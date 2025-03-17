https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/kar-firtina-ve-saganak-yagis-geliyor-meteorolojiden-istanbul-ve-ankaraya-yarin-icin-uyari-1094587858.html

Kar, fırtına ve sağanak yağış geliyor: Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı

Kar, fırtına ve sağanak yağış geliyor: Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı

Sputnik Türkiye

Bahar havası geride kalıyor. Yeni soğuk hava dalgası yarından itibaren etkili olacak. Hava sıcaklıkları bazı bölgelerde 30 derece birden düşecek. İç Anadolu ve... 17.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-17T16:55+0300

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Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü yağışlar beklenirken, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak. Türkiye genelinde fırtına uyarısı yapılırken, zirai don tehlikesine karşı da çiftçilere uyarılar geldi. Peki, hangi bölgelerde kar yağacak? Sıcaklıklar ne zaman normale dönecek? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son tahminler…Ani sıcaklık düşüşü bekleniyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, Türkiye genelinde hafta sonu sıcaklık rekorlarının kırıldığını ve bazı bölgelerde yaz aylarını aratmayan sıcaklıkların ölçüldüğünü belirtti."Tüm yurtta pazar günü çok yüksek sıcaklıklar ölçtük. Örneğin Samsun'un Terme ilçesinde 36 derece ölçüldü ki bu temmuz, ağustos sıcağıdır. Ancak yarından itibaren bu sıcaklıklar 30 derece birden düşecek."Bu ani sıcaklık değişimi, birçok bölgede sert hava koşullarına neden olacak.Hangi Bölgelerde Kar ve Yağmur Bekleniyor?Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, soğuk hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak.Soğuk hava dalgasının en belirgin etkisi, hissedilen sıcaklıkların hızla düşmesi ve yağışların yoğunlaşması olacak.Üç büyükşehirde hava durumu nasıl olacak?Meteoroloji uzmanı Murat Acar, Ankara, İstanbul ve İzmir için hava tahminlerini şu şekilde açıkladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/kis-geri-donuyor-istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-meteoroloji-uzmani-ve-akom-tarih-verdi-1094577613.html

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