gerekçesiyle muayeneden geçemediğini öğrenen sürücü, duruma sinirlenerek kağıtları yakıp aracının içine attı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta ağır hasar meydana geldi.
Otomobil muayenesinden geçemeyen aracını ateşe veren adam sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul'da Yavuz K. isimli bir kişi, aracının sinyal lambasının yanmadığı gerekçesiyle muayeneden geçemediğini öğrenince görevliye tepki gösterdi. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde Yavuz K.'nin sinyal lambasının çalıştığını ispatlamaya çalıştığı ancak başarılı olamayınca aracını ateşe verdiği görüldü. Araçtan yükselen dumanlar çevredekileri alarma geçirirken, yangın tüpleriyle müdahale edilmesine rağmen alevler büyüdü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak araçta ciddi hasar meydana geldi. Olayın ardından Yavuz K. polise ifade verirken, videoda ''Bir ampulden kalıyor'' diyerek isyan ettiği duyuldu.