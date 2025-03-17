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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/ingiltere-maliye-bakanligi-sermaye-cekmek-ve-buyumeyi-hizlandirmak-icin-radikal-recetesini-acikladi-1094591014.html
İngiltere Maliye Bakanlığı, sermaye çekmek ve büyümeyi hızlandırmak için radikal reçetesini açıkladı
İngiltere Maliye Bakanlığı, sermaye çekmek ve büyümeyi hızlandırmak için radikal reçetesini açıkladı
Sputnik Türkiye
İngiltere Maliye Bakanı Reeves, özel sektör yatırımlarını artırmak ve ekonomik büyümeyi hızlandırmak için bürokrasiyi azaltmaya yönelik ‘radikal’ eylem planı... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T18:16+0300
2025-03-17T18:16+0300
dünya
maliye bakanı
maliye bakanlığı
eylem planı
eylem planı
bürokrasi
bürokrasi
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İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, ülkenin bürokratik kurumlarının yöneticileriyle bir araya gelerek, bürokratik süreçlerin kolaylaştırılmasıyla ilgili planı görüştü. Hazırlanan eylem planı, İngiltere'de iş yapmayı kolaylaştırmak üzere tasarlanan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in işletmeler için yönetim maliyetlerini yüzde 25 azaltma taahhüdünün yerine getirilmesini sağlayacak 60 önlemi içeriyor.Maliye Bakanlığınca yapılan açıklamada “Radikal değişiklik, yerel topluluklar için sonuç vermeyen maliyetli bürokratik engelleri azaltacak, örneğin yarasaların yaşam alanlarını korumaya yönelik yüzlerce sayfalık rehber - ki bu yasal gerekliliklerin çok ötesine geçiyor, işletmelere gereksiz yere para harcatıyor ve büyük altyapı projeleri için planlama kararlarını yavaşlatıyor” denildi.Düzenleyici kurumların sayısının azaltılması, görevlerin yeniden düzenlenmesi ve düzenleyici sistemdeki karmaşıklığı azaltarak ülke genelinde tasarruf sağlanması hedeflenen eylem kapsamında, büyük projeler için çevresel düzenlemelere yönelik kolaylaştırılmış bir sürecin de uygulamaya konulması planlanıyor. Büyük projelere çevre düzenlemeleri için kolaylaştırılmış bir süreç uygulanacağı belirtilen açıklamada Heatrow’un genişlemesi gibi süreçlerin ‘sadece bir temas noktası olacağı’ ifade edildi.Yeni ilaçların piyasaya sürülmesinin hızlandırılmasıİngiltere Maliye Bakanlığı’nın radikal aksiyon planında yeni ilaçların piyasaya sürülmesini hızlandırılmasından yabancılara, İngiltere’nin bürokrasisinin anlaşılması için özel bir danışmanlık hizmeti verilmesine kadar bir çok öneri içeriyor. Dronla paket teslimatının önünü açmak için pilot programlar, temassız ödeme limitlerinin artırılması, ipotek kurallarının ve koşullarının basitleştirilmesi gibi 60 kadar eylem planı sunuldu.'Bürokrasi azalacak'Maliye Bakanı Rachel Reeves şunları söyledi:
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maliye bakanı, maliye bakanlığı, eylem planı, eylem planı, bürokrasi, bürokrasi
maliye bakanı, maliye bakanlığı, eylem planı, eylem planı, bürokrasi, bürokrasi

İngiltere Maliye Bakanlığı, sermaye çekmek ve büyümeyi hızlandırmak için radikal reçetesini açıkladı

18:16 17.03.2025
© AP Photo / Kin Cheungİngiltere Maliye Bakanlığı, sermaye çekmek ve büyümeyi hızlandırmak için radikal reçetesini açıkladı
İngiltere Maliye Bakanlığı, sermaye çekmek ve büyümeyi hızlandırmak için radikal reçetesini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Kin Cheung
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İngiltere Maliye Bakanı Reeves, özel sektör yatırımlarını artırmak ve ekonomik büyümeyi hızlandırmak için bürokrasiyi azaltmaya yönelik ‘radikal’ eylem planı içeren reçetesini açıkladı.
İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, ülkenin bürokratik kurumlarının yöneticileriyle bir araya gelerek, bürokratik süreçlerin kolaylaştırılmasıyla ilgili planı görüştü. Hazırlanan eylem planı, İngiltere'de iş yapmayı kolaylaştırmak üzere tasarlanan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in işletmeler için yönetim maliyetlerini yüzde 25 azaltma taahhüdünün yerine getirilmesini sağlayacak 60 önlemi içeriyor.
Maliye Bakanlığınca yapılan açıklamada “Radikal değişiklik, yerel topluluklar için sonuç vermeyen maliyetli bürokratik engelleri azaltacak, örneğin yarasaların yaşam alanlarını korumaya yönelik yüzlerce sayfalık rehber - ki bu yasal gerekliliklerin çok ötesine geçiyor, işletmelere gereksiz yere para harcatıyor ve büyük altyapı projeleri için planlama kararlarını yavaşlatıyor” denildi.
Düzenleyici kurumların sayısının azaltılması, görevlerin yeniden düzenlenmesi ve düzenleyici sistemdeki karmaşıklığı azaltarak ülke genelinde tasarruf sağlanması hedeflenen eylem kapsamında, büyük projeler için çevresel düzenlemelere yönelik kolaylaştırılmış bir sürecin de uygulamaya konulması planlanıyor.
Büyük projelere çevre düzenlemeleri için kolaylaştırılmış bir süreç uygulanacağı belirtilen açıklamada Heatrow’un genişlemesi gibi süreçlerin ‘sadece bir temas noktası olacağı’ ifade edildi.

Yeni ilaçların piyasaya sürülmesinin hızlandırılması

İngiltere Maliye Bakanlığı’nın radikal aksiyon planında yeni ilaçların piyasaya sürülmesini hızlandırılmasından yabancılara, İngiltere’nin bürokrasisinin anlaşılması için özel bir danışmanlık hizmeti verilmesine kadar bir çok öneri içeriyor. Dronla paket teslimatının önünü açmak için pilot programlar, temassız ödeme limitlerinin artırılması, ipotek kurallarının ve koşullarının basitleştirilmesi gibi 60 kadar eylem planı sunuldu.

'Bürokrasi azalacak'

Maliye Bakanı Rachel Reeves şunları söyledi:
“Dünya değişiyor ve bu nedenle ekonomik büyümeyi başlatmak için Değişim Planımızı hayata geçirmek için daha ileri ve daha hızlı gitmeliyiz. Bugün işletmeleri düzenlemenin zincirlerinden kurtarmak için daha fazla adım atıyoruz. Bürokrasiyi azaltarak ve daha etkili bir sistem oluşturarak yatırımı artıracak, iş yaratacak ve çalışan insanların cebine daha fazla para koyacağız.”
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