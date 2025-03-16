https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/istanbulda-muayeneden-gecemeyen-aracini-atese-verdi-bir-ampulden-kaliyor-1094563131.html

İstanbul'da muayeneden geçemeyen aracını ateşe verdi: 'Bir ampulden kalıyor'

İstanbul'da muayeneden geçemeyen aracını ateşe verdi: 'Bir ampulden kalıyor'

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Tuzla ilçesinde araç muayenesinden geçemeyen Yavuz K. otomobilini ateşe verdi. Sinyal lambasının yanmadığı gerekçesiyle muayeneden geçemediğini... 16.03.2025, Sputnik Türkiye

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Otomobil muayenesinden geçemeyen aracını ateşe veren adam sosyal medyada gündem oldu.İstanbul'da Yavuz K. isimli bir kişi, aracının sinyal lambasının yanmadığı gerekçesiyle muayeneden geçemediğini öğrenince görevliye tepki gösterdi. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde Yavuz K.'nin sinyal lambasının çalıştığını ispatlamaya çalıştığı ancak başarılı olamayınca aracını ateşe verdiği görüldü. Araçtan yükselen dumanlar çevredekileri alarma geçirirken, yangın tüpleriyle müdahale edilmesine rağmen alevler büyüdü.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak araçta ciddi hasar meydana geldi. Olayın ardından Yavuz K. polise ifade verirken, videoda ''Bir ampulden kalıyor'' diyerek isyan ettiği duyuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/arac-muayene-istasyonlarinda-ihale-sonucu-aciklandi-kazanan-sirket-belli-oldu-1093946777.html

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muayene, araç muayene, egzoz muayenesi, muayenehane , araba, i̇kinci el araba satıcısı, sigorta, tüv, tüvtürk