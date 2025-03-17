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Pentagon’un değerlendirme ofisi kapatıldı
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Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/izmirde-buyuk-elektrik-kesintisi17-ilcede-uzun-sure-elektrik-olmayacak-1094574571.html
İzmir’de büyük elektrik kesintisi:17 i̇lçede uzun süre elektrik olmayacak
İzmir’de büyük elektrik kesintisi:17 i̇lçede uzun süre elektrik olmayacak
Sputnik Türkiye
İzmir’de büyük elektrik kesintisi! Gediz Elektrik, 17 ilçede uzun süreli elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Kesinti saatleri, etkilenen bölgeler ve nedenleri burada! Elektrikler ne zaman gelecek?
2025-03-17T10:08+0300
2025-03-17T10:08+0300
karşıyaka
konak
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elektrik hattı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/19/1075738031_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9f7597b794008c037429271eb16dde28.jpg
Gediz Elektrik, İzmir’in 17 ilçesinde planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Elektrik kesintilerinden en çok etkilenecek ilçeler şu şekilde:✅ Karabağlar✅ Konak✅ Dikili✅ Ödemiş✅ Bornova✅ Urla✅ Çiğli✅ Güzelbahçe✅ Aliağa✅ Çeşme✅ Foça✅ Torbalı✅ Tire✅ Kiraz✅ Menderes✅ Karşıyaka✅ KınıkÖzellikle Karabağlar, Konak, Dikili ve Ödemiş gibi büyük ilçelerde kesintilerin uzun saatler süreceği bildirildi.Elektrik kesintileri saat kaçta başlayacak?📅 17 Mart 2025 tarihinde planlanan elektrik kesintileri, sabah saat 09:00 itibarıyla başlayacak ve akşam 17:00’ye kadar sürecek.💡 Bornova, Karşıyaka, Konak ve Çeşme gibi bazı bölgelerde kesintiler gece saatlerine kadar devam edebilir!📌 Kesinti Saatleri ve Etkilenecek Bölgeler📢 Tam liste için Gediz Elektrik'in resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz!Cengiz Topel ( 1186/19. Sk. 1186/18. Sk. 1186/13. Sk. 1186. Sk. 1185/42. Sk. 1185/41. Sk. )Tuna ( Yavuz Selim Sanat Cd. 5601/2. Sk. 5500/2. Sk. 5500. Sk. )Meriç ( Sanat Kemalpaşa Cd. )Barbaros ( 5301. Sk. )GÜZELBAHÇE / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları09:00 - 17:00Yalı ( İzmir-Seferihisar Yolu 179. Sk. )Siteler ( 193. Sk. 195. Sk. 199. Sk. 203. Sk. 205. Sk. 207. Sk. 209. Sk. 211. Sk. 213. Sk. 215. Sk. 225. Sk. 368. Sk. 370. Sk. 372. Sk. 374. Sk. 376. Sk. 378. Sk. 75. Yıl Cumhuriyet Abdullah Baydar Cd. Mithatpaşa Cd. )ÇİĞLİ / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları09:00 - 16:00BalatçıkURLA / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları09:00 - 15:00Sıra ( KİŞNİŞ GÜNEBAKAN HERCAİ SÜMBÜL Nergis Sk. Menekşe Sk. BAHAR KASIMPATI ZAMBAK PAPATYA )Altıntaş ( ZAFER LALE YASEMİN Sakız Sk. Pelin Sk. MANOLYA Beyko Sk. AHMET BESİM UYAL ESEN )KARŞIYAKA / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları01:00 - 01:15Mavişehir ( Çocuk Parkı İçi Yolu Aziz Nesin Blv. 2045/1. Sk. 2045. Sk. 2044/4. Sk. 2044/3. Sk. 2044/2. Sk. 2044/1. Sk. 2040/6. Sk. 2040/5. Sk. Hanri Benazus Caddesi Hasan Tahsin Uzer Caddesi OPERA CADDESİ )KARŞIYAKA / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları09:00 - 17:00Mavişehir ( OPERA CADDESİ Aziz Nesin Blv. Hasan Tahsin Uzer Caddesi Hanri Benazus Caddesi )MENDERES / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları09:00 - 17:00Özdere Cumhuriyet ( 3086. Sk. 3057/1 3009 3057 3114 3116 3083 3064 SAHİL YOLU 3050 3058 3102 3031 3104 3055 3017 3019 3059 3077 3083 SK 3078/1 3070/1 sk 3062 sk 3080. Sk. 3081. Sk. 3082. Sk. 3083. Sk. 3084. Sk. 3090. Sk. 3091. Sk. 3092. Sk. 3094. Sk. 3106. Sk. 3107. Sk. 3108 Sk. 3117. Sk. 3130. Sk. 3130/1. Sk. 3132. Sk. 3134. Sk. 3136. Sk. Adnan Alır Cd. ALİM OĞLU ÖZDERE İZMİR Şükrü Özkan Cd. 3017. Sk. 3021. Sk. 3023. Sk. 3027. Sk. 3029. Sk. 3078 3032. Sk. 3034. Sk. 3035. Sk. 3036. Sk. 3037. Sk. 3039. Sk. 3041. Sk. 3045. Sk. 3046. Sk. 3047. Sk. 3049 3051. Sk. 3053. Sk. 3059. Sk. 3061. Sk. 3063. Sk. 3065. Sk. 3067. Sk. 3070. Sk. 3072. Sk. 3073. Sk. 3074. Sk. 3076. Sk. 3076/1. Sk. 3077. Sk. 3012 3051/1 3068 3015 )DİKİLİ / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları09:00 - 15:00Salihler ( Karataş Sk. Sıla Sokak. Sahil Yolu Cd. Site İç Yolu UÇAR Aydan Aydın BEGONVİL Yağmur Sitesi EGE1 )DİKİLİ / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları09:00 - 15:00Salihler ( 1. Sk. Çınar Ziraatçılar Sitesi AKAR Güllük 7. Sk. 6. Sk. 5. Sk. 4. Sk. 3. Sk. 2. Sk. Sedef Sk. ACAR Sahil Yolu Cd. Simav Cd. )DİKİLİ / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları09:00 - 15:00Salihler ( begonvil Ziraatçılar Sitesi Hilmi Koçak Sitesi )DİKİLİ / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları09:00 - 15:00Çandarlı ( BELDE KOOP 3 Çağlayan Çandarlı Belde Sitesi FERHAT UYSAL Belde Koop 5 Belde Koop 4 189/1 Sk. Belde Koop 2 )ÖDEMİŞ / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları09:00 - 17:00Artıcak ( SUBATAN Artıcak Yolu SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER )Çobanlar ( Çobanlar Köyü İç Yolu çobanlar )Gölcük ( MURSALLI SUBATAN YAYLASI )ÖDEMİŞ / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları09:00 - 15:00Üzümlü ( ÜZÜMLÜ KÜME EVLER Üzümlü Köyü Üzümlü Köyü İç Yolu KÖY İÇİ )Bebekler ( Bebekler Köyü Bebekler Köyü İç Yolu )Çamyayla ( LÜBBEY Çamyayla Köyü Çamyayla Köyü İç Yolu )DemirciliDereuzunyer ( Dereuzunyer Köyü İç Yolu Dereuzunyer Yolu )Karadoğan ( karadoğan küme evleri KARADOĞAN KÜME EVLER Karadoğan Köyü İç Yolu karadoğan küme evler )Köseler ( Köseler Köyü İç Yolu KOCAMEZARLIK )Ortaköy ( ortaköyy Ortaköy Köyü İç Yolu )SuçıktıTosunlar ( Tosunlar Köyü İç Yolu başova )TİRE / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları10:00 - 16:00Kazanlı ( Kazanlı Köyü İç Yolu )Balabanlı ( DOLAMANLIK KÜME EVLER Balabanlı Köyü İç Yolu Tire Ödemiş Yolu )BozcayakaYeğenliÖDEMİŞ / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları09:30 - 15:30Veliler ( Veliler Köyü İç Yolu )KİRAZ / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları09:30 - 17:00Taşlıyatak ( Demirayaklar DEMİRAYAKLAR )ALİAĞA / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları10:00 - 16:00B. 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Sk. 1102. Sk. 1110. Sk. 1123. Sk. 1126. Sk. 1128. Sk. 1129. Sk. 1131. Sk. NACİ AKSOYDAN M.CELAL AKPOLAT NACİ AKSOYDAN CD. İstanbul Cd. İlkim Eylül Sk. İ. Sefa Köse Reis Oğlu Cd. Yalova Cd. M. Celal Akpolat Cd. Bodrum Cd. Berkay Sk. )Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ KOZBEYLİ KÜME EVLERİ Kozbeyli Küme evleri KOZBEYLI KUME EVLER Kozbeyli Küme Evler Kozbeyli Küme Evleri Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi KOZBEYLİ KÖYÜ KÜME EVLER kozbeyli )TORBALI / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları09:00 - 13:00Fevzi Çakmak ( 25. Sk. 22 20 Sk. 20sk. 43. Sk. 29 MEHMET AKİF ERSOY 8106. Sk. 8104/1 Sk. 8104. Sk. 8104 Sk. 37/1 Sk. KOYUNCUOĞLU 33. Sk. 28 )KONAK / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları10:00 - 16:00Çınartepe ( Güneş Cd. )KONAK / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları10:00 - 16:00Çınartepe ( 2649. Sk. 2623. Sk. 2621. Sk. 2620. Sk. 2619. Sk. Dicle Cd. 2653. Sk. 2652. Sk. )KONAK / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları10:00 - 16:00Çınartepe ( 2639. Sk. 2638. Sk. 2637. Sk. 2636. Sk. 2635. Sk. 2634. Sk. 2633. Sk. 2632. Sk. 2631. Sk. 2630. Sk. 2629. Sk. 2622. Sk. 2622/1. Sk. 2623. Sk. 2624. Sk. 2627. Sk. 2628. Sk. 2640. Sk. 2641. Sk. 2643. Sk. 2645. Sk. 2647/1. Sk. 2648. Sk. Dicle Cd. )KONAK / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları10:00 - 16:00Atamer ( Arı Cd. 2602. Sk. Samsun Cd. 2614/1. Sk. 2614. Sk. 2613. Sk. 2612. Sk. 2611. Sk. 2610. Sk. 2609/1. Sk. 2609. Sk. 2608. Sk. 2606. Sk. 2605. Sk. 2604. Sk. 2603. Sk. 2581. Sk. 2583. Sk. 2583/1. Sk. 2597. Sk. )MENDERES / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları09:00 - 17:00Çatalca ( 7410 sokak 7407 sokak Çatalca cd. 7422 sokak Çatalca Köyü Yolu Çatalca Cd. 7410 )Akçaköy ( ÇATALCA CADDESİ )KARABAĞLAR / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları08:00 - 12:00Uğur Mumcu ( 5785. Sk. 5786. Sk. 5787. Sk. 5792. Sk. 5770/7. Sk. )Karabağlar ( 5757/6. Sk. 5760/8. Sk. 5770/1. Sk. 5770/3. Sk. 5772. Sk. 5773/1. Sk. 5773/2. Sk. 5777. Sk. 5777/1. Sk. 5779. Sk. 5780. Sk. 5781. Sk. 5782. Sk. 5783. Sk. 5784. Sk. 5788. Sk. 5794. Sk. Uğur Mumcu Park İçi Yolu )KARABAĞLAR / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları08:00 - 12:00Sarıyer ( 5687. Sk. 5688. Sk. 5673/3. Sk. 5673/2. Sk. 5714/6. Sk. 5714/33. Sk. 5714/32. Sk. 5714/30. Sk. 5688/1. Sk. 5691. Sk. 5673. Sk. 5664. Sk. 5658. Sk. 5657. Sk. 5656. Sk. 5683/5. Sk. 5675. Sk. 5683/4. Sk. 5683/3. Sk. 5681/1. Sk. 5681. Sk. 5680. Sk. 5673/6. Sk. 5685. Sk. 5685/1. Sk. 5686. Sk. 5675/2. Sk. 5675/1. Sk. )MENDERES / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları09:00 - 17:00Sancaklı ( 7873 sokak İZMİR 7864 Aşağı Sancaklı Cd. Yukarı Sancakli Köyü Yukarı Sancakli Köyü 7859 7862 7867 sokak 7868 7873 7850 sokak 7871 SOKAK Yukarı Sancak Koy 7857 Yukari Sancak Köyü Yukari Sancak Pano YUKARI SANCAKLI Aşağı Sancak Köyü CLAROS 7865 )Değirmendere ( Gazi Osman Paşa Cd. Şelale Sk. Malta Sk. 3503. Sk. 3505 )ÇilemeKARABAĞLAR / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları13:00 - 17:00Gülyaka ( Eski İzmir Cd. 3002. Sk. 3001. Sk. 3000/1. Sk. 3000. Sk. )Bozyaka ( Eskiizmir 3154. Sk. 3153. Sk. 3152. Sk. 3129. Sk. 3128. Sk. 3127. Sk. 3125. Sk. 3124. Sk. )KARABAĞLAR / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları13:00 - 17:00Bozyaka ( 3126. Sk. 3132. Sk. 3132/1. Sk. 3136. Sk. 3153. Sk. 3154. Sk. 3155. Sk. 3156. Sk. 5714/1. Sk. Eskiizmir )Sarıyer ( 5714/44. Sk. 5714/45. Sk. )KINIK / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları10:00 - 14:00ElmadereBüyükoba ( Kuşkaya )KARABAĞLAR / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları13:00 - 17:00Refet Bele ( 9117/1. Sk. 9117. Sk. 9222. Sk. 9184. Sk. 9121. Sk. 9152. Sk. 9154. Sk. 9154/1. Sk. 9119. Sk. )Kazım Karabekir ( 9184/2. Sk. 9184/4. Sk. Eski İzmir Cd. Saim Çıkrıkçı Cd. 9184/1. Sk. )Sevgi ( 3051. Sk. Eskiizmir )Bozyaka ( 4609. Sk. )Özellikle Karabağlar, Konak, Dikili ve Ödemiş ilçeleri dikkat! Elektrik ve kesintilerinin saatleri ve nedenleri bu şekilde sıralandı:TİRE / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları09:30 - 16:00Kurşak ( Kurşak Yolu Kurşak Köyü İç Yolu )Akçaşehir ( BELEVİ YOLU )Alaylı ( Alaylı Köyü İç Yolu Alaylı Yolu )BüyükkaleAlacalıURLA / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları10:00 - 16:00Kuşçular ( 8039/5 8039/6 8039. Sk. 8018. Sk. 8018 Sk. 8018/3 8039/4 8018/1 8039/1. Sk. )URLA / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları10:00 - 16:00Kuşçular ( 8035 8037. Sk. 8037/1 Sk. 8038. Sk. 8035/2 8036 )BORNOVA / İZMİRPlanlandı17Mart 2025Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları02:00 - 02:15Gazi Osman Paşa ( 5419. Sk. Refik Tulga Kamil Tunca Blv. 5425. Sk. 5424. Sk. 5423. Sk. 5422. Sk. 5421. Sk. 5420. Sk. 5418. Sk. 5417/1. Sk. 5417. Sk. 5415. Sk. 5414. Sk. 5413/1. Sk. 5413. Sk. 5404. Sk. 5403. Sk. 5402. Sk. 5401/2. Sk. 5401/1. Sk. 5401. Sk. )Mersinli ( Fatih FATİH Şehitler Cd. Gaziler Cd. 2844. Sk. 1580/1. Sk. 1579/1. Sk. 1579. Sk. 1202/2. Sk. 1201/1. Sk. 1201. Sk. )Halkapınar ( Ağustos 17. Sk. 1490. Sk. 1443. Sk. 1203/7. Sk. 1203/3. Sk. 1203/12. Sk. 1203/1. Sk. 1202/4. Sk. 1202/3. Sk. 1082. Sk. 1004. Sk. )GüneyKesintilerin nedeni ne?Gediz Elektrik, planlı kesintilerin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacağını duyurdu. Özellikle eskiyen elektrik hatlarının modernize edilmesi ve altyapı güçlendirme çalışmaları nedeniyle kesintilerin uzun süreceği belirtildi.Yetkililer, çalışmaların planlanan saatler içinde tamamlanacağını ancak hava koşulları ve teknik aksaklıkların süreci uzatabileceğini ifade etti.Alternatif çözümler ve önlemler✅ Kesinti saatlerine dikkat ederek telefon ve diğer cihazlarınızı önceden şarj edin.✅ Elektrik kesintisi süresince kullanmanız gereken elektronik cihazlar için taşınabilir güç kaynakları edinin.✅ Jeneratör veya güç bankası gibi alternatif enerji kaynaklarını kullanmayı düşünebilirsiniz.✅ Kesinti saatlerinde buzdolabı ve derin dondurucunuzu sık açmamaya özen gösterin.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-26-sehre-sari-alarm-verildi-kuvvetli-yagmur-firtina-ve-kar-1094570594.html
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İzmir’de büyük elektrik kesintisi:17 i̇lçede uzun süre elektrik olmayacak

10:08 17.03.2025
© AAelektrik kesintisi
elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2025
© AA
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İzmir’in 17 ilçesinde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak. Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 17 Mart 2025 tarihinde geniş çaplı elektrik kesintileri uygulanacak. İşte detaylar ve elektrik kesinti saatleri…
Gediz Elektrik, İzmir’in 17 ilçesinde planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Elektrik kesintilerinden en çok etkilenecek ilçeler şu şekilde:
Karabağlar
Konak
Dikili
Ödemiş
Bornova
Urla
Çiğli
Güzelbahçe
Aliağa
Çeşme
Foça
Torbalı
Tire
Kiraz
Menderes
Karşıyaka
Kınık
Özellikle Karabağlar, Konak, Dikili ve Ödemiş gibi büyük ilçelerde kesintilerin uzun saatler süreceği bildirildi.

Elektrik kesintileri saat kaçta başlayacak?

📅 17 Mart 2025 tarihinde planlanan elektrik kesintileri, sabah saat 09:00 itibarıyla başlayacak ve akşam 17:00’ye kadar sürecek.
💡 Bornova, Karşıyaka, Konak ve Çeşme gibi bazı bölgelerde kesintiler gece saatlerine kadar devam edebilir!
📌 Kesinti Saatleri ve Etkilenecek Bölgeler
Tire: 09:30 - 16:00
Urla: 10:00 - 16:00
Bornova: 02:00 - 02:15 (Kısa süreli kesinti)
Güzelbahçe: 09:00 - 17:00
Çiğli: 09:00 - 16:00
Karşıyaka: 01:00 - 01:15 & 09:00 - 17:00
Dikili: 09:00 - 15:00
Ödemiş: 09:00 - 17:00
Menderes: 09:00 - 17:00
Karabağlar: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00
📢 Tam liste için Gediz Elektrik'in resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz!
Cengiz Topel ( 1186/19. Sk. 1186/18. Sk. 1186/13. Sk. 1186. Sk. 1185/42. Sk. 1185/41. Sk. )
Tuna ( Yavuz Selim Sanat Cd. 5601/2. Sk. 5500/2. Sk. 5500. Sk. )
Meriç ( Sanat Kemalpaşa Cd. )
Barbaros ( 5301. Sk. )

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Yalı ( İzmir-Seferihisar Yolu 179. Sk. )
Siteler ( 193. Sk. 195. Sk. 199. Sk. 203. Sk. 205. Sk. 207. Sk. 209. Sk. 211. Sk. 213. Sk. 215. Sk. 225. Sk. 368. Sk. 370. Sk. 372. Sk. 374. Sk. 376. Sk. 378. Sk. 75. Yıl Cumhuriyet Abdullah Baydar Cd. Mithatpaşa Cd. )

ÇİĞLİ / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 16:00
Balatçık

URLA / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Sıra ( KİŞNİŞ GÜNEBAKAN HERCAİ SÜMBÜL Nergis Sk. Menekşe Sk. BAHAR KASIMPATI ZAMBAK PAPATYA )
Altıntaş ( ZAFER LALE YASEMİN Sakız Sk. Pelin Sk. MANOLYA Beyko Sk. AHMET BESİM UYAL ESEN )

KARŞIYAKA / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
01:00 - 01:15
Mavişehir ( Çocuk Parkı İçi Yolu Aziz Nesin Blv. 2045/1. Sk. 2045. Sk. 2044/4. Sk. 2044/3. Sk. 2044/2. Sk. 2044/1. Sk. 2040/6. Sk. 2040/5. Sk. Hanri Benazus Caddesi Hasan Tahsin Uzer Caddesi OPERA CADDESİ )

KARŞIYAKA / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Mavişehir ( OPERA CADDESİ Aziz Nesin Blv. Hasan Tahsin Uzer Caddesi Hanri Benazus Caddesi )

MENDERES / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Özdere Cumhuriyet ( 3086. Sk. 3057/1 3009 3057 3114 3116 3083 3064 SAHİL YOLU 3050 3058 3102 3031 3104 3055 3017 3019 3059 3077 3083 SK 3078/1 3070/1 sk 3062 sk 3080. Sk. 3081. Sk. 3082. Sk. 3083. Sk. 3084. Sk. 3090. Sk. 3091. Sk. 3092. Sk. 3094. Sk. 3106. Sk. 3107. Sk. 3108 Sk. 3117. Sk. 3130. Sk. 3130/1. Sk. 3132. Sk. 3134. Sk. 3136. Sk. Adnan Alır Cd. ALİM OĞLU ÖZDERE İZMİR Şükrü Özkan Cd. 3017. Sk. 3021. Sk. 3023. Sk. 3027. Sk. 3029. Sk. 3078 3032. Sk. 3034. Sk. 3035. Sk. 3036. Sk. 3037. Sk. 3039. Sk. 3041. Sk. 3045. Sk. 3046. Sk. 3047. Sk. 3049 3051. Sk. 3053. Sk. 3059. Sk. 3061. Sk. 3063. Sk. 3065. Sk. 3067. Sk. 3070. Sk. 3072. Sk. 3073. Sk. 3074. Sk. 3076. Sk. 3076/1. Sk. 3077. Sk. 3012 3051/1 3068 3015 )

DİKİLİ / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Salihler ( Karataş Sk. Sıla Sokak. Sahil Yolu Cd. Site İç Yolu UÇAR Aydan Aydın BEGONVİL Yağmur Sitesi EGE1 )

DİKİLİ / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Salihler ( 1. Sk. Çınar Ziraatçılar Sitesi AKAR Güllük 7. Sk. 6. Sk. 5. Sk. 4. Sk. 3. Sk. 2. Sk. Sedef Sk. ACAR Sahil Yolu Cd. Simav Cd. )

DİKİLİ / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Salihler ( begonvil Ziraatçılar Sitesi Hilmi Koçak Sitesi )

DİKİLİ / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Çandarlı ( BELDE KOOP 3 Çağlayan Çandarlı Belde Sitesi FERHAT UYSAL Belde Koop 5 Belde Koop 4 189/1 Sk. Belde Koop 2 )

ÖDEMİŞ / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Artıcak ( SUBATAN Artıcak Yolu SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER )
Çobanlar ( Çobanlar Köyü İç Yolu çobanlar )
Gölcük ( MURSALLI SUBATAN YAYLASI )

ÖDEMİŞ / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Üzümlü ( ÜZÜMLÜ KÜME EVLER Üzümlü Köyü Üzümlü Köyü İç Yolu KÖY İÇİ )
Bebekler ( Bebekler Köyü Bebekler Köyü İç Yolu )
Çamyayla ( LÜBBEY Çamyayla Köyü Çamyayla Köyü İç Yolu )
Demircili
Dereuzunyer ( Dereuzunyer Köyü İç Yolu Dereuzunyer Yolu )
Karadoğan ( karadoğan küme evleri KARADOĞAN KÜME EVLER Karadoğan Köyü İç Yolu karadoğan küme evler )
Köseler ( Köseler Köyü İç Yolu KOCAMEZARLIK )
Ortaköy ( ortaköyy Ortaköy Köyü İç Yolu )
Suçıktı
Tosunlar ( Tosunlar Köyü İç Yolu başova )

TİRE / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kazanlı ( Kazanlı Köyü İç Yolu )
Balabanlı ( DOLAMANLIK KÜME EVLER Balabanlı Köyü İç Yolu Tire Ödemiş Yolu )
Bozcayaka
Yeğenli

ÖDEMİŞ / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 15:30
Veliler ( Veliler Köyü İç Yolu )

KİRAZ / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 17:00
Taşlıyatak ( Demirayaklar DEMİRAYAKLAR )

ALİAĞA / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
B. Hayrettin Paşa ( Sanayi Bölgesi Cd. Papatya Küme Evler Cemalettin Aksu Yusuf Ziya Erdoğan Cd. )
Fatih ( Helvacı Foça Yolu Sk. Cemalettin Aksu Cd. )

ÇEŞME / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 14:30
Ardıç ( 5438 5470. Sk. 5470/1. Sk. 5475. Sk. 5476. Sk. 5477. Sk. 5478. Sk. 5479. Sk. 5480. Sk. 5481. Sk. 5483. Sk. 5483/1. Sk. 5484. Sk. )
Celal Bayar ( 5240/4. Sk. 5240/3. Sk. 5240/2. Sk. 5240/1. Sk. 5238. Sk. )

ÇEŞME / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Ardıç ( 5476. Sk. )

ÇEŞME / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Cumhuriyet ( 4522. Sk. 4521. Sk. 4520. Sk. 4519. Sk. 4517. Sk. 4515. Sk. 4522/1 4542. Sk. 4525. Sk. 4523. Sk. )
16 Eylül ( 3322. Sk. 3294. Sk. 3293. Sk. 3291. Sk. 3290. Sk. 3271. Sk. 3252. Sk. )

FOÇA / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Cumhuriyet ( BARBAROS Alanya Cd. 1137. Sk. TEKİN KİPÖZ İ.SEFA KÖSEREİSOĞLU M.CELAL AKPOLAT CAD. 1101. Sk. 1102. Sk. 1110. Sk. 1123. Sk. 1126. Sk. 1128. Sk. 1129. Sk. 1131. Sk. NACİ AKSOYDAN M.CELAL AKPOLAT NACİ AKSOYDAN CD. İstanbul Cd. İlkim Eylül Sk. İ. Sefa Köse Reis Oğlu Cd. Yalova Cd. M. Celal Akpolat Cd. Bodrum Cd. Berkay Sk. )
Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ KOZBEYLİ KÜME EVLERİ Kozbeyli Küme evleri KOZBEYLI KUME EVLER Kozbeyli Küme Evler Kozbeyli Küme Evleri Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi KOZBEYLİ KÖYÜ KÜME EVLER kozbeyli )

TORBALI / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Fevzi Çakmak ( 25. Sk. 22 20 Sk. 20sk. 43. Sk. 29 MEHMET AKİF ERSOY 8106. Sk. 8104/1 Sk. 8104. Sk. 8104 Sk. 37/1 Sk. KOYUNCUOĞLU 33. Sk. 28 )

KONAK / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Çınartepe ( Güneş Cd. )

KONAK / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Çınartepe ( 2649. Sk. 2623. Sk. 2621. Sk. 2620. Sk. 2619. Sk. Dicle Cd. 2653. Sk. 2652. Sk. )

KONAK / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Çınartepe ( 2639. Sk. 2638. Sk. 2637. Sk. 2636. Sk. 2635. Sk. 2634. Sk. 2633. Sk. 2632. Sk. 2631. Sk. 2630. Sk. 2629. Sk. 2622. Sk. 2622/1. Sk. 2623. Sk. 2624. Sk. 2627. Sk. 2628. Sk. 2640. Sk. 2641. Sk. 2643. Sk. 2645. Sk. 2647/1. Sk. 2648. Sk. Dicle Cd. )

KONAK / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Atamer ( Arı Cd. 2602. Sk. Samsun Cd. 2614/1. Sk. 2614. Sk. 2613. Sk. 2612. Sk. 2611. Sk. 2610. Sk. 2609/1. Sk. 2609. Sk. 2608. Sk. 2606. Sk. 2605. Sk. 2604. Sk. 2603. Sk. 2581. Sk. 2583. Sk. 2583/1. Sk. 2597. Sk. )

MENDERES / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Çatalca ( 7410 sokak 7407 sokak Çatalca cd. 7422 sokak Çatalca Köyü Yolu Çatalca Cd. 7410 )
Akçaköy ( ÇATALCA CADDESİ )

KARABAĞLAR / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
08:00 - 12:00
Uğur Mumcu ( 5785. Sk. 5786. Sk. 5787. Sk. 5792. Sk. 5770/7. Sk. )
Karabağlar ( 5757/6. Sk. 5760/8. Sk. 5770/1. Sk. 5770/3. Sk. 5772. Sk. 5773/1. Sk. 5773/2. Sk. 5777. Sk. 5777/1. Sk. 5779. Sk. 5780. Sk. 5781. Sk. 5782. Sk. 5783. Sk. 5784. Sk. 5788. Sk. 5794. Sk. Uğur Mumcu Park İçi Yolu )

KARABAĞLAR / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
08:00 - 12:00
Sarıyer ( 5687. Sk. 5688. Sk. 5673/3. Sk. 5673/2. Sk. 5714/6. Sk. 5714/33. Sk. 5714/32. Sk. 5714/30. Sk. 5688/1. Sk. 5691. Sk. 5673. Sk. 5664. Sk. 5658. Sk. 5657. Sk. 5656. Sk. 5683/5. Sk. 5675. Sk. 5683/4. Sk. 5683/3. Sk. 5681/1. Sk. 5681. Sk. 5680. Sk. 5673/6. Sk. 5685. Sk. 5685/1. Sk. 5686. Sk. 5675/2. Sk. 5675/1. Sk. )

MENDERES / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Sancaklı ( 7873 sokak İZMİR 7864 Aşağı Sancaklı Cd. Yukarı Sancakli Köyü Yukarı Sancakli Köyü 7859 7862 7867 sokak 7868 7873 7850 sokak 7871 SOKAK Yukarı Sancak Koy 7857 Yukari Sancak Köyü Yukari Sancak Pano YUKARI SANCAKLI Aşağı Sancak Köyü CLAROS 7865 )
Değirmendere ( Gazi Osman Paşa Cd. Şelale Sk. Malta Sk. 3503. Sk. 3505 )
Çileme

KARABAĞLAR / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Gülyaka ( Eski İzmir Cd. 3002. Sk. 3001. Sk. 3000/1. Sk. 3000. Sk. )
Bozyaka ( Eskiizmir 3154. Sk. 3153. Sk. 3152. Sk. 3129. Sk. 3128. Sk. 3127. Sk. 3125. Sk. 3124. Sk. )

KARABAĞLAR / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Bozyaka ( 3126. Sk. 3132. Sk. 3132/1. Sk. 3136. Sk. 3153. Sk. 3154. Sk. 3155. Sk. 3156. Sk. 5714/1. Sk. Eskiizmir )
Sarıyer ( 5714/44. Sk. 5714/45. Sk. )

KINIK / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Elmadere
Büyükoba ( Kuşkaya )

KARABAĞLAR / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Refet Bele ( 9117/1. Sk. 9117. Sk. 9222. Sk. 9184. Sk. 9121. Sk. 9152. Sk. 9154. Sk. 9154/1. Sk. 9119. Sk. )
Kazım Karabekir ( 9184/2. Sk. 9184/4. Sk. Eski İzmir Cd. Saim Çıkrıkçı Cd. 9184/1. Sk. )
Sevgi ( 3051. Sk. Eskiizmir )
Bozyaka ( 4609. Sk. )
Özellikle Karabağlar, Konak, Dikili ve Ödemiş ilçeleri dikkat! Elektrik ve kesintilerinin saatleri ve nedenleri bu şekilde sıralandı:

TİRE / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 16:00
Kurşak ( Kurşak Yolu Kurşak Köyü İç Yolu )
Akçaşehir ( BELEVİ YOLU )
Alaylı ( Alaylı Köyü İç Yolu Alaylı Yolu )
Büyükkale
Alacalı

URLA / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kuşçular ( 8039/5 8039/6 8039. Sk. 8018. Sk. 8018 Sk. 8018/3 8039/4 8018/1 8039/1. Sk. )

URLA / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kuşçular ( 8035 8037. Sk. 8037/1 Sk. 8038. Sk. 8035/2 8036 )

BORNOVA / İZMİR

Planlandı
17Mart 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
02:00 - 02:15
Gazi Osman Paşa ( 5419. Sk. Refik Tulga Kamil Tunca Blv. 5425. Sk. 5424. Sk. 5423. Sk. 5422. Sk. 5421. Sk. 5420. Sk. 5418. Sk. 5417/1. Sk. 5417. Sk. 5415. Sk. 5414. Sk. 5413/1. Sk. 5413. Sk. 5404. Sk. 5403. Sk. 5402. Sk. 5401/2. Sk. 5401/1. Sk. 5401. Sk. )
Mersinli ( Fatih FATİH Şehitler Cd. Gaziler Cd. 2844. Sk. 1580/1. Sk. 1579/1. Sk. 1579. Sk. 1202/2. Sk. 1201/1. Sk. 1201. Sk. )
Halkapınar ( Ağustos 17. Sk. 1490. Sk. 1443. Sk. 1203/7. Sk. 1203/3. Sk. 1203/12. Sk. 1203/1. Sk. 1202/4. Sk. 1202/3. Sk. 1082. Sk. 1004. Sk. )
Güney

Kesintilerin nedeni ne?

Gediz Elektrik, planlı kesintilerin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacağını duyurdu. Özellikle eskiyen elektrik hatlarının modernize edilmesi ve altyapı güçlendirme çalışmaları nedeniyle kesintilerin uzun süreceği belirtildi.
Yetkililer, çalışmaların planlanan saatler içinde tamamlanacağını ancak hava koşulları ve teknik aksaklıkların süreci uzatabileceğini ifade etti.

Alternatif çözümler ve önlemler

Kesinti saatlerine dikkat ederek telefon ve diğer cihazlarınızı önceden şarj edin.
Elektrik kesintisi süresince kullanmanız gereken elektronik cihazlar için taşınabilir güç kaynakları edinin.
Jeneratör veya güç bankası gibi alternatif enerji kaynaklarını kullanmayı düşünebilirsiniz.
Kesinti saatlerinde buzdolabı ve derin dondurucunuzu sık açmamaya özen gösterin.
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